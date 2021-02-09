Tesla押注比特幣　馬斯克只求延續狂潮？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-09 17:18

電動車公司Tesla周一（8日）向美國證交會披露，公司已購入約值15億美元的加密貨幣比特幣，消息隨即刺激比特幣價格再創新高，並升穿4.4萬美元關口。近月比特幣由3萬多美元彈升兩成多，背後除了「再通脹交易」和新一輪經濟刺激措施等市場助力，亦有其他開發潛力的考量，一如Tesla接受顧客以比特幣作用支付方式。但即使比特幣可承擔法定貨幣的部分功能，由於其幣值波幅甚大，未來亦難以成為普遍接納的支付方式。反而當市場投機炒賣的熱潮過後，投資者更須面對貶值風險。

據Tesla向美國證交會申報的文件顯示，公司上月已更新其投資策略，放寬投資至加密貨幣、ETF等資產的條款，並表明購入比特幣是為了增升資產的靈活性，令組合更見多元化。據《華爾街日報》估算，是次投資約佔公司去年底現金儲備194億美元的7.7%。與此同時，Tesla的創辦人馬斯克近月亦成了加密貨幣「啦啦隊」，不但屢次在社交媒體中唱好比特幣，並將之形容「好東西」，就連本是寂寂無名的狗狗幣（Dogecoin），也在馬斯克連日發帖加持下升見8.7美仙的歷史新高，成為全球市值第十高的加密貨幣。

根據彭博社億萬富豪指數截止1月1日的數據，特斯拉行政總裁馬斯克排富豪榜第2位，他身家2020年增加1,420億美元，目前資產淨值總計1,700億美元。圖為2020年12月1日馬斯克在德國柏林出席阿克塞爾‧施普林格獎的頒獎禮。（Getty）

引領市場採納「新貨幣」

疫下實體與金融市場的表現背馳，背後是量化寬鬆的推動力，以及通脹升溫的考量，所以投資者一窩蜂地四出尋找抗通脹的投資工具，而Tesla欲乘上資產增值快車，自然也有其利潤動機。但公司聲稱將會接受其客戶以比特幣購買產品，則似是想引領市場開發比特幣潛力，並嘗試扭轉民眾視法定貨幣為交易媒介的習慣。因為在Tesla的營商角度而言，公司除了不容錯過這輪量寬帶來的資產狂潮外，更重要的是將狂潮延續，提升市場對比特幣的需求。故允許其顧客以比特幣交易實體商品，也是引領市場採納「新貨幣」、創造需求的營商手段。

此前美國科企Square、MicroStrategy等已將現金換成比特幣，今次Tesla作為市場龍頭企業也加入陣營，自然令市場相信虛擬貨幣將日漸普及化。但由於比特幣幣值波幅甚大，即使其擁有法定貨幣的部分功能，短期內亦難以取代後者。任何廣為人們接受的貨幣具有四大功能，即是計價單位、交易媒介、儲存價值以及延期支付，比特幣目前已具備前兩者的功能，即是其可換成美元再化作物品交換的計價比率，以及漸多商戶認受為付款方式的交易媒介。然而，比特幣的供應雖然有上限，但由於其幣值全然是由市場投機炒賣的動力決定，背後沒有中央銀行調節供應，這變相使其幣值難以承擔起儲存價值和延期支付的功能，間接使實質用途大打折扣。

貨幣功能未齊 實質用途打折

自比特幣2008年空降橫生後，幣值屢破歷史高位，但其波幅之大只能視之為高風險投資產品。一如比特幣在疫情爆發前雖然曾低見約4,000美元，但在環球央行齊聲放水的刺激下，其幣值即由去年3月的六千多美元，暴升至9月的1萬多美元，及後更僅花了五個月時間爬升至4.4萬元的歷史新高。但升勢之急亦使投資者不時獲利回吐，大量拋售比特幣，上月亦曾出現三日內暴跌兩成的駭人景象。因此，若投資者視之為另類貨幣，其價值波幅之大亦隨時令持有人血本無歸，頓失儲存價值和延期支付之用。

現時無人能夠判定這場環球資產盛宴何時終結，但任何泡沫也是由投資產品的價值被嚴重高估蘊釀出來，而Tesla和馬斯克熱捧比特幣，其實就與投資銀行一邊唱好科網股，另一邊投資科網股的做法如出一轍。礙於實際用途所限，比特幣的狂潮會否有天因為幻想而破滅，現在實屬難料。