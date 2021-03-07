立法會「234」改組並非好方案

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-07 15:25

第十三屆全國人民代表大會第四次會議正在北京舉行，議程第七項為《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，盛傳立法會的地區直選被減至20席，功能組別為30席，重新引入的選舉委員會將佔40席。然而，此「234」方案並不適合香港的。

首先，根據目前立法會《議事規則》第46條，政府提出議案需要過半數議員支持就能通過，不用經分組點票。在「234」方案中，相信為建制囊中物的選委會議席將佔90席中的40席，已接近一半，加上部份功能組別的「鐵票」，意味政府推動議案可以毋須考慮直選組別以及其他界別的意見，對良政善治未必有利。

其次，是次立法會改組本身已是一次很大動作的調整。雖然考慮到反修例風波以來，中央政府和香港民主派的政治互信業已破裂，中央政府欲以政制改革來提高安全系數，但「234」方案顯然是用藥過猛，甚至可以說是霸道的方案，阻礙下一階段的互信重建。須知道稱其「鬥爭」也好，「整頓」也好，都只是現階段的手段，必須為長遠目標服務。改組方案應該盡量寬鬆，以促進中央和香港良性互動為大前提，以「一國兩制」行穩致遠為終極目標。

寬鬆而溫和的方案更有利

事實上，以我們所知，「234」如此保守的方案，只是一些強硬派人士的立場。即使在建制派內部，也有不少人認為方案不應該過於嚴苛。在激烈爭議之後，相信中央將會決定採取「333」方案，即地區直選、功能組別及選委會平均各佔30席。當然，從民主派的角度看，他們在直選議席中既不能全數取下，在功能組別中又難以過半，最終仍然幾近無可能在立法會取得「45+」以阻止政府的議案通過。但較寬鬆的方案必然令民主派的政治影響力較大，對政府施政的監督亦較強。更重要的是，較寬鬆的方案有利於民主派與中央重建互信，重新出發。

在現階段談重建互信，一些人可能會覺得天方夜譚，不切實際。但重建互信從來都不是一時三刻的事情，而是需要一段時間讓各方沉澱及消化。2014年香港爆發雨傘運動，要求中央收回「831」政改框架，民主派翌年在立法會否決了政改方案，誰又想到2016年5月時任人大常委會委員長暨港澳工作協調小組組長張德江訪港，與民主黨的劉慧卿、公民黨的梁家傑、工黨的何秀蘭以及衛生服務界的李國麟會晤，促成回歸以後民主派首次與中共最高官員的見面？

沒有人有水晶球，可以預知未來的政治發展，但由於「一國兩制」是中央治港的國策，而香港亦必須保留其獨特性，因此我們相信重建政治互信是中央和香港共同的必然選擇。即使現時仍在政治整頓的階段，採取較為溫和的方案也是較為合適，有利於長遠發展的。