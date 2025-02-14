廿年後香港還慶祝情人節嗎？

早兩天才是元宵佳節，情人節今星期五又接踵而來。兩日分別有223對和184對新人註冊結婚，加上花店買花、餐廳慶祝的不計其數，社會可謂洋溢着幸福氣氛。



情人節向來是為不少商戶帶來商機，有花店推出「留港套裝」中型玫瑰花束，冀薄利多銷以應對北上消費。有情人若然終成眷屬，就更加值得慶幸。本港婚姻登記數目已由疫情期間低至單月不足一千宗，回升至現在旺季單月五六千宗。婚宴、攝影以至租住房屋，結婚除了是兩個人的喜事，對於消費市道通常亦是一種動力。

不過翻查數據，值得憂慮的是雖然婚姻登記復常，但本港的出生人數仍然在低位徘徊，去年每個月僅約三千嬰兒出生。以整體趨勢而言，婚姻登記高於出生人數的趨勢大約於2023年逆轉，意味着現在許多人即使結婚，也沒有生兒育女。過去廿年間，20歲以下人口由十四萬跌至只有十萬。按這趨勢，再過廿年香港的年輕人口豈不連八萬都沒有？

政府當然鼓勵生育。兩萬元的新生嬰兒獎勵金自前年10月推出以來，至今已向三萬多名申請人發放總值六億多元。按照計劃獎勵金將於今年檢討，不過現在政府面對財赤，連兩元乘車優惠都錙銖必較，兩萬元獎勵金會否長派長有，或者逆通脹而縮水，恐怕無法說準。

一對夫婦或情侶是否生育，更加考慮的當然居住成本、生活成本、工作能否配合等因素。不過各種鼓勵政策同樣涉及公帑開支，例如子女扣稅額、預留居屋和公屋予家有初生的申請者、幼兒中心名額和津貼、學前兒童課餘託管服務等。還有不到兩個月就公布的《財政預算案》會否削減資源，令本已不容易的育兒環境雪上加霜，值得社會憂慮。

本港不只生育率下降，即使以締結婚姻為例，我們也看得出社會變遷。回歸初期，大約八成婚姻登記的雙方都是初婚，但同一個數字最新已經跌穿六成。與此同時，雙方均屬再婚的比例由早年不足半成，最新升至兩成半，而其中一方為再婚的比例也有一成八。不難估計，香港將涉及愈來愈多的複雜家庭關係，例如是撫養權、繼子女等，我們的教育以至社會保障制度又是否已做好準備，面對挑戰？

婚姻不只是初婚人士的專利，正如情人節也不是只得年輕情侶才可以慶祝。隨着人口老化、社會變遷，比起上個世紀，現在的中老年人能否活得精彩，是個更為重要的課題。不只是兩元乘車優惠可以鼓勵中老年人持續就業、保持社交生活，愈多的退休生活規劃、樂齡科技以至是長者友善社區，更可以令到長者被要被照顧、仿如社會負擔，變成有活力、參與社會的一份子。雖說人口老化是大勢所趨，但我們是否懂得識變、應變，化挑戰為機遇，將會決定了再過幾十年之後，香港還有多少人慶祝情人節。