來稿｜穩定幣驅動供應鏈金融變革：香港的戰略機遇

來稿作者：孫嘉來、于承忠



隨著全球貿易數字化進程加速，供應鏈金融面臨效率、成本和風險控制的多重挑戰。穩定幣作為與法定貨幣掛鉤的數字資產，憑藉區塊鏈技術的即時結算和透明特性，正成為供應鏈金融創新的重要推動力。香港於2025年通過《穩定幣條例》，建立完善的監管框架，為穩定幣在供應鏈金融領域的應用奠定堅實基礎。

穩定幣重塑供應鏈金融格局

傳統供應鏈金融面臨結算週期長、成本高昂等痛點，穩定幣技術為這些問題提供了創新解決方案。以PayPal於2023年推出的美元穩定幣PYUSD為例，該產品由Paxos Trust Company發行，100%美元資產支持，實現1:1美元兌換。PYUSD結合區塊鏈和人工智能技術，將跨境電商供應鏈的結算時間從數日縮短至秒級，顯著降低企業匯率風險和資金成本。

在中國市場，京東集團旗下京東幣鏈科技（香港）成為首家進入香港穩定幣發行人沙盒的中國互聯網企業。該公司已獲得香港證監會第1類（證券交易）、第4類（證券諮詢）和第9類（資產管理）牌照，目前正進行沙盒測試第二階段，專注跨境支付、投資交易和零售支付場景。

京東穩定幣的創新在於與其全球供應鏈的深度整合，實現從訂單生成、鏈上確權到穩定幣放款的完整閉環。這一模式將跨國供應商的資金流轉時間從數天縮短至數秒，大幅提升融資效率，推動供應鏈資金鏈的全面數字化。

香港監管創新的全球意義

香港《穩定幣條例》採用「價值錨定監管」模式，對所有宣稱錨定港元的穩定幣實施許可制度，無論發行主體所在地。條例要求發行人嚴格管理儲備資產、保障贖回權利，並建立完善的反洗錢和風險管理體系。

這一監管框架具有三大特色：首先是全面性，覆蓋所有港元掛鉤穩定幣；其次是前瞻性，為離岸人民幣穩定幣試點預留發展空間；最後是國際性，為跨境監管合作提供範本。相較於歐盟和新加坡的監管模式，香港在穩定幣監管方面展現了先發優勢。

香港金融管理局表示，該條例旨在實現金融創新與市場穩定的平衡，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。

戰略建議與未來展望

香港應把握穩定幣發展機遇，在四個方面加強佈局。在產品創新方面，鼓勵金融機構和科技企業開發基於穩定幣的供應鏈金融產品，充分利用智能合約和即時結算優勢，提升跨境貿易融資效率。

在國際合作層面，香港應主動與主要貿易夥伴和國際監管機構建立合作機制，推動建立統一的穩定幣跨境監管標準，降低合規成本，促進全球流通。

風險防控方面，需持續完善儲備資產管理和透明度機制，建立有效的擠兌風險防範體系，保護市場參與者利益。

最重要的是，香港應加快離岸人民幣穩定幣的研究與試點工作，推動人民幣在數字貿易和供應鏈金融中的應用，提升人民幣國際化水平。

在全球數字經濟浪潮中，穩定幣正成為連接傳統金融與數字資產的重要橋樑。香港憑藉完善的監管框架和開放的創新環境，有望成為全球數字金融生態的重要樞紐。通過深化穩定幣與供應鏈金融的融合發展，香港將為構建更加高效、透明的國際貿易體系貢獻力量，在全球數字金融新格局中佔據戰略制高點。

作者孫嘉來博士是澳洲資深註冊會計師，于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院的客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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