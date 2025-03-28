青少年問題就是社會問題

Netflix劇集《混沌少年時》（Adolescence）掀起熱潮，青少年問題成了焦點。事實上，去年暢銷書《失控的焦慮世代》（The Anxious Generation）已經用數據敲響警鐘，還被蓋茨列為推薦書單。一部是英國緊張劇集，另一本是美國研究分析，隔著大西洋卻不約而同指向同一個危機——智能手機、社交媒體如何把青少年推向邊緣。



只得四集的《混沌少年時》，每集一個不間斷長鏡頭，拍攝手法噱頭十足。故事圍繞13歲少年展開，因為涉嫌用刀殺死同學而被捕。四集從拘捕、學校調查、心理學家面談再到家人面對的困境，帶出社交媒體、「男子圈」（manosphere）、同學欺凌以至親子關係等問題。英國青少年持刀犯罪是靈感來源，劇集不給簡單答案，而是問為什麼年輕人會失控？一個又一個因素複雜而成，某程度上折射出我們對於青少年問題無知的一面。

香港的青少年沒有持刀犯案，但有沒有像劇中主角般在扭曲的環境中成長？父母沒有時間陪伴和了解？我們把太空油列為毒品，管有可監禁七年，販運可牢禁終身，但為什麼仍然一再有年輕人在「太空油」之中迷失了自我？透過WhatsApp也可以買到太空油，年輕的吸食者只得12歲。被放到網上的例子是少數，抑或是多數？網絡公審可以遏制風氣，抑或造成另一種歪風和衝擊？如果利刀對於英國少年是垂手可得，200元就有交易的太空油，不也是方便於混進電子煙吸食？

太空油的背後 非立法可解決

鼓勵舉報、加強執法可能有用，但正如《混沌少年時》不是止於找到足夠證據起訴，而是進一步探討少年主角的成長環境和心理狀況，這提醒了我們青少年問題從來都不是青少年的行為問題，而是成長環境、心理問題、社會結構。他們是持刀傷人，抑或是躲起來吸毒，往往都是深層次結構問題的表徵而已。如果社交媒體的扭曲內容繼續放大，家庭溝通斷裂，又或者是學業壓力，對前景感到失落，青少年行為問題恐怕層出不窮，最多只是形式各異。

如果說劇集純屬虛構，去年高踞暢銷書榜的《失控的焦慮世代》就是純屬數據。社會心理學家Jonathan Haidt用數字說話，青少年的心理健康自2010年代初開始崩盤，抑鬱、焦慮、自殺率節節上升。他將罪魁禍首歸咎於差不多同期流行的社交媒體。對比於Y世代或以前的遊戲童年，Z世代都是成長於手機時代。仿如一個大型的社會實驗，一整代的青少年面對面的社交生活減少，改為在Instagram等平台不斷與他人比較外貌和生活，又或者沉迷遊戲或色情內容。不但大量的短片令「認知碎片化」，難以再專注於有系統地學習，睡眠時間和質素也因為使用手機而下降。

立法可以禁止管有和吸食太空油，但青少年的生活習慣、成長環境又是不是立法就可以改變？我們的小學生接近九成運動量不達標，中學生更是超過九成半，時間不正是花了在玩手機、看社交媒體嗎？當成年人都離不開數碼生活，又如何言教、身教孩子要多點運動，面對面與人互動？當父母也因為社會、經濟壓力而疲於奔命，情緒隨時崩潰，誰還有閒暇察覺青少年的學業壓力、心理狀況？不管是《混沌少年時》、《失控的焦慮世代》，抑或是近來不斷出現的太空油新聞，與其說是反映青少年行為問題，倒不如說是社會結構的折射。