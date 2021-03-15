套丁猖獗已久　地政怠惰也是問題

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-15 17:40

廉政公署早前進行代號「芒草」行動，拘捕了24人懷疑串謀貪污詐騙手段「套丁」，據消息指包括前元朗區議員王威信之父王光榮，以及十八鄉鄉委會主席程振明。打擊不法「套丁」固然值得支持，不過此事早在2016年已被傳媒揭露，當局要待五年後才有所行動，可見其執法效率緩慢，令人憂慮難以根絕猖獗的套丁情況。

廉政公署上周五（12日）證實，近日正調查元朗一個小型屋宇（丁屋）地產發展項目涉及貪污詐騙，並先後拘捕共24人。廉署表示早前接獲投訴，指有發展商、中間人及原居民在申請興建丁屋時，串謀向地政總署作出虛假聲明，訛稱有關的原居民是某地段的唯一合法註冊業權人，以便轉移該地段的發展權益。

涉事丁屋被質疑多年

據了解，案件涉及元朗「曉門」等丁屋屋苑。但據2011年《新報》記者向地產代理查詢後所指，元朗丁屋「曉門」當時尚未補地價，「理論上不可買賣」，若買家有意購入則須簽署兩份「買賣承諾書」，時間明顯早這2013年該批丁屋獲發「滿意紙」，以及2014年1月地政總署才批出的轉售同意書。

此外，《香港01》2016年的偵查報道亦指出，王光榮創辦的恒安發展和王潘律師行出現不尋常的集體丁屋申請，並將土地以低於購入價轉讓給申請建屋的男丁，而數十名男丁亦不約而同委託同一代理人，全權處理有關申請。可見本港「套丁」活動已猖獗多時，問題在於當局一直反應緩慢。

審計署曾關注非法套丁

早於1987年的第10號審計報告已指出，原居村民在完工證發出後隨即出售丁屋的問題已存在一段時間，並總結小型屋宇政策的目標並未達到理想的成績；其後地政總署雖在1997年首次列明禁止以私人安排出售「丁權」的條款，但2002年的第39號審計報告亦重提，地政總署要注意有關小型屋宇申請的非法協議。2015年11月有發展商和原居民被裁定串謀詐騙政府的罪成後，儘管地政總署已再三強調，「若任何人士透過虛假陳述或詐騙行為騙取政府的審批，便是涉及違法行為」，但同時署方亦指執行契約條款的措施並非刑事檢控。地政總署沒有從嚴審批丁屋申請，只假手於廉署才能打擊「套丁」活動，可謂怠惰。

追源溯始，丁權爭議雖是清末留下的歷史問題，也是觸動土地分配正義的政治問題。據「本土研究社」2017年的保守估計，新界目前至少有9.8千幢丁屋疑似是由套丁形式興建，即約佔丁屋總數兩成半。但港府監管不力，丁屋政策不但未見可讓原居民「改善居住環境」，反而更成為一小撮人囤積居奇、非法致富的手段，間接令本港的房屋問題愈演愈烈。港府縱容鄉紳套丁圖利多年，短期不但需要糾正錯誤，從嚴審批建屋申請，長遠更要重新審視丁權這特權，為取消丁屋政策及早鋪路。