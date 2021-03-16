香港應學習「十四五」發展本地創科

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-16 15:30

創新及科技局長薛永恒周日（3月14日）在該局社交媒體專頁發表了題為〈「十四五」規劃與支持香港建設國際創新科技中心〉的網誌，內容提及《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（「十四五」規劃）反映出中央對香港創科的重視，表示香港已經配合國家規劃作出了各種措施。

薛永恒認為香港要「積極參與雙循環，從『外循環』及『內循環』方面發揮『香港所長』，貢獻於大灣區國際創科中心的建設工作，貢獻『國家所需』」，當中「外循環」的工作集中在「匯聚國際科研人才」、「強化在國際循環中的招才角色」，「內循環」則是繼續「全力發展位處落馬洲河套地區（河套地區）的港深創新及科技園（港深創科園）」。

創科局局長薛永恒。（資料圖片）

國家規劃重視創科

在國家新出台的「十四五」規劃裏，創科產業被置於相當重要的位置。緊接着交代發展環境、指導方針及主要目標的首篇後，「十四五」規劃最先介紹具體政策內容的部分便是第二篇「堅持創新驅動發展 全面塑造發展新優勢」，並且提出要「強化國家戰略科技力量」、「提升企業技術創新能力」、「激發人才創新活力」及「完善科技創新體制機制」。

同時，國家規劃藍圖亦一直期望香港能夠在相關領域扮演一定角色，比如「十二五」規劃提出「支持港澳增強產業創新能力」和將「創新科技」列為支持香港發展的優勢產業之一，「十三五」規劃又稱「支持香港發展創新及科技事業」、「支持內地與港澳開展創新及科技合作」，到「十四五」規劃又表示「支持香港建設國際創新科技中心」。

內外循環皆不理想

儘管中央對於香港創科確實寄予厚望，但港府官員顯然是令人失望的。當《粵港澳大灣區發展規劃綱要》及「十四五」規劃都明言技術創新體系應該「以企業為主體」和加強「產學研用深度融合」的時候，局長仍然列舉只吸引學者團體及實驗室來港「任教」、「教研」、「研發合作」的措施濫竽充數，甚至還挪用針對貿易和投資的「外循環」口號包裝這些新瓶舊酒之舉。至於河套區創科園，幾乎眾人皆知它是已經延宕十多年的落後項目，前期相關營運發展開支更要等到今年二月才獲通過，真虧局長能稱之為「全力發展」來配合「內循環」！

政府預計，落馬洲河套區第一期基建工程預計在6年內分階段完工。

其實在發展創科產業此一領域，「十四五」規劃一早明確提到「完善激勵科技型中小企業創新的稅收優惠政策」、「支持行業龍頭企業聯合高等院校、科研院所和行業上下游企業共建國家產業創新中心」、「開展科技成果轉化貸款風險補償試點」、「鼓勵發展天使投資、創業投資」等值得香港仿傚的措施。比起斷斷續續剪裁幾句口號就自以為算是配合了國家規劃，或者將自身辦事不力歸咎於「被政治拖後腿」，一眾高官應該先認真花點時間理解文件綱要，看看當中有什麼值得他們學習之處。