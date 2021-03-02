有能的愛國者才適合治港

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-02 14:39

國務院港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧周日至周一（2月28日至3月1日）一連兩天，在深圳會見香港各界人士，聽取有關完善「愛國者治港」制度的意見。不少人預料，周五（3月5日）召開的第十三屆全國人民代表大會第四次會議，將會對有關問題作出指示。

《基本法》第104條規定特首及主要官員等必須效忠中國香港特區，已故國家領導人鄧小平亦曾指出港人治港的條件是「愛國者治港」，而愛國者當然是反對港獨、分離主義和顛覆國家政權行為的。故此當局在2019年社會動盪及港獨思想抬頭後，考慮如何保證由愛國者治港，也不令人意外。

然而，愛國不應該是治港者的唯一條件。愛國的人很多，但卻不是所有人都有能力治港。前港澳辦主任王光亞提及特首四個條件，除了愛國愛港及中央信任之外，便包括了有管治能力及港人擁戴。若然一名治港的愛國者沒有管治能力，那麼他再愛國也好，又怎樣能讓香港繁榮穩定？

愛國者為什麼治不好港？

某程度上，香港如今的政治及社會崩壞，過去的治港者也應該負上相當的責任。正是因為治港者沒有重視社會公義及經濟分配，致使本地貧富懸殊持續擴大，大部份市民也未能安居樂業。繁榮、穩定淪為少數權貴專利，這不是「一國兩制」的真正精神，甚至恰恰是站到了其對立面。正所謂物先腐而後蟲生，社會離心離德甚至有分離主義滋長，顯然反映管治出了嚴重問題。

需要反思管治缺失的，除了特首、行會成員及司、局長此等狹義的治港者，也應該包括建制派以及港區人大代表、政協等廣義的治港者。建制派向來被視為政府管治聯盟的一份子，是支持特首施政的重要力量，但他們一直以來既沒有督促政府施政，甚至自己也與社會民意有所脫節。港區人大代表、政協既有參與投票選出行政長官，亦可以直接向港府高層反映意見，甚至經常獲中聯辦等單位諮詢，若然他們果真明白社會民情，早應該建議要如何改善施政以解決香港的社會及經濟結構問題，而非只在社會騷亂後徒然譴責。

在港澳辦主任夏寶龍近日召開的「愛國者治港」會議上，不少傳統政治及商界精英也獲邀出席，如行會成員李國章、湯家驊、前成員范鴻齡、劉遵義、方黃吉雯、前律政司司長梁愛詩、全國人大前常委范徐麗泰、全國政協前常委陳永棋、劉漢銓、前政協兼前中央策首席顧問邵善波等。這些都是公認的愛國者，堅決反對港獨、擁護中央及特區政府，但為什麼香港仍然問題叢生？這實在值得我們反思。

香港需要新思維與新方法

不少與會者都是經驗及資歷豐富的，除了上述的范太、李國章、劉遵義、陳永棋等人，還有商界的瑞安集團羅康瑞、合和實業主席胡應湘、九龍倉大股東吳光正等。當中吳光正最為人記得的，莫過於其1996年與董建華角逐第一屆特首之位。二十多年已經過去，香港亦即將舉行第六屆特首選舉，如今香港面對的政治、經濟及社會挑戰與當年亦大不同。這些傳統精英能對香港管治提出多少意見，社會不無疑惑。

新的問題需要新的解決辦法，要有新的解決辦法先要有新的思維。正如去年港澳體系換人，並不意味原有的團隊不夠愛國愛港，而是中央有決心以新的思維應對香港困局，換個角度來看問題。對於香港怎樣才能找到適合的治港者，以至於如何才能盡快展開經濟及社會改革，重新走在繁榮及穩定的道路上，我們又豈能不需要新的腦袋及想法？