耗資319億元興建、香港歷來最大型的體育基建——啟德體育園，經過20場不同規模和性質的測試和演練後，將會在3月1日正式開幕啟用。作為香港一個歷史性的時刻，政府和啟德體育園有限公司當晚6時30分將在啟德主場館舉行一場盛大而隆重的開幕典禮，歷時大約1.5小時，並由四個免費電視台在9時30分作四台聯播。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩星期四（2月20日）公布開幕典禮陣容，坊間盛傳的「四大天王」或者其中三位都一一闕如。除了被稱為「宇宙最強」的甄子丹以及有「最美港姐」之稱的朱玲玲之外，運動員方面包括了劍后江旻憓、「鄧謝配」、杜凱琹等，內地名將有樊振東、「超級丹」，兩地歌手有林子祥、葉蒨文、葉麗儀、容祖兒、李幸倪、張天賦、李宇春、張杰等。

「最佳角度，一氣呵成，合適時間」

然而，最令社會疑惑的始終是為什麼開幕典禮沒有直播，只由電視台在當晚9時30分延播。羅淑佩首先澄清，啟德主場館在技術上完全可以進行直播，並且相信將來舉行的七人欖球賽以至全運會都會安排賽事直播。早前有傳延播是因為要遷就電視台的廣告或者新聞時段，羅淑佩解釋這是其中一個考慮因素，但不是最主要因素。

開幕禮定於晚上6時30分開始，大部分市民可能未回家，或尚在歸家途中。我們決定將剪輯好的節目放在9時半於免費電視頻道播出，應該是能夠方便市民安坐家中觀看的時段。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

她同時提到延播也是常見的做法，政府及製作公司希望以最佳角度一氣呵成向觀眾展現啟德體育園宏偉一面。羅淑佩又以演唱會為例，指出演唱會雖然通常都不是直播，但經剪輯的影片在網上播放後依然有吸引力。

可惜局長的解釋不但說服力不大，反而衍生了更多疑問。在「合適時間」方面，既然知道6時半市民尚未下班回家，那麼為什麼開幕典禮要在6時半舉行，而非8時、9時那些黃金時段？至於「最佳角度，一氣呵成」，局長是否意味直播就展示不到啟德體育園的宏偉一面？規模和複雜程度超過十倍、百倍的巴黎奧運開幕禮，也可以用直播方式展示塞納河、巴黎聖母院、羅浮宮、艾菲爾鐵塔的宏偉一面，香港的製作水平未至於直播只得幾個鏡頭，訊號不時中斷吧？

啟德體育園在3月4日至9日將率先上演世界格蘭披治桌球大獎賽，屆時會雲集世界排名頭32名的桌球好手。（資料圖片／王海圖攝）

營造新地標 振盛事經濟

最近一段日子以來，啟德體育園的測試和演練不計其數，多達五、六萬人參與的演練更加不只一次，為的就是啟德體育園可以順利啟用。須知道這不只是香港歷來最大型的體育基建，亦是我們盛事經濟的重要一環，是「香港文化體育及旅遊的重要時刻」。有了這個世界級的演出場地，未來會否吸引到Taylor Swift或者BLACKPINK來港？這是為什麼政府隆重其事，邀請內地和香港跨世代的演出嘉賓。在黃金時段將一個新地標的開幕典禮直播給全港市民以至全球觀眾欣賞，正是盛事經濟的最好宣傳。

這次是香港事隔多年之後，再有重要地標落成。回想青馬大橋在1997年落成之時，由戴卓爾夫人在現場啟動煙花匯演，從橋面如瀑布般瀉下的煙火至今仍為香港其中最經典一幕。如今啟德體育園可謂全城引頸以待，不只香港國際七人欖球賽會移師至體育園舉行，現在已經有傳一年後的渣打馬拉松也想改於啟德衝線。312億元既已花了，主場館未來能否吸引世界各地文化和體育愛好者慕名以來，體育園可否成為零售和旅遊的新引擎，值得政府加把勁。