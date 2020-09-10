【新冠肺炎】公共財政穩健　政府為慳而慳

行政長官林鄭月娥將於下個月公布《施政報告》，並於周二（8日）聆聽創新及策略發展顧問團的建議。繼林鄭早前表示不會有太多動用公共財政的措施，顧問團成員亦表示雖認同政府的紓困措施必不可少，但明白這會對公共財政帶來的挑戰。然而，從各項數據可見，港府現時的公共財政不但穩定，更可算是大有本錢可善用公帑，疏導社會的結構矛盾，故當局若在《施政報告》裡仍抱有守財觀點，則會浪費改革和振興經濟的時機，因小失大。

新冠肺炎疫情衝擊本港經濟，儘管政府近月已推出兩輪防疫抗疫基金，但經濟下行風險仍然存在，失業率亦尚未見頂，故令不少市民皆期待政府更多紓困措施。可是，除了上述創新及策略發展顧問團的意見，不論是特首林鄭月娥和財政司司長陳茂波等官員，近月皆對紓困措施換來的巨額預算赤字表示擔心，且認為港府須預留足夠儲備，應付潛在挑戰。

據政務司司長張建宗的網誌指出，政府早前推出兩輪防疫抗疫基金和財政預算案的紓困措施，合共已投入逾2,800億港元，並預期今個財政年度將會錄得歷來最高的赤字。雖然金額之大遠超沙士和金融海嘯危機時的紓困措施，但新冠肺炎的挑戰同是百年一遇，政府動用公帑紓解民困，且打破歷年財赤紀錄亦算是「非常時期，非常手段」的應對之道。可是，未來如何調用庫房資源的準則，實非在於已花的歷史成本，而是當局尚有多少可用資源，以及經濟下行的深度和紓困措施的預期時效。

林鄭表示，現時不能透露新一份施政報告的內容，但指出香港的公共財政已出現非常嚴峻情況，所以她現在要管理大家的期望，在新一份施政報告中，將不會再有很多動用公共財政的新措施。（余俊亮攝）

香港負債少、儲備多

對比新加坡、美國、英國和德國，本港的公共財政能力無疑值得市民引以為傲。據世界銀行和國際貨幣基金組織的統計，過去30年間本港的人均財政儲備，由1990年4,322美元激增至去年的58,788美元，升幅達1260%，而上述四國同期的財政儲備，僅得新加坡能相論並論，而美、英、德三國的升幅亦僅得104%至244%。

其他數據亦顯示出本港公共財政穩定。在財政收支佔國民生產總值的比例上，統計期內港府財政虧損，至今尚未試過超越GDP的5%，反觀英、美兩國不但長年出現赤字，更有突破一成的前例。值得一提的是，儘管本港與獅城在財政儲備和財政收支比率同屬穩健，但後者的政府債務佔生產總值的比例卻超出100%，領放本港的7%，故本港財政的穩健度的確優於其他四國。

既然我們的財政能力尚未捉襟見肘，為何高官們仍在危急關頭勒緊褲頭，不斷強調公共財政紀律的重要性？《基本法》訂明的「量入為出」原則不但值得重新審視，在經濟下行時懼怕庫房入不敷支，其後果不單有礙經濟復甦，更會反造成惡性循環，難助本港在疫後復原之餘，亦難以疏道既有的社會問題，如安老服務嚴重不足，經濟過度依賴四大支柱產業等，這都是需要政府介入，並且推動改革和轉型。再者，隨着全球的疫苗開發工程已見曙光，各國政府的紓困措施的期限，大多亦止於全面重啟經濟活動之前後，非但難成為政府的恆常開支，更不會拖垮本港的公共財政。故當局在新冠肺炎和經濟下行夾擊下，切忌抱有歷朝的守財觀念。