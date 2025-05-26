粵車南下——最遙遠的距離？

內地旅客喜歡來香港打卡、看演唱會、買街頭小吃，政府還推出包括舊油麻地警署在內九個旅遊熱點，為他們提供更多行程選擇。然而在所有選項之中，卻竟然沒有駕車來香港的選擇。我們一方面希望吸引高消費力旅客，發展高端旅遊，另一方面便利廣東省私家車主的「粵車南下」政策，卻多年只聞樓梯響，時間表一再延後。



即使不說粵港兩地政府早於十年前已就「港車北上」與「粵車南下」達成共識，港珠澳大橋亦已經通車七年。前年7月實施「港車北上」以來，已批出逾14.4萬張許可證，相當於每五至六輛合資格私家車便有一輛參與，可見跨境自駕的需求。但廣東省的單牌車始終越不過深圳河，港珠澳大橋的使用率即使在「港車北上」之後也只是單日兩萬架次左右，遠低於接近三萬架次的潛力。無怪乎前特首梁振英在社交媒體上形容情況為「曠日持久」，又質疑政府官員有一百個理由不做事。

蹉跎歲月不是沒有代價。最簡單一點是，「粵車南下」本來可以吸引高端消費旅客，甚至提振本港市道。正如立法會議員田北辰亦相信，「粵車南下」的旅客多為家庭出行，「通常較豪爽」，能帶動高額消費。議員張欣宇也相信如果「粵車南下」能讓旅客駕車直達酒店商場，將可以帶來經濟效益。

更加宏觀地說，「粵車南下」對於香港在大灣區的角色和作用，亦是重要的。立法會的研究就曾經指出，巴林通過加強與沙特的陸路交通而振興了製造業和物流業，丹麥與瑞典之間的跨境交通亦都催生了如「醫藥谷」等產業集群 ，實現港口的聯營合作。香港要拼經濟、謀發展，尤其是產業轉型，「粵車南下」相信可以帶來幫助。

不是做不做，而是如何做

當然，「粵車南下」可能令香港本已擠塞的交通雪上加霜，泊車位不足的問題更是毋庸多言。但問題不是無法克服，設立配額和申請門檻已經是各界共識。例如「粵車南下」每次收費200元，政策初期限定500宗內申請，足以避免混亂，管控可能出現的狀況。經常被拿來跟香港比較的新加坡，對入境的馬來西亞車輛徵收每日35新加坡元的入境許可證費用，另外再加電子道路收費（ERP）。這樣既能調控需求，所得收入亦可以用來改善交通設施。

粵車如果限制在指定停車場預約停泊，例如經過港珠澳大橋後只可以停留在欣澳，做法雖然務實，但經濟效益必然大打折扣。

長遠而言，電子化系統始終是提升交通效率、舒緩擠塞的關鍵。香港至今未能引入電子道路收費系統，代價是難以改善交通擠塞、提升道路使用效率，就連「粵車南下」也只得多方設限。政府如果可以同步推行交通智能化、電子道路收費改革，「粵車南下」大有條件早日進入香港市區「自駕遊」，並且逐步取消限額，透過智慧收費等手段提供便利，同時為我們帶來經濟效益。

隨着兩地人口來往愈來愈頻繁，私家車無法直通的不便和不合理只會愈來愈大。「粵車南下」原本只是一兩小時的車程，卻花了這麼多年也無法駛至，說明了比起物理距離，政府官員的不作為、不進取才是最遙遠的距離。