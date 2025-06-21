國安法五周年．拆局｜夏寶龍對香港提四項要求　指向同一關鍵詞

中央港澳辦主任夏寶龍今日（6月21日）在香港國安法公布實施五周年論壇上發表主旨致辭，指出隨着國安法深入實施，香港進入了新的發展階段，處於開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。



夏寶龍在2020年初以副國級身份接掌港澳辦，親身見證香港國安法的制訂與實施，並多次在關於國家安全的活動裏面向香港發表講話，提出中央關切。因應香港內外局勢的轉變，夏寶龍歷次講話的側重點也有所區別。對比他在國安法實施初期所發表講話與與今天致辭的內容不難看出，中央對香港治理的基調已由強調推動國安法對恢復社會秩序的作用，轉向強調如何利用國安法保障香港的獨特優勢與長遠發展。



6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

國安法實施一周年 夏寶龍致辭強調如何維護國安

2021年7月，夏寶龍在香港國安法實施一周年之際出席全國港澳研究會主辦的「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會。他在致辭時指出，國安法實施後，香港維護國家安全「不設防」的歷史得以終結，徹底粉碎了港版「顏色革命」的圖謀。夏寶龍當時強調，特區要堅決履行維護國家安全的憲制責任，上由特區政府、警隊應如何落實、執行香港國安法，下至社會各界、國際社會應如何理解國安法，全都叮囑個遍。

2023年，夏寶龍首度來港考察，在「全民國家安全教育日」典禮上既指出「國安才能港安，國安才能家安」，也強調「安全是香港繁榮根基」​​，呼籲香港排除干擾「聚精會神謀發展」，明確經濟民生是長治久安的核心。去年第二次訪港時，他的關注重點更明確地轉向「由治及興」​​。在同年的國安教育日講話中，他宣布香港進入「全力拼經濟、謀發展的最好時期」。

6月21日，「香港國安法公布實施5周年論壇」，出席的包括港澳辦主任夏寶龍。（廖雁雄攝）

今日致辭提四項要求 均圍繞如何推動高質量發展

時至今日，香港國安法即將踏入實施五周年。夏寶龍今日在國安法五周年論壇上致辭，先是全面回顧國安法實施前香港的種種亂象，由2003年反基本法23條立法數到反國教、「佔中」、旺角騷亂及2019年反修例風波，表示香港一度出現回歸以來嚴峻局面。他指出，香港國安法的制定實施成為香港由亂到治的「分水嶺」，形容是「一法安香江」，帶來全局性、變革性、根本性影響。

夏寶龍強調，香港維護國家安全面臨的形勢仍然嚴峻，必須把維護國安貫穿「一國兩制」實踐的全過程。隨後，他再明確提出，隨着國安法的深入實施，香港進入新發展階段，處於開創新局面、實現新飛躍的關鍵詞。夏寶龍就此提出四項要求，清晰表明，香港在這個新的關鍵期裏需要實現的關鍵詞是「高質量發展」。

四項要求包括：一貫徹總體國家安全觀，以高水平安全護航高質量發展；二，發揮香港內聯外通獨特優勢，以開放促進高質量發展；三，善用香港法治「金字招牌」，以法治保障高質量發展；四，維護好行政主導體制，提升特別行政區治理水平，以改革推動高質量發展。

6月21日，「香港國安法公布實施5周年論壇」，出席的包括港澳辦主任夏寶龍。（廖雁雄攝）

傳統國安問題已設防 仍需防範新型國安威脅

夏寶龍提出的第一點要求，提醒香港統籌好外部安全和內部安全，更加重視貿易打壓、金融風險、虛假信息傳播、海外利益保護等非傳統安全，以新安全格局保障新發展格局。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，維護國家安全的制度及機制已經發揮作用，香港已對傳統國安問題設防，但不代表國安問題不存在。他指出，香港作為一個開放社會，無可避免或再成為外國敵對勢力的目標，若風起雲湧的國際形勢令香港穩定受到破壞，將令香港失去對國家的價值及作用。

就着香港維護國家安全與國家發展的關聯，劉兆佳進一步解釋，香港扮演「聯繫人」的角色以配合國家深化改革開放，「軟對抗」等非傳統威脅或新類型危害國家安全行為，可能打擊香港網絡安全、引起信息安全風險，甚至釀成金融危機，屆時不單香港本地安全受影響，也可能進一步對國家金融安全構成威脅，尤其是人民幣國際化的進程。劉兆佳指出，香港現時法例未必足夠應對這些非傳統挑戰，針對新類型威脅推進國安防範工作至關重要。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

善用法治「金字招牌」 既利香港亦助力國家發展

中央多次提及香港有「一國兩制」制度優勢。在去年的「全民國家安全教育日」開幕典禮上，夏寶龍一次過數出香港七個「金字招牌」，呼籲香港要鞏固好、發揮好優勢，使一個個「金字招牌」更加閃亮。在今日的致辭裏，夏寶龍再提出要善用香港法治「金字招牌」，以法治保障高質量發展。

劉兆佳解讀，在修例風波期間，香港街頭幾乎無法治可言，及後國安法發揮關鍵作用，現時香港要建構金融、航運、貿易中心之餘，更要發展人才集聚高地，均需要良好的法律基礎。另外，國家調解院總部落戶香港，香港若能趁機做好法律爭議解決中心，讓「一帶一路」國家通過香港解決好爭議，都會有利國家與其他國家推動合作。

全國港澳研究會顧問劉兆佳。（盧翊銘攝）

夏寶龍提切實保障人權自由 劉兆佳：反擊西方批評

夏寶龍敦促香港要把來之不易的良好局面維護好，並提出五個「必須」： 必須全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針；必須把維護國家貫穿「一國兩制」實踐的全過程；必須確保特區管治權牢牢掌握在愛國者者手中；必須做到維護安全和推動發展都堅定不移； 必須切實保障香港居民人權自由，必須保持香港的獨特地位和優勢。

香港國安法實施以來，外部敵對勢力不時作出批評，質疑它削弱人權自由。夏寶龍在2021年曾引述民意調查表示，大多數人認為基本法賦予的自由權利未受影響，期盼權利和自由有更充分的保障。劉兆佳指出，港府近日已多次交代數據，指出香港國安法實施後只有極少人因此被捕，夏寶龍今日再提出「必須切實保障香港居民人權自由」，相信是想突出香港國安法與維護人權自由並無抵觸，反擊西方的批評及相關言論。