GME｜證券平台阻散戶炒股　股票市場被「賭」亂？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-29 18:22

近日美股市場多隻「Reddit概念股」被炒起，周四晚（28日）美股時段美國多間券商限制GME、AMC、BB等股票的期權交易。其中美國散戶常用的投資平台Robinhood更加禁止用戶買入相關股票，直至美股收市後才宣布恢復「有限度買入」，因而被質疑有利益衝突，並引來美國國會揚言要調查事件。

不論是散戶高追，抑或購入認購、認沽期權，這些投資決定當然要由投資者自行承擔風險。GME股價除了在技術上因淡倉被挾而迫於在市面搶貨之外，該股股價可謂與其實際業務脫離關係。如香港股評人David Webb指出，除非GME公司配發新股，否則GME爆炒潮可能會如以往其他泡沬一樣，在前期進場的炒家獲利離場，後期炒家買貨進場之結束，意味接着最後火棒的炒家將承受泡沬爆破損失。

然而在投資者的個人決定以外，監管當局要避免任何人或機構從中混水摸魚，這也是監管機構的責任所在。一度暫停買入服務的Robinhood便被質疑涉嫌犠牲散戶利益來換取平台在財務上得以紓壓。

Gamestop（GME）近日為日股民焦點之一。（GettyImages）

禁買「Reddit股」 平台：保護市場

疫情之下大量投資散戶透過Robinhood等交易平台進場投資，散戶購入股票、期權的同時，平台亦須為完成交易而存放足夠的結算所存款。但《彭博》等傳媒引述消息人士指，隨着Robinhood等平台的用戶數目增加，加上近日GME爆買潮的出現，亦為平台帶來財務壓力。據報該平台在過去數月已動用近120億美元備用借貸，提供者包括摩根大通、高盛等投資銀行。

Robinhood行政總裁Vlad Tenev雖然解釋動用備用信貸以及限制用戶購入股票均為保護市場。然而這些理據是否足以讓交易平台限制散戶買賣股票？又是否只有GME、AMC等「Reddit概念股」會為平台帶來財務壓力？不論美國調查最終有何結果，Robinhood等機構以監管條例、財務要求為由禁止散戶投資者買入股票，其客觀效果便是在市場上形成不公平的交易環境——散戶在券商平台被禁止交易，大型投資機構卻可如常出入，自然引起廣泛散戶不滿。

疫情之下有大量投資散戶透過Robinhood等交易平台進場投資。（資料圖片）

股票市場淪為賭場？

另一方面，當市場充斥投機活動時，亦會令投資者風險增加。今次涉及的眾多投資工具，誠如「錢家有道」的介紹指出，其實都是大型基金攤分風險的常用手段。他們不時透過沽出期權或期貨合約，以此對沖證券價格下跌的風險，亦有基金會借來證券在市場賣出，並於較低價位買回證券平倉。而今次GME事件正是沽空機構期望透過借貨，從股價「理論上」應該節節下跌的GME中獲利，但卻反使GME的沽空率高於100%，使得網民可乘虛而入利用槓桿、期權等方式「挾爆」淡倉。大型投資機構把本來可作分擔風險的投資工具當成賭具，令應該反映經濟狀況的股市變成賭場，沽空機構的徹底賭輸，可謂是吸取一次歷史教訓。

普通股民是否參與這場「賭博」，當然要由投資者自行承擔風險。不過當大量散戶利用借貸槓桿在Reddit概念股上投機炒賣，價格波動之大，隨時可令投資者資不扺債。而且當任何人士與其他人士一致行動，推高（或推低或穩定）某家公司的股份價格，而有關價格並不能從該公司由盈利業績或資產淨值決定的基本因素獲得支持時，便可能會出現市場操縱的情況，社會過去更曾出現散戶被控造市的事例，有可能引來監管機構調查。不論是機構、大戶或散戶，只要是採取不當手法投機獲利，監管當局都需要適當介入，維持市場秩序。