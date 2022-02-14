情人節｜願香港有情人終成眷屬

情人節向來除了用以對愛人表達愛意之外，亦時常會對家人表達感謝之情。即使現時正值疫情爆發第五波，不少市民亦一如以往外出選購鮮花，在鏡頭面前大展恩愛，也有人帶同子女到訪花墟購買花束送贈太太以表謝意，感激對方一直盡心盡力照顧家庭。



今年情人節的氣氛無疑較過去兩年冷淡，市道因疫情而大受影響，有花檔負責人表示生意大跌七成，即使成本上漲亦不敢大幅加價。不過就算沒有疫情影響，在往後日子情人節的營業額亦不一定明朗。現時社會愈來愈遲婚，甚至選擇單身不婚亦不罕見，亦有人礙於不同的因素而難以結識伴侶，種種原因都令市民未有如以前一樣積極組織家庭。

2月14日，和伴侶一起逛花墟選購花束，不怕買到不合對方心意的款式。（盧翊銘攝）

生活成本令港人對組織家庭卻步

政府統計處數字可見，近年港人結婚人數呈現下降趨勢，遲婚及不結婚的情況均愈趨普遍。男性和女性首次結婚時的年齡中位數，分別從1991年的29.1歲和26.2歲上升至2020年的31.9歲和30.4歲。同時已婚男性的標準百分比由1991年的69%，跌至2016年的61.7%，而女性的跌幅更大，由65.2%跌至55.3%。有如此的改變對於社會而言絕非好事，長遠更有機會影響生育率，令社會勞動力減少及加劇老年化問題，政府有必要剖析固中原因並對症下藥。

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝曾就港人遲婚問題向報章解釋，其中一個主因是源自生活成本高。根據立法會上年3月發表的研究簡報，本港樓價在2004至2019年飆升391%，接近四倍，但住戶月入中位數卻只升了78%，可見港人收入難以追上樓價升幅。香港的居住成本一直居高不下，而香港人又受傳統華人推崇安居樂業的思想所影響，當居住事宜一直未能得到滿足，他們便不敢談同成家立室。有見及此，政府必然需要下更多苦工應對樓價居高不下的問題，由一切問題的根源著手。

據中大香港亞太研究所於上月10日至19日晚上，以電話訪問形式訪問706位18歲或以上的市民，發現有60.2%受訪市民認為現時並非買樓的合適時機，覺得是合適時機的只有15.9%。此外，有超過四成受訪者表示家庭在房屋方面的支出負擔頗重或非常重。

要建構更多「消費」以外的選擇

在滿足市民的基本需求以外，政府也可以在更多層次上對市民作出支援，包括考慮如何豐富香港市民的消閒活動選擇。若能營造更多「非商業」空間，既可以減低市民進行社交活動時需要付出的金錢成本，同時更多元化的社交活動更有利於人與人之間的溝通以至建立關係。

以西九M+視覺文化博物館為例，自開幕以來一直大受歡迎的其中一個原因正是由於其特別的建築特色難以在香港別處找到，而非因為內裡有特別的消費選擇。在社交媒體上不泛到場「打卡」的情侶，顯示了港人對商場以外的渴求，而這些場地正正就可以滿足港人的社交與消閒需求。