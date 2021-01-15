【財政預算案】寬免公務員薪俸稅是荒謬之談

政府紀律部隊人員總工會和香港公務員總工會周二（12日）去信財政司司長陳茂波，要求在下月發表的《財政預算案》裡寬免公務員的薪俸稅。疫下百業蕭條、市民隨時飯碗不保，兩工會竟然提出如此建議，不但理據牽強，惹人側目，亦難免予人精英主義和特層階級的政治觀感。

《財政預算案》將於下月24日宣讀，兩公務員工會日前一同去信財政司司長，要求政府為公務員提供額外薪俸稅寬免，以「振軍心、助經濟」。信中認為當局在疫下推出的抗疫基金未能讓公僕受惠，反而在經濟不景下，不少基層公務員的家庭成員被裁，財政負擔沉重。儘管他們對逆境的描述所言非虛，但其引用「財政乘數理論」作為寬免薪俸稅的論據，就未免強詞奪理。

兩公會借用請用凱恩斯學生卡恩（Richard Kahn）的「財政乘數理論」，指出現時私人市場前景未明，其邊際消費傾向不高，反觀公務員因有職業保障，不受經濟環境波動影響，收入相對穩定，「消費意欲理論上比任何人高」，並藉此指出政府在公僕上每多花一元，其經濟增長效益亦是最高，故額外寬免公務員的薪俸稅不但可以刺激團隊士氣，更可以刺激消費市道。

無法證明公務員的獨特性

首先，儘管卡恩的理論是用以描述政府投資或公共開支擴大時，對國民總體收入會有倍大作用，從而使宏觀經濟擴張，但其理論本身並無指明職位保障高低與乘數效應的關係，故公務員的消費意欲和寬免薪俸稅之間的論說，可謂是穿鑿附會「僭建」出來。再者，即使公務員有其職業保障，可以抵擋宏觀經濟衝擊，但誠如工會所言，不少基層公務員的家庭成員被裁，即使寬免薪俸稅可使公務員的可支配收入增加，他們亦未必會再款項投入到消費市場，反而更會有積谷防飢的考慮。最後，縱然疫下旅遊、飲食等行業大受打擊，但亦有如金融服務、醫療等行業未受影響。這實在難以說明為何公務員是唯一應受免稅禮待的貴族勞工。

撇除這些移花接木的論據，乘數理論在上世紀30年代出現後亦有不少批評。縱然政府增加財政活動，可以補足私人市場消費疲弱，但財赤效用亦會受利率波動影響。舉例說，若然政府因為要壓止通漲，在經濟衰退時上調利率，這使變相亦會刺激私人儲蓄率，擠走本是用作消費的資金，間接削弱乘數理論的效應。雖然本港在聯系匯率下沒有設定利率的自主權，但這是用來說明所有理論背後亦有其假設，而只有假設成立時，理論才會在現實世界發揮解釋力。故搬出經濟學家的理論時，至少亦要多做足功課，考慮香港整體因素，而非扭曲理論以支持偏頻說法。

香港公務員總工會主席馮傳宗認為，過往公會鮮有發言表達意見，故今次兩公會首次聯署「別具意義」，但意義最終只是惹來眾人反感。如同立法會議員田北辰所稱，去年政府已有寬減薪俸稅和個人入息課稅，若兩工會要求延續措施則應該全民受惠，不明白工會訴求；香港稅務學會前會長王銳強亦認為，這個建議與公共財政原則背道而馳、理據薄弱；就連公務人員聯會副主席陳耀光亦反問，「⋯⋯為何以前那種特別優越、精英主義的公務員價值還再出現？」兩工會積極參與政事誠然可使政府廣納民意，惟此必要放下自身利益，以社會整體利益為依歸，否則只會招人話柄。