夏寶龍談安全與發展　香港政府如何「更大擔當」？

港澳辦主任夏寶龍周日（22日）與本港地區領袖座談和考察社區客廳，晚上結束行程離港。行政長官李家超送別夏寶龍後表示，夏寶龍勉勵他和特區政府統籌好安全和發展，用好現時安全穩定的局面，集中精力拼經濟、謀發展、惠民生，並形容夏寶龍周六（21日）在《香港國安法》五周年論壇的發言「為香港之後的發展指明方向」。



作為國安法論壇的主旨發言，「安全」毫無疑問是夏寶龍的核心主題，然而除此之外，「發展」明顯也是關鍵詞。僅在發言涉及提醒的第二及第三部份，他提及「發展」一詞十幾次。如果將「經濟」等相關詞語也包括在內，所提及次數就更多。

而且不只次數多，夏寶龍表示「維護安全和推動發展都要堅定不移」，意味「發展」有如國家安全般重要。經過這幾年來中央政府的耳提面命，香港官員深知安全的壓倒性重要，但對於發展的同等重要，又是否意識得到？國家安全不只是保安局或個別官員，而是政府上下、所有司局長的責任，同樣邏輯，發展豈會只是個別官員的工作？特區政府應該以維護安全的同等力度，處理經濟發展和民生問題。

夏寶龍引用國家主席習近平指出，「安全是發展的前提，發展是安全的保障」。前半句意味隨着《香港國安法》行之五年，發展的「前提」已經具備，必然要兌現「為了香港更好的發展，讓香港市民過上更好的日子」的目標。那麼夏寶龍——和我們——同樣會問，市民是否切實感受到了更好的發展和生活？而後半句「發展是安全的保障」，意味長治久安的基礎不只是法律工具，還有經濟、民生的改善。如果做生意的捱不下去，打工的飯碗不保，「深層次矛盾」無法解決，再強而有力的法律也好，社會穩定的基礎怎能沒有隱憂？既然發展本身足以影響社會穩定，我們自然不難理解為什麼發展和安全同樣重要。

論述安全和發展的關係之後，夏寶龍又提到了安全和人權自由的關係，簡單而言就是直接指出兩者並存而非對立。對國家安全和人權自由的平衡，打擊少數嚴重危害國家安全的行為同時，保障全體香港居民的人權和自由，夏寶龍提到「必須長期堅持」。這代表了香港既不能為了人權自由而對國家安全有所動搖，也意味了安全保障不是要用來壓倒人權自由。

正如夏寶龍指出，「正常的國際交往不僅不違反香港國安法，反而受香港國安法保護」，正常的國際考察或學術交流，參加駐港領事館的正當活動，不應該被視之為犯禁。只要沒有觸碰國安界線，食肆的權利和自由都應該受到保障，其營業牌照不會被輕率吊銷。「維護自由開放的營商環境」，毫無疑問是香港作為國際都會的根基和優勢。

正所謂「last but not least」，夏寶龍發言的最後一點同樣重要。「治理」、「管治」等字眼出現十多次，跟「發展」不遑多讓。他明確要求政府「解放思想，革新管治理念，增强治理效能」，並直指要「以更大擔當和魄力解決經濟社會深層次矛盾和問題」。既說「更大」，即使沒有否定的意意，也肯定意味了目前的擔當和魄力大可以進步。特區政府既然「在23條立法過程中……敢於擔當」，在解決經濟社會深層次矛盾和問題的過程中應該如何敢於擔當，能否更大擔當，中央和香港社會都有期望。

在這次發言，夏寶龍再次提及要「識變應變求變」，而主語是「行政長官和特别行政區政府」。既謂是「香港的當家人，也是治理香港的第一責任人」，他們自然要成為變革的引領者，而非站在一旁觀察社會、跟隨市場。面對當前經濟逆境，不少商戶當然在積極求變，找新的發展方向。但作為財政司司長，除了讚揚有商店推出「Espresso加橙汁」之外，有沒有作為「第一責任人」，主導一場經濟改革？陳茂波周日的網誌羅列了GDP、IPO、人才引進等宏觀數據，但經濟社會深層次矛盾和問題卻在哪裏？政府官員如何拿出「更大擔當和魄力」？

當夏寶龍主任將「發展」提升至「安全」這樣的高度，特區政府就不能只從幾組經濟數據來交差，而必須從社會穩定、人心回歸、長治久安的根本作用「擔當」責任。「總體國家安全觀關鍵在於『總體』」，經濟結構、社會民生不會被排除在外。