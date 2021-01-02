阿根廷墮胎合法化　拉美女權運動寫下新篇章

南美大國阿根廷參議院周三（30日）經過12小時激辯，最終以39票贊成29票反對一票棄權，歷史性通過墮胎合法化草案，容許懷孕最多14周的女性墮胎，成為墮胎合法化的最大拉美國。由於阿根廷為天主教國家，於墮胎問題上一直為爭持不下。直至2015年一名14歲少女屍體被埋於男友家中，身上出現多處被虐打痕跡以及懷孕已有數月，此宗駭人聽聞的事件震驚全國，並激起新一波以「#NiUnaMenos」（不要再多一個）為號的女權運動，爭取墮胎合法權。

本來在教宗方濟各出身的阿根廷，宗教影響力龐大，社會皆嚴守天主教規條，加上當地迅速壯大的基督教福音派力量，也成為反墮胎運動的中流砥柱。2018年參議院便曾受到教廷壓力，最終否決墮胎合法化的草案。不過去年當中間偏左的自由派費爾南德斯（Alberto Fernandez）參選總統，為爭取女性及年輕選票支持便向爭取墮胎合法化運動靠攏。與之聯袂出選的副總統候選人、前總統費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）亦改變當時在參議院的投票立場，轉身支持運動。

費爾南德斯及費南德茲勝選便着手兌現其競選承諾，向國會提出墮胎合法化草案。而在執政正義黨支持下，草案亦最終順利通過無礙。投票通過後，國會大樓外手拿綠色頭巾、手巾的支持者大為激動，而其綠色頭巾正正仿效阿根廷於70年代晚期軍事獨裁下，異見份子遭政權迫害的五月廣場母親的白色頭巾。此一女權運動承繼了當年的民主運動，自1983年阿根廷恢復民主政體後，已有逾3,000名婦女因非法的地下墮胎手術而斃命，而爭取墮胎權也正是延續當年爭取的人權運動。

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天主教札根南美洲

事實上阿根廷每年帶數以十萬計婦女非法墮胎，單以2016年便有40,000人因墮胎引起的迸發症而入院，2016至2018年間至少有65名女性因墮胎而喪生。在此情形下墮胎已非宗教上教規的道德倫理之爭而是公共健康的現實問題。而阿根廷此次在墮胎權的大勝仗，亦很可能為拉美各地的女權運動打下強心針。目前芸芸拉美國家之中，只有古巴、烏拉圭、圭亞那允許婦女合法墮胎。不少國家如洪都拉斯、尼加拉瓜等完全禁止墮胎，當地婦女如有流產可引起當局懷疑甚至有被判囚的可能。

另外在拉美以外，各地的天主教國家亦因墮胎議題陷入紛爭。愛爾蘭近年積極世俗化，除同性婚姻在2015年合法化後，墮胎亦終在2018年合法化，被喻為起「寧靜革命」，不過右翼勢力崛起的匈牙利及波蘭卻不進反退。匈牙利在歐爾班主政下推動家庭保護行動計劃，大力宣傳反墮胎訊息，甚至容許醫院拒收墮胎病人。而由執政法律與公正黨把持的波蘭憲法法院，月前更裁定容許因胎兒畸型而墮胎的法例違憲，結果觸發全國大型示威，可見各地女性重奪對其身體的自主權的抗爭，仍然長路漫漫。

阿根廷的女權運動里程碑可為鄰國巴西、智利、哥倫比亞效法，哥倫比亞民間組織聯署要求墮胎從國家的刑事法中移除，而智利因去年大型示威而爭取得來的修憲，亦謀求加入女性的墮胎權。巴西的民間組織早前亦入稟法院要求把懷孕數周之前墮胎非刑事化，正打到最高法院候審。然而在此些國家天主教扎根已數百年之久，社會上宗教保守的意識及力量依然強大，再加上近年激進保守政治的復興，阿根廷究竟是如古巴、烏拉圭般的異數，還是扭轉拉美女權運動的契機？