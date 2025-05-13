港版這個、港版那個　市民遊客真的「收貨」？

由小紅書的網上世界到香港的實地街頭，不少內地遊客在各處打卡成為潮流。堅尼地城被譽為「港版鎌倉」、大圍村化身「港版小京都」、西九龍海濱長廊有了「港版La La Land」的稱號，旺角東站外可以捕捉「港版曼哈頓懸日」的景緻……對於一個又一個的「港版」標籤，香港人或許只覺「得啖笑」，一笑置之。然而，參考海外的「港版」重點項目，其實在官方的規劃中從來不乏。



市建局日前（5月11日）提出「東維港灣區」概念，直接提到了澳洲悉尼的達令港（Darling Harbour）。達令港由昔日的工業區成功轉型，現在是集休閒娛樂、餐飲、文化及大型會展設施（如ICC悉尼）於一身的活力中心。其「海—岸—陸」一體化的發展模式，融合了水體、海濱及內陸建設，對於外國遊客都是享負盛名。

土瓜灣搖身一變「港版達令港」？

以國際級綜合性海濱區域為目，市建局有意將紅磡以東至土瓜灣沿海及內陸地區，建設成媲美世界級灣區的「東維港灣區」。土瓜灣對出的海灣面積約348公頃，加上陸地面積更達798公頃，有潛力發展成集休閒娛樂、旅遊、商業和住宅於一體的區域。市建局已啟動「土瓜灣海濱研究」，並打算把握《保護海港條例》日前通過修訂的機會，可以打通翔龍灣對開煤氣設施、青洲英泥碼頭等海濱「斷裂點」。加上區內多個更新項目，如庇利街「小區發展」以及明倫街／馬頭角道的臨海項目規劃20米闊海濱長廊，可加強內陸與海濱的連接。

然而，宏大規劃的背後是市建局面對財政壓力。尤其是收購成本高昂，原意發展成文娛藝術生活區、用以連接啟德的土瓜灣五街預計要到2033年才能完成重建，十三街更是連啟動的具體時間表也付之闕如。如果連小區重建都花十年、廿年，「港版達令港」由如今提出到全面實現，會否已經要到下半世紀？

SKYTOPIA迎接「港版築地」？

至於機管局的「SKYTOPIA」發展藍圖，當中的空運鮮活市集亦被寄望成為「港版築地市場」。日本東京的築地市場（及現在的豐洲市場）聞名於世，不僅是龐大的漁獲批發中心，更是新鮮食材、地道小吃的集中地，吸引全球遊客慕名而至。而「SKYTOPIA」的空運鮮活市集將設於港珠澳大橋香港口岸人工島，匯聚全球空運抵港的頂級鮮活食品，為市民和旅客提供獨特的飲食旅遊體驗。除此之外，「SKYTOPIA」的藍圖還包括全港最大的兩萬座位室內表演場館（亞博二期）、藝術廊總匯、大型遊艇碼頭、水上康樂區及運動主題遊樂區等，預計自2025年起分階段落成。

不過機管局早於2019年已提出「機場城市」的概念，當時已經探討亞洲國際博覽館下一階段的擴建計劃，遊艇港灣及配套設施同樣說了多年。時至今日，除了亞洲國際博覽館因舉辦演唱會而人流暢旺外，其他大部分構思中的項目仍處於紙上談兵或早期建設階段。社會自然好奇，宏大的藍圖多少可以落實，吸引到足夠的日常人流與投資。

新田科技城何時成為「港版矽谷」？

位於北部都會區的新田科技城，寄望更加宏大——「港版矽谷」。美國矽谷聚集了高科技企業、頂尖科研人才，是全球科技發展的龍頭。新田科技城期望能吸引國內外科技企業落戶，發展創科產業，成為不只是香港，甚至是大灣區的經濟新動力。然而，北部都會區不論是原址換地安排，抑或是片區開發模式，市場反應均未見熱烈。發展商普遍對項目的盈利能力、基建配套的落實時間抱持觀望態度。

同樣面對財政困難的，還有「港版La La Land」所在的西九文化區。M+博物館和故宮文化博物館無疑贏得口碑，臨海草坪也吸引了不少市民和遊客。但是在剛過去的復活節長假期和「五一黃金周」，西九文化區的項目吸引了多少入場人次？是否達到預期效益與財政目標？抑或不少遊客只是到「港版La La Land」打卡留念？更重要的是西九文化區內的音樂中心、大劇院、音樂劇院和中型劇場至今仍未有落成時間表，成本問題持續困擾着這個重要的文化和旅遊樞紐。

打卡熱點遇上官方規劃

即使是由政府主導、成本較小的地區活化項目，成效亦不盡如人意。「躍動港島南」原意是將工作、居住、創意及消閒集於南區一身，包括提升黃竹坑、香港仔及鴨脷洲一帶的步行環境、海濱地帶、公共空間及社區旅遊配套。然而幾年過去，前往當地消閒、度假的人流未見明顯增長。政府規劃中較具進展的要數全長約60公里、已駁通約八成路段的「活力環島長廊」，並有望在2027年底前駁通九成。

遊客熱衷於發掘「出奇不意」的街頭打卡熱點，某程度上反映了與官方規劃的落差。這不是說「港版鎌倉」、「港版小京都」不好，但作為重點項目、可以推動經濟發展的宏大藍圖，必須要克服成本、土地等挑戰，讓「港版矽谷」、「港版築地」、「港版達令港」一一成真，甚至超越海外例子。港澳辦主任夏寶龍在考察澳門期間，提到「推動澳門經濟適度多元發展刻不容緩」，必須「把發展藍圖落實到一個個實打實的項目上」，「為子孫後代留下可持續發展的基業」。同樣的道理，豈會不適用於香港？