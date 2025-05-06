香港如何才可丁財兩旺？

「五一黃金周」五日假期結束，共有110萬名旅客來港，當中內地旅客約92萬人次，非內地旅客約18萬人次。內地訪客的入境高峰出現在黃金周的第二天（5月2日），當日錄得超過26.7萬人次，第三日（5月3日）開始人數逐日回落。



行政長官李家超形容這次黃金周「丁財兩旺」，市面喜氣洋洋，帶來信心和重大經濟效益。政務司司長陳國基進一步表示，訪港旅客遍布香港不同景點，主要景點（主題公園、山頂、昂坪等）人流暢旺，秩序良好，離島、行山徑等市區以外地方及城市漫步路線（中環、油麻地、堅尼地城）亦受遊客歡迎。酒店入住率普遍達到90%，旅行團數目已超越疫情前水平，內地團超過900個，過夜行程佔約70%。

打卡熱潮不等於深度遊

是否「丁財兩旺」，或許視乎從什麼角度看。正如特首也提到，新旅遊模式將會常態化。畢竟現今遊客規劃行程，往往視乎社交平台有什麼「打卡」熱點，依循推薦清單逐一到訪拍照。香港人去外地旅行也有時如此，對這種「打卡」模式自然不會陌生。只不過旺丁是否旺財，「打卡」以外他們會不會消費、消費多少，就另作別論。

「到此一遊」的旅客對於一個地方的歷史文化背景能了解多少，也是另一個疑問。在堅尼地城「打卡」不必然等於深度遊，在亞皆老街拍攝日落不一定就知道九龍半島的過去。旅發局周二（5月6日）向立法會經濟發展事務委員會交代工作計劃，提及與小紅書等平台合作 ，並推廣「藝聚香港」、「大城小區」等項目 。但爛小紅書主導旅遊路線以至模式之下，香港豐富的文化底蘊和多元的城市魅力能為遊客認識，甚至培養其對香港的感情和產生重遊意願？

深度遊不成還未算最壞，值得留意的是人人「打卡」「朝聖」，會不會反而帶來不好的體驗。正如立法會議員所憂慮，堅尼地城海濱、西貢東壩等新興熱點的基礎設施——尤其是網絡容量、交通接駁、公共衛生設施等——往往未能跟上突如其來的人流。就連過關口岸也有網絡擠塞，導致旅客大排長龍。

不夠「智慧」隨時難倒旅客

旅發局雖在年度工作計劃中提及要實現「無處不旅遊」，但若熱點的配套設施「處處不足」，這無疑是空談。反觀鄰近的亞洲城市如首爾，早已實現免費高速公共Wi-Fi全城覆蓋，為旅客提供了極大的便利。香港若要在細節上取勝，熱點的配套改善刻不容緩。

事實上，不用說熱點配套，遊客到埗後的第一印象可能已經覺得香港落後。須知道外地旅客早已習慣信用卡及電子錢包支付，我們的的士卻仍普遍只接受現金，部分可以使用八達通。坊間一直希望推動網約車合法化，不但可以引入競爭以提升服務水平，對於便利旅客也是百利無害。旅發局提倡「智慧旅遊」，但若社會整體的科技應用未能與時俱進，單憑幾個應用程式或資訊平台，難以構建真正的「智慧」旅遊體驗。

新熱點只聞樓梯響 「幻彩詠香江」更新緩慢

除了熱點配套不足，新熱點的發掘也未見很多進度。去年10月施政報告宣布成立「發展旅遊熱點工作組」，由政務司副司長領導，旨在發掘和建設新的地區旅遊熱點，加強跨部門統籌。然而超過半年過去，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在立法會上仍表示工作組將於未來幾個月陸續推出新熱點，並採取「成熟一項推一項」的方式。這種說法難免令人好奇，是否至今仍無一項新熱點真正「成熟」落地？

本身應該是香港旅遊新熱點的啟德郵輪碼頭，耗資逾80億元興建，碼頭內卻人流稀疏，商戶經營慘淡。郵輪旅客抵港後只會四散，而非逗留在碼頭消費。旅發局提出要「鞏固亞洲郵輪樞紐角色」，但面對啟德郵輪碼頭這一核心基建，若無大刀闊斧的改善方案，再響亮的口號也難以轉化為實際的競爭力。

世界各地都在爭取遊客到訪，單是亞洲區內，我們就面對新加坡、日本等的強勁競爭。我們標誌項目「幻彩詠香江」沿用多年，早應該改變以帶來新鮮感。早於前年12月旅遊事務署與旅發局已共同檢討，期望在2024年訂立更新方案，然而時至現在卻仍處於「評核階段」。旅發局雖然預計新匯演在今年內推出 ，但這種「慢半拍」的節奏，實難予旅客「時時有驚喜」的印象。

黃金周五日假期市面雖然人頭湧湧，但今年以來平均每個月內地旅客300萬人次，其他旅客100萬人次，比起新冠疫情前的同期仍然少了一大截。這反映我們的確需要開發新旅遊配套服務，提升新旅遊模式的配套和經濟元素，帶來新體驗和更多經濟效益。這是身兼節慶安排跨部門工作小組組長的政務司司長陳國基、發展旅遊熱點工作組組長的政務司副司長卓永興抑或文化體育及旅遊局局長羅淑佩的責任？不管怎樣，總之要看到成績。