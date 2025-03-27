加租、加價、殺校　接下來還有什麼？

上星期房委會通過公屋租金改革，針對收入超出公屋限額的「富戶」，大幅加租甚至收回單位。新政策下，超額兩至三倍的住戶需交2.5倍租金，三至四倍的交3.5倍租金，四至五倍的交4.5倍租金，連續四年入息超額四倍的「富戶」更被納入強制遷出之列。然而，居屋申請往往超額認購10倍以上，對公屋「富戶」加租是否真能引導他們轉向居屋市場，實在令人懷疑。



公營房屋之後，今個星期輪到公營醫療收費改革。明年起，急症室收費從180元大增至400元，超聲造影每次250元，電腦掃描和磁力共振各自500元。醫務衞生局稱改革一方面要「打擊濫用」，但更明顯的是要改變市民依賴公營醫療的習慣，引導非緊急病人轉向私營醫療。房屋和醫療雖屬不同範疇、不同機構，但改革的邏輯如出一轍：通過加價削減公營服務的吸引力，再將市民推向市場解決問題。

人口老化與財政赤字 改革背後的迫不得已

這種「加價+市場化」的模式看似改善資源運用，重點幫助最有需要的市民，但對於「未夠窮」的基層乃至中產人士，無異於將公共服務的責任轉嫁到他們身上。私營醫療費用動輒數千元，就算是中產也必然感受到沉重壓力。私樓市場更不用多說，差餉租值指數最新數據顯示，2025年首季租金連升三個月，已逼近歷史高位。兩房單位動輒萬五、兩萬元，夫婦二人月入五、六萬，扣除租住成本後的可支配收入也要大打折扣。

由房屋到醫療的收費改革，離不開人口老化和財政危機。過去十年，本港60歲或以上人口增加77萬，佔比由23%升至33%，相當於每三個香港人就有一人可用樂悠卡。隨着醫療和福利開支上漲，公共財政卻偏偏「手緊」。今個財政年度，地價收入較原預算大幅減少195億至135億元，印花稅收入較預算低130億至580億元。財政司司長陳茂波上月公布赤字872億，庫房儲備降至6473億元。面對這樣的壓力，政府自然想開源節流，公營服務首當其衝成為檢討對象。

加價+市場引導 資源分配原則的大哉問

所以不只醫療和房屋，教育局同樣有不少「慳錢大法」。以往向每名學生發放的2500元津貼一下子取消了，現在要集中資源幫助最有需要的同學云云。教資會削減八大資助院校未來三年期撥款，每年減少百分之2，八大亦要歷年來首次向政府退還共40億元。隨着人口老化、適齡學童減少，下學年度再有兩所小學被「殺校」，最新消息是黃大仙天主教博智小學將會與教區屬校合併，鴨脷洲街坊學校則申請以私營方式自資開辦小一班級。

同一天在立法會內，立法會議員張宇人再次質疑小班教學的成效以及財政成本，教育界議員朱國強則認為九成公營小學已實施小班教學，學與教質素顯著提升，現在應考慮將模式推至中學，以應對學生的學習差異及精神健康問題。小班教學一方面可以避免殺校，另一方面又能提升師生互動及學習成效。然而，其成本不容小覷。一場立法會辯論雖然未開始已經結束，但資源分配與公共財政的矛盾卻無處不在。

公屋加租、醫院加價、學校被殺，三件事看似不同，實則指向同一個核心：公共資源如何分配？政府應承擔多少？市民又該負擔多少？政府只幫助最貧窮的一兩成人，還是應涵蓋中等收入家庭？如何定義社會保障的邊界，不是這裏加價、那裏收緊門檻就能回答。從美國的市場自由，到北歐的高福利，再到新加坡的務實治理，每個模式都有得失。香港人要問：我們想要怎樣的未來？深層次結構問題需要深層次結構改革，零散的加價或削減開支只會加深社會裂痕。這場對話，政府要牽頭，市民要參與，否則在加租、加價、殺校之後，沒人知道接下來還有什麼。