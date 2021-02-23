撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-23 16:04

港澳辦主任夏寶龍周一（22日）為「愛國者治港」原則定調，提到反對中國共產黨與擁護「一國兩制」互相矛盾，令社會擔心「愛國不愛黨」者不能「入閘」參與政治選舉。泛民主派及支聯會的政治空間為人關注。

夏寶龍周一指出，中國共產黨是「一國兩制」的創立者和領導者，並反問一個人如果聲稱擁護「一國兩制」，卻反對中國共產黨，是否自相矛盾。

夏寶龍的這個提問其實不難解答，甚至可以說已故國家領導人鄧小平早已經有所提醒。1987年4月，鄧小平接見基本法起草委員會成員時指出，「如1997年後香港有人罵中國共產黨，罵中國，我們還是允許他罵，但是如果變成行動，要把香港變成一個在民主的幌子下反對大陸的基地，怎麼辦？那就非干預不行。」在1990年1月，鄧小平接見富商李嘉誠時亦表示，「如果把香港變成反社會主義、反大陸的基地，中央政府就要干預，不干預會越搞越大。」

雖然鄧小平兩次發言都是針對中央在什麼時候會干預香港管治，而非針對治港者的要求，但從中可見他清楚區分開來立場上的分歧，與組織及行動上的反對。在立場上與中國共產黨或中國政府有分歧是沒有問題的，只是組織行動、以動搖北京政權，才是不可以。故此，「反對中國共產黨」的人能否同時是擁護「一國兩制」的人呢？這應該視乎是怎樣的「反對」。

主張平反六四也愛國

只要不是「港獨」的支持者，不是以推翻中共政權為目標的，即使是民主派政黨和支聯會，我們認為都是屬於擁護「一國兩制」及符合愛國愛港要求的。在政制改革的進程上與中央政府有不同意見，在平反六四的問題上與中共有分歧，那是完全沒有問題的。正如《香港01》一直以來也批評中央政府對六四的處理不當，事件應該得到平反，但這並不代表我們否定「一國兩制」，更遑論是從根本反對中共政權。

大家應該記得，支聯會的全名是「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，本身就是包括了「愛國」的定位。創會主席司徒華是堅定的愛國者，他與接任的李卓人和何俊仁亦曾任多年立法會議員，曾宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，向來都是支持「一國兩制」、符合愛國者治港的條件。

鄧小平：有左有右，中間多些

事實上，支持「一國兩制」及愛國的光譜，本來就是寬闊的。鄧小平1984年10月在北京接見香港國慶訪京團時，亦提及1997年後管理香港的人「左翼的當然要有，儘量少些，也要有點右的人，最好多選些中間的人」。鄧小平既謂有左翼、右的人及中間的人，便說明了治港愛國者的光譜有一定的闊度，絕對不是專指建制派。而且他認為「中間的人」應該佔多數，「這樣，各方面人的心情會舒暢一些」，便說明了最適合的治港者是中間派，以平衡不同政見及利益，維持香港政治及社會的穩定性。

參考近四十年前鄧小平的話，我們更應該看懂當下香港面對的問題——那並不是政治上左與右之爭，而是極端化的問題。反修例風波便反映出不論是哪一方陣營，一旦走向激進和暴力，便會威脅社會安全和穩定。經歷躁動不安的一段時間後，香港目前需要的並非「寧左勿右」的轉向，而是要防範極端勢力再起，讓社會回到以中間派為主體的穩定狀態。只要社會撇除極端聲音，各界以對話凝聚共識，香港重新出發定然可期。