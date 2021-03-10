經濟與民生才是香港的根本問題

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-10 17:31

日前，身兼中央港澳工作領導小組組長的中共中央政治局常委、國務院副總理韓正多次表示要處理香港的房屋問題。上星期六（3月6日）他接見港區全國政協委員後，就有消息指他於該場合要求一眾政協向港府提出切實有效的辦法，解決包括房屋問題在內的各種深層次矛盾。周日（3月7日）他接見港區全國人大代表時，又再一次香港想要安定就要解決房屋問題。

根據兩次會面出席者的轉述，韓正認為根深柢固的香港房屋問題至今一直「沒有解決辦法也無法形成共識」，甚至還留意到香港市民人均居住環境偏小一類細節，有人更指他明確表示中央承諾處理香港貧富懸殊問題及房屋問題。無論如何，可以肯定的一點是，香港住房問題已經進入這位主管港澳事務的國家領導人視野之中，而且他對近年本港管治團隊無力化解此一問題似乎頗不滿意。

韓正日前會見港澳政協委員。（影片截圖）

政治不能解決民生

現時坊間熱議北京出手改動選舉本港制度改革以落實「愛國者治港」，不過相關安排終歸只是一種政治手段而已，並不應針對香港的深層次結構矛盾，也難以用來直接處理經濟民生問題。香港中文大學（深圳）校長講座教授、全球與當代中國高等研究院院長鄭永年近日接受傳媒專訪時亦說，在香港培養愛國者應先解决香港人的民生問題，讓他們變得利益相關起來自然也就會愛國，像新加坡推行組屋政策便能夠吸引國民愛國。

政府指，因應經濟情況，考慮暫時不再推動空置稅。（資料圖片）

儘管韓正稱特區政府過去提出的方案曾經遭立法會「拉布」阻攔，但部份經濟和民生議案並不能歸咎「拉布」，例如一手樓空置稅法案就是港府方面主動撤回，而全面收回粉嶺高球場更是在社會有共識的情況下不予採納。此外，韓正指出解決房屋問題須先達致「全社會共識」，再配合完善的「頂層設計」、「長遠規劃」，然後才能「大手筆處理」及「逐步實現」，然而控制樓價升幅、大幅增加房屋供應老早已是香港社會共識，港府及建制派若然以為自己過往做得不錯，可以沿用這種作風的話，那顯然是大錯特錯。

港人治港兼及港屋

與此同時，國家總理李克強新一份政府工作報告提出要「保障好群眾住房需求」、「解決好大城市住房突出問題」，堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，具體辦法包括增加土地供應、安排專項資金、增加保障住房及規範長租市場等。既然多名香港高官與擔任各種公職的權貴近日紛紛表態支持中央改革選舉制度決定，未知他們對於一樣來自於北京的上述房屋政策方針能否採取相同態度？

總理李克強在兩會發表工作報告。

香港房屋問題已經嚴重到引來中央高層的關注，甚至要由國家領導人多番出口提點，此事本身就足以警醒香港必須加強力度來解決內部房屋事務，尤其是處理積壓良久的發展商囤地及丁屋問題。況且從中央一邊力推房住不炒的調控政策，另一邊又相當留意香港房屋困境，其實可以推知北京方面可能正是礙於恪守「港人治港」原則才不介入處理，本地管治階層假若再不設法改善情況，實在難保結果不會迫得中央在選舉制度外也要出手幫助完善港人住房。