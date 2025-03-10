外賣平台大洗牌　經濟格局待重構

外賣平台戶戶送（Deliveroo）宣布將於4月7日退出香港市場，標誌着這間英國公司在香港近九年的營運結束。戶戶送在英國、愛爾蘭、法國、意大利、新加坡、香港等十個市場運作，惟香港僅佔其全球的總交易額5%，而且拖累着英國和愛爾蘭以外的國際市場生意增長，經調整的EBITDA仍是負數。



戶戶送登陸香港初期曾經佔據市場第一，後來雖然屈居於foodpanda之後，但仍長期力壓Uber Eats，後者甚至於2021年要退出香港市場。惟KeeTa前年攻港改寫本港外賣平台局面，以不到一年時間已經擠下戶戶送的市佔第二位置。坊間有調查指出，去年首季KeeTa的訂單量已經高達四成三，foodpanda和戶戶送分別跌至三成七和兩成二。最終Deliveroo選擇撤出香港市場，除了出售部分資產予原本對手foodpanda之外，客戶、外賣員以至部份餐廳亦將會進駐對方的平台。

KeeTa以不足兩年時間就踢走戶戶送，一方面可以歸因於價格戰，即其母公司美團投入10億元補貼，對香港用戶提供免運費和折扣優惠等。但另一方面，這不是簡單的「以本傷人」，因為KeeTa能夠利用內地成熟的AI派單技術和高訂單密度，透過提升外送效率以壓低成本。雖然據報KeeTa的平均訂單金額只得102元，遠低於戶戶送和foodpanda的170至180元，但只以更短時間完成派單、每小時處理更多外賣，等於令KeeTa有機會薄利多銷，提高成本效益。

Foodpanda宣布收購Deliveroo在香港的部分資產，Deliveroo現時的客戶和送遞員將會被導向至foodpanda平台，而部分餐廳及生活百貨商戶亦將轉至foodpanda營運。（廖雁雄攝）

市場追求「蔗渣價錢燒鵝味道」

事實上，這只是又一次低成本、高效益的市場競爭案例。早前DeepSeek之所以大熱，正是因為其致力以「蔗渣價錢」提供「燒鵝味道」。在網購方面，淘寶天貓的吸引力香港人不會陌生，不久前還推出香港包郵，對香港線上線下的零售市場都構成壓力。又例如在電動車市場方面，比亞迪同樣以低成本和成本效益挑戰原本的市場領導者Tesla。在去年本港新登記電動車中，Tesla佔兩成九而比亞迪接近一成八，但在今年頭兩個月，比亞迪已經躍升至三成八，力壓佔比兩成二的Tesla。表面上我們看到比亞迪汽車售價相對便宜的結果，背後卻是電池生產、工人成本等控制。

正如在太平洋對岸的美國總統特朗普也感受到中國企業的挑戰，與內地只得一河之隔的香港，自然正被成本效益重塑市場格局。更何況近年本港市道疲弱，一個重要原因在於市民消費力下降。不管是因為中產移民、樓市股市受壓抑或什麼原因，更划算、更有效益的產品才具有吸引力，「廿蚊四粒」難有市場。這是為什麼即使商舖和寫字樓租金有所回落，但高成本環境仍然是企業在香港難以克服的挑戰。面對甲級寫字樓空置率達一成三，政府卻暫停推出商業用地一年，長遠而言對於經濟結構轉型難有好處。

從外賣到網購平台以至是電動車，內地企業的低成本模式加速市場洗牌，消費者固然可望受惠，對於香港的經濟結構也是一次轉型契機。我們當然期望消費力恢復，零售市道得以提振。但一方面香港也要迎接挑戰，在人工智能的時代提升生產效率，告別尋租經濟。另一方面，香港在低成本浪潮也要尋找到新的立足點，以避免陷入惡性競爭，甚至是市場萎縮的開始。