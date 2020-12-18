【新冠肺炎】港府可牽頭平息疫苗疑慮

疫苗開發工程踏入尾聲，不少國家正準備為民眾注射首批疫苗，而港府上周五（11日）亦公布採購疫苗的最新進展，並計劃讓易受感染和體弱者優先接種。儘管首批疫苗到港標誌着疫情終見曙光，但也有不少市民因擔憂疫苗副作用而靜觀其變。港府除了要適時公布疫苗的研究數據證明其安全有效外，亦可考慮讓一眾公僕以身作則接種來增加市民對疫苗的信心。

林鄭月娥回應有關疫苗、抗疫工作等問題。（高仲明攝）

據上周公布的最新進展，港府參與了世界衞生組織的疫苗全球獲取機制，又向個別疫苗製造商直接預先採購疫苗，當中包括由科興控股（香港）有限公司和復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，並預期首批疫苗最快可在下月交付。在注射次序方面，由於全球疫苗競爭仍非常激烈，故政府計劃先為有較高風險接觸病毒、死亡率較高、感染後容易將病毒傳染和體弱者等特定組別優先群組注射。

縱然疫苗問世意味着漫長的抗疫踏入尾聲，但群眾是否願意接受注射也是抗疫成敗的因素。由於是次疫情太過突然，不少國家皆以特快程序審批疫苗，惟英美兩國的醫護人員接種輝瑞疫苗後，卻有零星嚴重敏感反應，而牛津大學疫苗亦因發現不良反應而要暫停臨床試驗，可見其副作用未必可在只有數萬人參與的臨床研究中發現，間接削弱民眾接種意願。

據民調機構YouGov調查，受訪的2千多個德國人中，只有一半人願意疫苗問世後主動接種，另有四成受訪者認為並非有必要接種；而美國亦有調查顯示，約四分一受訪者因潛在副作用，「絕對或極有可能」不會注射疫苗，另有近六成人同樣對其副作用表示憂慮。本港傳染病中心總監何栢良在訪問中坦言，疫苗一定會出現產生罕見嚴重副作用的例子，故市民應平衡疫苗與否的風險。鑑於一地至少要有七成市民接種疫苗才會有群體免疫，若然市民抗拒接種，抗疫之路只怕會更漫長。

雖然疫苗會涉及不可預測的情況，但政府亦可另立對策，提升市民的信心。現時疫苗廠獲免責屬國際做法，但港府仍可仿效英、美、加拿大等地設立疫苗基金，賠償疫苗相關的嚴重事故。此外，政府除了需要設立資料庫，記錄市民接種疫苗的種類和批次，方便日後追蹤，更需要在採購疫苗時向增設相關罰則，以防廠方、物流公司隱瞞或誤導生產和運送過程的人為疏忽。

雖說防疫並非政治工程，但政治人物一言一行亦是社會風向標，故港府一眾公僕宜考慮以身作則優先接種疫苗。自輝瑞與德國BioNTech的疫苗上周在美國緊急獲批後，美國候任總統拜登、現任副總統彭斯及其家眷皆不約而同透露將於近兩周接種疫苗，這除了是因為兩人同屬「高危群組」，同時也要作政治表態，增強國民對疫苗的信心。同樣地，香港過去一年飽受批評的問責高官亦可帶領一眾醫護、警察等抗疫先鋒，優先接種疫苗，以展示其安全性，釋除有關疑慮，相信市民亦會大表支持。