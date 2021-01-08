國會山莊淪為戰場　美國人民怒吼有誰聽到？

美國遭遇堪稱立國二百多年以來最令人恥辱的一幕，國會山莊自1814年遭英軍攻入以來首度受襲，而入侵者並非任何外敵而是自己國家的公民。當時正值參眾兩院確認大選結果的聯席會議，兩黨議員爭相走避，國會大樓多處遭到破壞，亦有至少四名示威者遭警衛擊斃。釀成此悲劇罪魁禍首自然是自大選前夕一直散佈陰謀論的特朗普，一直不肯承認落敗並捏造選舉舞弊的指控，更號召支持者包圍國會。至於為增加自己下屆參選總統的籌碼，不惜隨特朗普調子起舞的霍利、克魯茲等人，在會議上反對大選結果以向特朗普表忠，亦足見其不惜借人民屍首作其仕途踏腳石的卑劣。

另一邊廂民主黨人則乘勢攻撃特朗普等人，又稱闖入國會大樓的示威者為「本土恐怖份子」，然而此批被封法機關聲言要緝拿歸案的「暴徒」究竟是誰？其中被國會警衛擊斃的35歲女示威者巴比特（Ashli Babbitt）除為特朗普鐵粉外，也是一名在空軍服役14年的退伍軍人，居於南加州聖迭戈，一生品行良好絕非作奸犯科的罪犯。然而其同時亦為極右陰謀論QAnon的忠實支持者，相信政府被深層政府操縱，大選結果遭到大規模操縱。此當然為特朗普、朱利亞尼的長期煽動而弄假成真，但相信此憑空捏造的陰謀論者亦為數不少。有民調顯示有近七成的共和黨選民認為選舉不公，並非一小撮極端的陰謀論。

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是誰令美國體制失信於人？

居於廟堂之高的統治精英好該反思，為何證據如此薄弱的陰謀論，依然有數以千萬人由衷相信？何以如巴比特者竟穿州過省，無償的千里迢迢來華盛頓出席集會，一心只想推翻其認為被偷去的選舉？美國之所以富強是因為一套逾二百載行之有效的民主制度提供的政治穩定。當國人認為其每四年投下的神聖一票，是能夠改變政府使社會進步，其根本毋須冒性命危險及罪責衝擊國會大樓。然而當他們認為政治制度崩壞，政府再不視作促進人民的福祉，政客聲稱會為國家帶來改變卻一次又一次令選民期望落空，國人生活質素不進反退，他們會否繼續相信此套制度？統治精英誠然要譴責暴力，但亦須反思問題成因。

美國在過去一年遭遇百年一遇的疫情侵襲，各級政府及議員不僅抗疫不力束手無策，而且更借此攻撃政敵酣於政爭。如此同時，數十萬計國民在疫情打撃下失去飯碗，不少因欠租而被逐出家園，又或者被迫禁足囚於家中，全國抑鬱自殺、服藥過量死亡人數不斷攀升。今年夏季非裔男子弗洛伊德被拍到其像螻蟻般遭警跪頸至死，已在全國各地爆發連串反種族歧視騷亂。如今特朗普支持者冒着寒冬齊集首都華盛頓的國會山莊外，亦是向統治精英宣示不滿。他們不甘於其唯一可依靠，能向數十年以來一直騎在人民頭上權貴說不的「草根英雄」竟以如此方式落敗，他們自認為經歷了的無力及挫敗感可想而言。

過去數十年華盛頓以一套政府放任不管，任由大財團蹂躪小平民的新自由主義運行。華爾街以不道德手段大幅斂財，觸發次按危機卻要令全美國人埋單。政客以財政懸崖為由大幅削減公共福利，卻每年以數以百億計的國防開支打毫無意義的對外戰爭，讓軍火商過河濕腳牟取暴利。政客每屆選舉口口聲聲要改變，一旦上台迅速變成維護既得利益的一份子，最高法院判例讓財閥巨企以源源不絕的政治獻金注入各方候選人，政客一旦從其選區走入華盛頓旋即與財團說客沆瀣一氣，背棄當初選民託付的承諾。如是者，有人相信美國政府受深層政府操縱、政客全都腐敗、選舉舞弊大規模存在，根本不難理解。

近半共和黨選民撐騷亂

特朗普利用國人對現有體制的不信任，挑動矛盾煽動仇恨散佈大選被盜的陰謀論，自然是罪大惡極，然而兩黨領袖麥康奈爾、佩洛西者過去大半年因政治計算而遲遲不肯在紓困方案上達成共識，以早日為國民解燃眉之急的行徑，也是難辭其咎。而共和黨人過去四年一直對特朗普鼓吹極右言論視若無睹，霍利、克魯茲明知選舉舞弊指控不實，仍然鼓吹阻撓國會承認大選結果，更為特朗普的幫兇和同謀。儘管事後朝野上下排山倒海怒斥示威者為「暴徒」，此批政客一紙又一紙蒼白無力的譴責聲明，根本不能掩飾自己過去數十年一次又一次令國人失望，其所作所為以及不作為，令政府公信力持續低迷的失敗。

國會受襲後《經濟學人》的民調顯示，竟然有近一半共和黨選民認同示威者的行為，可見就算兩黨領袖言辭如何激烈，譴責如何強硬，也無改此批付上性命及刑責代價的示威者背後有不少民意支持，此不能不說為華盛頓響起紅色警號。即便Facebook及Twitter事後關閉特朗普賬號，又何以平息國人的怒火？相反只會加強反對者認為此類科技巨企隻手遮天的指控，根本於事無補。當人民已對民主選舉及制度打從心底不信任，不論統治精英認為國會山莊是何等莊嚴神聖，對對方來說又有何意義？究竟當他們在國會內爭相走避時，當中穿插的槍聲、催淚彈聲、砸窗聲、叫喊聲，有否為此批統治精英當頭棒喝？