「三權分立」在去年一度引起爭議後，終審法院首席法官馬道立在卸任記者會上，亦不意外地被問及這事。馬道立正確地指出，重要的是根據《基本法》香港享有司法獨立，而其強調法官必須依法律作出裁決，亦折射出社會對司法角色應有的理解——就是三權之一。

馬道立周二（1月5日）在卸任記者會上，強調法官必須依《基本法》及誓言履行職責，「盡忠職守，奉公守法，公正廉潔」，「以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義」。翌日，馬道立在退休儀式上致詞，再次強調法庭的職責在於「嚴格根據法律原則和精神，對法律的相關事宜和爭議作出判決」。

這些話乍聽之下是尋常的。但對比當下社會，有聲音認為如今政局敗壞，法庭應該挺身而出，抗衡政府云云，馬道立法官的話便更值得細思。不論社會對政府有多不滿，官員是否受歡迎，法庭亦不能因而影響裁決。在訴訟中誰是誰非，法官只能問一個問題：法律怎樣說？他們只能根據法律作出判決，而且如馬官所言，是「嚴格根據」。

法官也不能凌駕法律

從這個角度看，司法就是三權的其中一環。司法並非超然於其他權力之上，它只能嚴格依據立法機關制定的法律，對爭議作出判決。馬官強調「沒有人可以凌駕於法律之上，所有人均須受法律約制」，這既包括了立法及行政機關，因此我們有司法覆核，亦包括了司法機關本身，所以司法機關不可能憑個人立場來作出判決。一名同情示威者或警察的法官，在處理相關案件時也只能看法律規範及案情，不能受個人立場所影響。

無可否認，部份社會出現了「司法至上」的趨勢，認為法院凌駕所有人及所有機關，但這既不符合《基本法》訂明的憲政規範，也可以是危險的。試想，若然法律明確容許同性婚姻，但法官因個人立場或宗教信仰而反對，並作出這樣的裁決，這對社會是福是禍？美國最高法院被視為至高無上，但其實也只是假象，因為它仍然受制於美國的成文《憲法》，只要國會及各州經過程序通過修訂，最高法院也只能依據《憲法》而為。在香港，《基本法》就是司法機關的規範，也如馬道立所說，「是所有關乎香港管治制度討論的起點」。

司法機關只是三權之一，法官必須嚴格根據法律辦事。《禁蒙面法》案件便說明，若然法律給予了行政機關在緊急情況下的有限度立法權，法院亦必須尊重。各方面給予法院的壓力日益，我們誠然要求法官秉持「無懼、無偏、無私、無欺之精神」，為專業的司法質素把關。但另一方面，香港社會並不能將所有燙手山芋也推到法院，更不能要求法官做「救世主」。說到底，各種政治爭議只能由社會以文明及務實的方式協商及尋找共識，香港才能找到出路。