共和黨佐州敗選失參院　拜登須把握全面執政

美國大選自去年底舉行以來一直紛爭不斷，總統特朗普拒絕承認落敗，又發起「制止偷竊」（Stop the Steal）行動，在各州四處興訟企圖推翻點票結果，不過卻遭各級法院悉數駁回。而日前傳媒爆出特朗普向佐治亞州州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）施壓，要求「找出11,780票」以逆轉對手拜登的勝果，也引起全國嘩然。此報道正值佐州參議院兩個議席的決選前爆出，對共和黨選情來說顯然不妙。而周二（5日）晚的開票結果顯示，兩名民主黨候選人稍為看先，意味拜登政府有望拿下參議院，邁向全面執政。

直至當地時間凌晨，牧師沃諾克（Raphael Warnock）以及前記者奧索夫（Jon Ossoff）兩名民主黨候選人，分別與共和黨現任參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）及珀杜（David Perdue）咬得甚緊。沃諾克以不及40,000票之差力壓萊夫勒，而珀杜則以僅約900票暫時領先奧索夫。不過由於亞特蘭大市郊以及郵寄投票尚未點算，因此不少媒體認為民主黨能取下佐州兩席的機會較高。倘若民主黨重演去年總統大選反勝一役，參議院將由兩黨各佔50席，身兼參議院議長的副總統賀錦麗則可在雙方選票相等時投下關鍵一票，變相使民主黨主導參院。

圖為四位角逐佐治亞州聯邦參議員議席的四位候選人：共和黨兩位候選人萊夫勒（Kelly Loeffler，左下）和珀杜（David Perdue，左上）以及民主黨候選人沃諾克（Raphael Warnock，右下）和奧索夫（Jon Ossoff，右上）。

市郊白人轉投民主黨

共和黨接連在此傳統紅州吃下三次敗仗自然是打撃甚大，然而佐治亞州轉藍已為近年趨勢。2018年中期選舉，前州眾議院民主黨少數黨領袖艾布蘭（Stacey Abrams）便挑戰共和黨籍的州務卿肯普（Brian Kemp），選情卻意外地異常激烈，艾布蘭最終僅以50,000多票飲恨。選舉期間一直出現不少舞弊爭議，如肯普身為州務卿同時處理選務被質疑有利益衝突，又有30萬選民被剔出選民資格，當中大部份為黑人選民也惹來爭議。而艾布蘭成功推高黑人投票率並差點勝出，亦令之被捧成黨內明日新星，一度成為拜登副總統人選。

首府為亞特蘭大，有桃子州美譽的佐治亞州，自南北戰爭起已深烙黑人民權運動的歷史軌跡。著名民權領袖馬丁路德金便生於亞特蘭大，而與之一起爭取廢除種族隔離的劉易斯（John Lewis）也循亞特蘭大選區晉身眾議院，一直在任至去年身故為止。佐州雖為民權運動搖藍，選舉制度多年來仍對少數族裔不公。如該州與別不同的兩輪投票制，便為了令少數族裔為主的基層選民為口奔馳難以抽身投票，從而壓低黑人投票率而設。不過近年年輕及黑人選民投票意欲高漲，加上亞特蘭大市郊白人轉投民主黨，皆令當地政局靜靜起革命。

民主黨本屆以黑人牧師沃諾克及年輕記者奧索夫為候選人，亦是主打少數族裔及年輕選票，相反兩名共和黨候選人則不斷被質疑與華爾街及財閥巨企過從甚密。萊夫勒的丈夫本身便是斯普徹（Jeffrey Sprecher）本身便是華爾街精英，為洲際交易所的創辦人及行政總裁，又為紐約證券交易所的主席，曾向特朗普捐出100萬美元破紀錄的競選經費。身懷巨富的萊夫勒亦遭揭發在疫情爆發初期早一步放售數百萬美元股份，被質疑涉及內幕交易。至於珀杜自己本身亦曾分別為運動品牌Reebok及連鎖零售店Dollar General的副主席及行政總裁。

美國當選總統拜登於2021年1月4日在美國佐治亞州亞特蘭大舉行的一場汽車進入式競選集會上，指著來自喬治亞州的民主黨參議員候選人奧索夫和沃諾克。奧索夫和沃諾克將於1月5日舉行第二輪選舉。路透社

拜登最少兩年的契機

不過對兩人選情更為致命的，是共和黨內以麥康奈爾為首的建制派與特朗普的分裂。兩人為全民派錢2,000美元的方案相持不下，儘管特朗普最後階段加入黨內少壯派霍利及獨立進步派參議員桑德斯，將派錢方案由600元提高至向每名成年公民發放2,000美元，麥康奈爾依然堅持不讓步，令萊夫勒及珀杜兩人面對民主黨的攻撃無以招架。另外特朗普選前被爆出向州務卿施壓，要求推翻選舉結果，又揚言要在周三（6日）參眾兩院聯席會議上否決選舉人票的結果等舉動，亦激起反特朗普在決選中繼續出來投票，也不利共和黨選情。

一旦共和黨痛失佐治亞州兩席，參議院最終落入民主黨手中，可為拜登政府施政掃除障礙。不過屆時拜登要推行醫保、警政、稅制等種種改革，真正解決纏繞於美國社會多年的深層次問題，將不可能再以共和黨反對作為推搪的藉口，對於曾聲言在其治下不會有根本性改變的拜登來說，是福是禍未可知也。正如其八年前初任副總統時的躊躇滿志，不及兩年便失掉眾議院淪為跛腳鴨政府，選民的耐性並不長久，拜登能否在短短兩年兌現其令社會復和的承諾，帶領國家走出特朗普四年的陰影，真正為國家帶來改變，還要拭目以待。