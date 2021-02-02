香港市民也需要安全感

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-02 06:30

2020年新冠疫情影響，環球金融市場波動，由上半年的驚險股災到下半年的強勢反彈。金管局上周公布，去年外匯基金錄得1,978億港元的投資收入，累計盈餘增加1,037億港元，表現相當亮麗。

根據金管局的公布，外匯基金在最近十年九次錄得投資收入，僅2018年錄得68億元輕微虧蝕。累計盈餘由2011年底的6,635億增至8,524億。值得注意的是，外匯基金對私募股權及海外房地產的長期投資，並非由外匯基金直接作出，而是透過多間附屬公司間接投資，故此累計盈餘總數較8,524億還要高一截。

考慮到外匯基金的投資表現理想，而社會飽受新冠疫情打擊，失業及無薪市民不計其數，自然有聲音認為政府應開倉。民建聯主席、立法會議員李慧琼周一（2月1日）便在立法會財經事務委員會上問金管局總裁余偉文，外匯儲備「部份能否幫忙轉至財政儲備，讓財爺不用太擔心」？惟後者回應說，「外匯基金的首要要求是有能力保持金融穩定。過去兩年金融市場穩定，乃靠背後強大實力支撐。在香港，例如如果抗疫的同時遇上金融動盪，我們較有能力應付。所以一定要保持資源，才能維持穩定情況。」

香港外匯充份穩定

此回覆與金管局一直以來的說法一致，簡單而言就是為了防範風險，外匯儲備愈多愈安全。但目前外匯儲備有多少及是否不足夠呢？根據金管局上月公布，外匯儲備資產在2020年底達4,916億美元，相當於香港流通貨幣約七倍，或貨幣供應M3的48%。

前年揚言狙擊港元的沖基金創辦人巴斯（Kyle Bass），曾以國際貨幣基金組織（IMF）建議的儲備評估方式，推算香港外匯儲備不足以支撐港元。但問題是其將外地銀行在香港銀行的逾7萬億港元短期存款亦算作本地短期外債，以致大幅高估了香港外匯儲備的安全門檻。若假設銀行短期存款中僅有約15%才會隨時外流，那麼香港的短債將會大幅減低，所需的安全水平亦因而低得多。

當局如此重視金融市場安全，乃源於1997年金融風暴中港元受對沖基金狙擊。但後來卻似乎一朝被蛇咬，十年怕草繩。即使金融市場穩定，當局亦非常強調要維持龐大的外匯儲備，甚至予人愈多愈好之感。維持港元匯率穩定、防範金融危機誠然重要，但如今香港正值世紀疫症，失業率創下2003年沙士後新高，公帑能否用得更好？市民若無一瓦棲身，要為三餐憂慮，他們生活缺乏安全感，又有誰來理？