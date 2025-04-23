李家超親見「六小龍」　香港向杭州學什麼？

當DeepSeek震撼人工智能界，宇樹科技的機械人舞步紅遍網絡，杭州「六小龍」已經成為了內地「新質生產力」的具體象徵。此際，特首李家超率領包括政務司司長陳國基、財政司副司長黃偉綸等多名司局長訪問浙江，更指明要多了解杭州「六小龍」的發展及其成就，無疑是選對了地方，作為香港向內地創新模範「見賢思齊」的實際行動。



一連四天的訪問行程，包括商務及經濟發展局局長丘應樺、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東等在內多名官員，這趟訪問當然不只是簽署協議、禮節拜訪。特首率團高規格走進了杭州這個「創新熔爐」，仿如要為香港的創科「取西經」。

杭州不只硬件 香港更缺軟件

不少人曾經指出，在「六小龍」背後的是「浙商精神」——敢為天下先、樂於開放數據、著眼長遠而不怕失敗。香港習慣的精打細算、注重效率、規避風險，恰恰形成了鮮明對比。這是為什麼我們雖然斥資十億建設人工智能研發院，又有數碼港超算中心投入服務，但除了由上而下的硬件和資金投入，香港還要點燃自下而上、擁抱風險的創新精神。只靠實驗室和資助，不足以「買」來敢於嘗試、不怕失敗的文化。

事實上，杭州今天能成為年輕人的創科夢想之地，背後已經花了至少十年吸引、挽留人才。李家超親自與「六小龍」的代表交流，聽取他們的創業故事和與香港的合作計劃，這些正是值得香港參考的寶貴經驗。我們的多間大學名列世界前茅，論科技水平理應「超班」。但如何令人才視香港為實現夢想的首選，而不只是跳板？

政府銳意「壯大創科人才庫」，也正全速推進河套、新田科技城的土地建設，第一期大樓即將落成。但要留住人才「安居樂業」，為他們創造那份「非來不可」的創業氛圍和使命感，所做的似乎還不夠具體。建好「巢」為何未能引來「鳳」，最好的方法就是從「鳳」聆聽他們的第一身看法。

李家超看到了浙江大學科創中心的成果，也必然了解到當地政府的長期投入與支持，由補貼、稅務優惠到營商環境、應用場景，不一而足。香港政府也推出了「新型工業化」系列，創科產業引導基金、生產線升級支援等琳瑯滿目。但是每條生產線最多只得25萬資助，相比內地動輒過億的投入，能否驅動科技升級？各項計劃又會否過於零散，徒添企業申請難度？

從實驗室到生活圈 讓科技落地生根

杭州的科技如何「落地」，或許沒有比走進醫院病房有更好的體會。正如李家超在浙江大學附屬第一醫院看到AI如何協助醫生進行精準臨床診斷，全新的血液病治療方案如何研發，自動化藥物配送系統如何高效運作，還有先進機械人手術系統大顯身手。人工智能當然不只是吉卜力風格改圖，而是切切實實地在改善民眾生活。

相比之下，我們雖有無人機「跨海」送外賣、運送醫療用品到離島等，但難免顯得起步緩慢。至於政府的數碼轉型，諸如「智方便」、「港文通」等，應用場景恐怕也是相對單薄。其實除了優化公共服務，金融、法律、物流這些優勢行業是否也可以人工智能轉型升級，提升效率與促進行業創新？

李家超參觀的浙江大學杭州國際科創中心，設有「香港成果轉化中心」展覽，正好提醒了我們合作的潛力。香港不乏InnoHK平台、微電子中心、生命健康研發院等，但要與本地產業的需求緊密結合，這些投入巨大的研發中心才不會只是困於象牙塔內的研究報告。香港向來以科研上游為優勢，應用下游顯不足。這次特首率團訪問杭州，正好學習如何能讓創科與市場脈搏同頻共振，為社會創造商業價值。

毫無疑問，李家超的杭州之行象徵了香港尋求突破。走訪杭州，親見「六小龍」，即使是來得晚也總好過沒出現。香港近年發展河套、推動超算中心，以至積極提供資助及推動政府數碼轉型，能否藉此帶來杭州那種敢闖敢試的精神？四天的訪問很快結束，回港之後才是挑戰開始。