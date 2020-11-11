阿里美團被拋售　監管市場非無利

本周二（10日），內地市場監管總局推出了《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》（下簡稱《指南》），擬針對內地的平台經濟作反壟斷規範。受消息影響，在港上市的幾大內地新經濟龍頭平台經濟公司，包括騰訊、阿里巴巴、京東、美團等遭到拋售，股價大跌。當中，網購平台巨企阿里巴巴遭受的打擊尤為嚴重，股價已從近來高位下跌近兩成。自月初螞蟻金服上市被內地監管機構叫停之後，以及這次針對平台經濟的監管，反映了中央政府正採取一系列的措施針對經濟發展進行調整，以確保經濟能朝着良性方面可持續發展。

雖然這次推出平台經濟相關的《指南》並沒事先出現風聲，不過就像月初螞蟻上市被叫停一樣，也是有只跡可尋。早在今年1月，內地市場監管總局已經推出《〈反壟斷法〉修訂草案（公開徵求意見稿）》，針對巨企壟斷作出規管。當中清楚針對指新經濟發展同時帶來「不同程度的壟斷性」，「大企業濫用市場支配地位」等，更特別提到互聯網電商等行業的情況。

這次的平台經濟反壟斷指南，其實只是今年1月的修訂草案的細緻版本。今年內地發生新冠肺炎疫情，為電商平台帶來重要機遇。由於很多內地民眾不能或不願出外，電商大行其道，像阿里巴巴及京東等電商平台更勢機擴大勢力。可能在這背景下，中央政府更有感必須盡快規管電商平台的壟斷問題。這次指南針對了一些為人詬病已久的問題，包括「二選一」（即一旦選擇了一個平台，便不能選取其他平台）、利用算法作價格限定，和以搜索降權、流量限制、技術障礙等懲罰性措施，強制交易相對人接受其他商品等。

美國司法部在10月20日正式起訴Google，對其提出反壟斷訴訟。（Reuters）

政府與市場的新關係

針對科網巨企進行反壟斷的舉動，並不止出現於內地。歐洲早已對美國的互聯網巨企如Google等進行反壟斷的攻勢，對這些企業處以罰款，或是收取數字稅等。美國也沒有對其企業手軟，國會在去年6月已對Amazon、Facebook、Apple、Google幾間巨企作反壟斷調查，今年10月更首先控告Google壟斷市場。可見，全世界都對科技巨企壟斷有所警惕。

壟斷市場是市場運作一個重要的危機，競爭長期消失會減低市場活力，利益向特定公司傾斜，但對經濟整體發展及消費者而言卻無益。即使提倡自由市場的經濟學理論，也認為必須確保市場開放及競爭，減少壟斷情況。

傳統上，經濟學普遍將政府與市場對立，政府干涉愈大，市場便愈不自由，反之政府干涉愈少，市場便愈自由。雖然壟斷會影響市場健康發展，但卻也是市場自然發展下會產生的問題。單單依靠市場自身，是無法解決壟斷問題。是故，歐美提倡自由市場的國家，往往不得不爭論到底應該動用多少政府力量去干涉處理，有時甚至顯得進退失據。

經濟已非常市場化的中國內地同樣亦必須處理壟斷問題。與西方國家不太一樣的是，中國政府在處理同一問題時，會積極利用政府的監管作用，確保市場良性發展。中國政府並不將市場與政府視為對立，而適當的干預是為了確保市場能健康發展的手段。從內地近來作出一系列監管經濟的措施中，不難看出中國政府的干預並非在破壞市場，而是在處理市場難以自理的問題。