政商界全方位封殺特朗普　彈劾案無改美國亂局

美國國會衝擊案後，主流社會各界對被視為罪魁禍首的總統特朗普清算便無日無之。先有科技巨企Facebook、Twitter、Google、蘋果、亞馬遜急急封殺對特朗普及其支持者的賬號及社交平台，又有與特朗普或其家族企業合作多年的德意志銀行及印鑑銀行撤銷與之一切業務往來，後者更關閉其兩個私人賬戶。亞馬遜、通用電氣、陶氏化學、AT&T、Comcast、Verizon、美國運通、Airbnb、Best Buy、萬事達卡等大企業亦宣佈不再捐款予投票阻撓確認拜登當選的共和黨議員，又稱將削減對共和黨人的捐款。然而最引人注目者，還是國會本身在特朗普任期餘下不及十日時再彈劾特朗普，勢要將其在美國政壇上徹底移除。

特朗普自選舉期間一直散佈選舉舞弊的陰謀論，煽動其支持者到華盛頓集會並包圍國會山莊，最終引致國會受襲的悲劇，實在難辭其咎。然而特朗普之後遭到從科技界到商界的一系列圍剿，究竟出於公義還是私利？如Facebook、Twitter為例，選舉期間一直被指偏袒拜登，如在亨特拜登醜聞一事上更以新聞內容涉及被盜資料為由禁止轉載，更一度限制《紐約郵報》發佈新聞，便令人質疑有干預選舉之嫌。加上特朗普選舉前後一直致力打擊此批科企的壟斷，甚至欲取消此類社交平台對第三方用戶言論免責的《通訊規範法》第230條，如今同一批科技巨企封殺特朗普，不論理由有多正當亦難以服眾，其對在任總統可施加如此權力亦令各民主國家領袖擔憂其權力過大。

商界趁民意一面倒之際高調制裁特朗普雖贏得了不少掌聲，然而此批企業長久以來向政界注入源源不絕的政治獻金，令政策日益向此批財閥傾斜，草根基層慘被政治建制拋棄，權力及財富更不平均，正好為反建制民粹的特朗普崛起提供土壤。德意志銀行因長期為特朗普家族生意提供服務而遭受抨擊，不過其長年在銀行界不道德的商業行為更加令人髮指。除了避稅暪稅、洗黑錢、以商業間諜打擊批評者外，德意志銀行多年來向客戶推銷有毒的抵押證券，亦促成2007年次按危機引爆的環球金融海嘯。此外德意志銀行亦多次違反美國政府制裁令，與伊朗、利比亞、敘利亞、緬甸、蘇丹等專制政府做生意。如此劣跡斑斑的企業瞬間卻成為反獨裁英雄，實在令人失笑。

圖為2021年1月6日，美國國會外面有總統特朗普支持者聚集，期間警察開火。（路透社）

淪為政治清算？

至於政界亦同樣落入向特朗普追責的大辯論中，民主黨眾議院議長佩洛西已急急起草彈劾草案，預料將得到全體民主黨人及十數名共和黨人支持而通過。佩洛西亦向副總統彭斯施壓，要求其動用《憲法》第25修正案移除特朗普職務。不過被特朗普支持者視為叛徙及意圖謀殺的彭斯，事後雖一度與特朗普決裂，兩人近日卻似乎暫棄前嫌，拒絕動用第25條，圖繼續完成餘下任期。而彈劾法案儘管通過眾議院，民主黨仍需在參議院得到17名共和黨人倒戈方能通過彈劾。按現時特朗普支持度雖急瀉11個百份點跌至33%的新低，其在共和黨選民支持度仍高踞七成的數據看來，共和黨人難易逆其選民而行在彈劾法案上大義滅親，得罪特朗普仍然堅實的支持者。

特朗普涉嫌鼓動群眾衝擊國會一事論罪或構成煽動叛亂，在法理上料可彈劾下台。然而在現實上彈劾的呼聲卻非一面倒，僅有51%及52%的國民分別贊同彈劾及動用第25條逼使特朗普下台，足見國家撕裂對立的程度甚深。此刻一群長年管治失敗，被特朗普支持者形容為腐敗沼澤的建制精英操刀，向一直以來聲稱遭主流逼害的反建制總統步步進逼，恐怕更會火上澆油激起特朗普支持者對建制的不信任。加上民主黨人欲以彈劾剝奪特朗普今後參選權利，亦不代表特朗普將在政壇上完全消失。中外多少強人領袖如秘魯藤森、阿根廷基什內爾等下獄或猝亡後，其家屬仍可倚仗其政治能量參政。究竟要遏制民粹反建制或極端思潮或勢力，打壓一途是否真的能夠對症下藥？

政商及科技界短短數日內全方位對特朗普的清算行動，縱使在自由派中贏得了掌聲，在保守派卻引來既得利益的金權複合體合謀對付的特朗普的印象。尤其是由華盛頓內數十年來一事無成民主黨人、從事不道德商業行為觸發金融危機的跨國銀行、大權獨攬排斥異見的科技巨企，霎時間紛紛化身民主共和的捍衛者更顯得虛偽。彈劾案縱然合情合理，亦難以避免將加深特朗普支持者被政客及財閥不公對待的感受。當有大批群眾寧可相信林伍德以及匿名者Q天花亂墜的陰謀論，也不相信此批政客及主流媒體的說話時，此批精英在義正辭嚴譴責特朗普之前，是否該躬身自省為何得不到民眾的信任？否則再多的追責及封殺行為，在外人眼裏最終亦只淪為政爭及公關伎倆。