特朗普麥康奈爾爭做大佬　共和黨因派錢方案陷分裂

美國近萬億的經濟紓困方案一波三折，朝野兩黨磋商多個月後就方案的內容達成共識，加入少數派議員提出的全民派錢措施後，即將卸任的總統特朗普卻突然提高叫價，由本來的大部份合資格美國公民每人派發600美元提高至2,000美元，令一直抗拒派錢的國會共和黨人大為意外。特朗普又運用總統的行政權力，否決國會兩院的《國防授權法案》，也令共和黨人大為不滿。在特朗普任期完結前不及一個月，特朗普如此舉動明顯要製造混亂，亦令共和黨內部的裂縫加劇，也對明年初參議院喬治亞州兩個次輪選舉甚為不利，影響誰會執掌參院的結果。

上月總統大選拜登憑南州重鎮亞特蘭大的郊區選票，在中西部搖擺鐵鏽州份翻盤以外再下一城，攻破共和黨把持二十多年的喬治亞州，為拜登入主白宮奠定勝局。連帶總統大選的藍浪，兩個共和黨把持的參議院席位兩黨亦咬得甚為吃緊，最終無人能取得過半數選票，並須於明年1月5日進行次輪選舉。由於現時共和黨在參院僅佔一半議席，一旦保不住喬州兩席兩黨將打成平手，兼任參議院議長的副總統賀錦麗將可投下關鍵一票，變相令共和黨失去參院控制權。而民主黨候選人亦以派錢作為競選議題，矛頭直指一直不肯開庫賬災的參議院多數黨領袖麥康奈爾。

2020年3月27日下午，美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署法案後向參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）遞筆。特朗普正式簽署了國會表決通過的2萬億美元經濟刺激法案，這也意味著該法案正式生效成為法律。這是美國史上金額最大的援助法案擊。

利益博弈 民生排後

麥康奈爾執掌參議院以來一直堅守財政保守主義之道，以財政懸崖為理由力抗黨內外要求加大公共開支刺激經濟的建議，不過面對其參院控制權的地位危在旦夕，其最終亦有意在派錢方案上讓步以挽救選情。然而此對特朗普而言則心裏不是味兒，原因選前特朗普一直有意再次推出經濟紓困措施以增加其連任機會，卻遭麥康奈爾多番阻撓，而大選後當其大群散佈選舉舞弊的陰謀論，不承認大選結果，麥康奈爾亦未有跟隨其笛子起舞，最終更足船承認拜登為當選人，更加令特朗普大為懊惱，提高派錢叫價及否決《國防授權法案》，便是對麥康奈爾及共和黨的報復。

共和黨人一直對內容包括跟洛歇馬丁及雷神等軍火商簽訂，總值7,400億美元訂單的《國防授權法案》甚為着緊。特朗普又將共和黨人不肯廢除讓Facebook、Twitter等社交網絡平台為用戶言論免責，被喻為科網巨企超級保護傘的《通訊規範法》第230條，成為其否決《國防授權法案》的理由，也令共和黨人備受壓力。由於當共和黨人群起反對特朗普打擊科網巨頭的舉動，又對之阻撓軍火商千億合同大動肝火，卻同時間力拒特朗普的派錢2,000美元方案，便令之成為緊張軍火商、科技巨頭等財閥利益，卻對受疫災打擊的平民百姓死活置之不理的眾矢之的。

特朗普與宿敵民主黨眾議院議長佩洛西罕有的聯成一線，又表態支持進步派參議員桑德斯威脅反對國會推翻特朗普否決《國防授權法案》的舉動，以拉步方式迫使麥康奈爾在派錢方案上讓步，再次展現其上屆參選期間與共和黨主流建制派形成強烈對比的民粹主義風格。然而特朗普此舉已經來得太遲，當初其負起一眾長年對華盛頓主流的金權政客強烈不滿的反建制選民所託入主白宮，然而當其執政後便迅速與共和黨的建制派合流，不僅未有在疫情初期經濟不景時大力推行紓困方案，反而漸漸脫離其中西部製造業工人的支持者群眾，最終也保不住關鍵的鐵鏽地帶。

2020年2月4日，美國總統特朗普在眾議院發表國情咨文演講。在演講開始前，特朗普將裝有國情咨文的文件夾遞交給坐在後面的美國副總統彭斯和眾議院議長佩洛西。佩洛西接過文件後，向特朗普伸出手，但特朗普沒有接受。

麥康奈爾與特朗普合作已完？

常言道鐵打的衙門流水的官，對於麥康奈爾來說，白宮主人每四至八年換一次，但參議員的生涯幾乎形同終身。其對特朗普選情愛理不理，基於兩人意識形態上的根本差歧，同時也由於與特朗普的對手拜登同樣出身於同一個建制體系，在參議院共事多年亦有更大合作空間。雖然一旦失卻喬治亞州便會失落參院控制權，不過在麥康奈爾主政近六年，共和黨取得有史以來最大的富人減稅方案，又連續委任了三名保守派大法官，加強在最高法院的絕對優勢，對麥老來說已是政績彪炳。而且按奧巴馬當年劇本，共和黨等待拜登民望下滑後兩年重奪參院的機會也不小。

當特朗普離開白宮後，麥康奈爾將成為共和黨內最有權的領袖，而特朗普謀求在四年後捲土重來，雙方因利益而關係破裂，甚至把矛盾公開化的走向實屬自然。不過特朗普四年前為共和黨取得的勝利，以及其在共和黨基層支持者心中得地位依然是無可取代，麥康奈爾亦意識到共和黨轉型成為特朗普黨，已是不能逆轉的事實。至於黨內的建制派如何此黨內逆流共處，看來似乎仍未得出個所以來。然而只因特朗普與麥康奈爾兩人的意氣及權力鬥爭，竟以數以千萬計因疫災而失業甚至流離失所、三餐不繼的基層國民作籌碼，亦可盡見政客見利忘義、看風使舵的本質。