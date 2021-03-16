吳秋北的「522」方案只會製造矛盾和衝突

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-16 13:00

港澳辦常務副主任張曉明等官員近日在香港，就選舉制度修例聽取各界聲音。工聯會會長兼港區人大代表吳秋北竟提出，選委會界別應在立法會佔50席，直選及功能組別只各佔20席，其建議實在令人不敢恭維。

全國人大通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，是為了確保「愛國者治港」，指導原則是要令「一國兩制」更行穩致遠。要達到目標，既要在一方面令立法會進入更穩定的局面，亦要在另一方面確保「一國兩制」初心不變，盡可能保留香港的制度特色。

霸道無理的「522」

「522」方案的最大問題在於，由親建制人士為主的選委會議席在立法會中將有過大的權力，直選議席及功能組別的影響力驟降，甚至有變為政治花瓶之嫌。「522」的方案雖然能令立法會完全受控，但卻不必要地削弱了功能組別及直選議席反映各界聲音的角色，弊大於利。

「522」方案在本質上是霸道的，甚至令人以為是意氣上的政治報復，對於穩定香港的政局並無好處。由全國人大授權，人大常委會修改選舉制度，本來已充份彰顯了中央在政制上的主導權。若然在立法會組成的設計上未能平衡各界需要，不但未能尊重社會大多數溫和聲音，亦會令是次改制猶如製造政治矛盾，與原意剛好相反。

穩住政局 重建互信

事實上，港澳辦主任夏寶龍早前已強調，「愛國者治港」絕不是要搞「清一色」，「對國家、對內地存在各種成見和偏見」的人士也可以「積極參與香港治理」。因此，立法會的制度設計也就應該盡量寬鬆，讓更多人能參與其中。我們認同的「333」方案，讓地區直選、功能組別及選委會平均各佔30席，便能充份確保立法會的政治穩定，同時讓原有的功能組別及直選議員保留政治影響力，有利於民主派與中央重建互信。

「522」這一類的方案顯然對香港無益，也不會得到社會主流的支持。提出這種極端保守方案的人，若然意欲混水摸魚，爭取政治利益，那只會徒勞無功。但正如夏寶龍曾經指出，完善選舉制度是要「推動實現定分止爭、凝聚共識，從而把各方面力量彙聚到發展經濟、改善民生這個第一要務上來」，是次改制又怎能被利用作給一些保守人士助威？

已故國家領導人鄧小平曾不只一次表示，「中國要警惕右，但主要是防止『左』」，無疑對現在香港社會也是一個提醒。在立法會改組的方案上，肯定不乏強硬派力推保守方案，想蓋過溫和派的聲音。但我們應該平心靜氣，明白「333」方案是對香港政治穩定及「一國兩制」最好的選擇。