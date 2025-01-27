筆凱．傑語｜青年「躺平」的迷思

來稿作者：郭凱傑



有團體近日發佈研究報告，指出近三成中學生自覺「躺平」，其中四成已持續超過一年，引起社會關注。然而，細看研究問卷發現，學生自評的「躺平行為」定義範圍甚廣，將懶散、輕鬆過活、不做功課、不想社交等行為統一歸類為消極逃避。如此一來，放慢生活節奏、不（打算）買房買名車，甚至選擇適合自身的工作而不受社會目光影響等原本屬於正常甚至正面的行為，也被視為躺平的「證據」。

事實上，躺平一詞起源於內地，其初衷所指的行為遠不止於不買車、不買房，更包括不拍拖、不結婚，僅維持最低生存標準，作為「拒絕被資本家剝削」的一種控訴。試問哪位讀者在學生時代不曾偷懶，誰又不希望偶爾輕鬆過活？至於無視社會目光，選擇適合自身的工作，難道不正是社會應當鼓勵的價值取向嗎？將上述行為簡單歸類為躺平並得出學生消極應對的結論顯然存在誤導性，不宜過於上綱上線。

話雖如此，這並不意味社會可以忽視躺平現象。若高生活成本、學歷與職場內卷等深層矛盾長期得不到解決，勢必使青年以躺平作為對社會壓力的消極回應。要確保青年積極向上，必須守正創新、勇於改革。在求學階段，當務之急是處理兩個核心問題：一是教育與就業市場的不匹配，二是青年的心理健康。

興趣與出路不符 高學歷但低滿意

畢業生與就業市場的錯配可謂冰封三尺非一日之寒。長期以來，社會文化驅使學生投入大量時間與精力追求學歷、選擇未必感興趣的專業，但畢業後卻發現所學知識難以滿足實際崗位需求，不得不從事低薪或與專業無關的工作。另一方面，不少行業嚴重缺乏技術型人才，但職專教育的吸引力和社會認可度仍有待提升。這種興趣與出路不符、高學歷但低就業滿意度的現象，自然削弱了青年的積極性，讓他們更容易選擇躺平以避免進一步的失落感。

近年來，政府在推動職專教育方面取得了一定進展，例如推動成立兩所應用科學大學及應科大聯盟等舉措。然而，要真正起到改弦易轍的效果，必須從學制著手，加強與企業的合作，確保應用學科能順利銜接至職專教育的就業出路。同時，政府需要為青年持續增值提供更大支援，幫助他們在快速變化的就業市場中實現轉業需求。隨著數碼經濟和綠色產業的發展，當局需積極支持青年培養相關技能，並鼓勵他們探索新興領域的就業或創業機會。

心理輔導和社工未能充分發揮

除了教育與就業的挑戰，青年的心理健康問題也不容忽視。許多人誤以為心理問題集中於成績較低的學校，但這種觀點是一個謬誤。試想中小學生每天比較的對象多為同校同學，而無論學校在區域內的排名如何，其內部總會存在成績高低之分，驅使部分青年躺平來應對心理負擔。因此，心理健康問題並不局限於特定群體或學校，而應被廣泛關注。

政府自2018年起在小學推行「一校一社工」，並於2019年在中學推行「一校兩社工」政策，以強化學校的社會工作服務。然而，不少社會人士指出，香港缺乏心理輔導員與社工相互配合的制度來支持心理健康。目前心理輔導員的專業標準及註冊制度尚不完善，社會對其職能的認識亦存在不足。心理輔導員更多專注於心理學領域，協助學生疏導內在情緒；而社工則能為學童尋找社區資源加以協助。兩者本應相輔相成，但現行制度未能充分發揮其作用。政府應加強對學校心理健康服務的投入，完善相關制度，方能有效引導學生積極面對人生挑戰。

國家主席習近平不久前在澳門特區第六屆政府就職典禮上發表重要講話，繼兩年前在香港表示「青年興，則香港興」後再次強調對青年的關愛，並指出要為青年成長成才、施展抱負創造更好的環境和條件。歸根結底，「躺平」並非簡單的個人選擇，而是社會矛盾的縮影。要從根源解決問題，必須從教育、就業、心理健康等多方面入手，營造一個公平、包容且充滿希望的環境，讓青年真正看見自己的未來，勇於追逐理想。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監、政府咨詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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