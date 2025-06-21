國安法五周年論壇｜夏寶龍致辭全文：以高水平安全護航高質量發展

香港特別行政區李家超行政長官，女士們，先生們，朋友們：

大家上午好。很高興來到香港參加香港國安法公布實施5周年論壇。

2020年6月30日，國家主席習近平簽署第49號主席令，公布實施《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》。從此，香港維護國家安全「不設防」的歷史一去不復返，開啟了「一國兩制」實踐的新征程。今天特別行政區政府舉辦香港國安法公布實施5周年論壇，對於堅定維護國家安全，保持香港長期繁榮穩定，推進「一國兩制」實踐行穩致遠，很有意義。下面，我談幾點意見，和大家交流。

6月21日，「香港國安法公布實施5周年論壇」，出席的包括港澳辦主任夏寶龍。（廖雁雄攝）

一、5年來的實踐證明，香港國安法是捍衛「一國兩制」、維護香港繁榮穩定的「守護神」，是一部具有重大歷史意義和現實意義的好法律

習近平主席強調，「『一國兩制』」的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定」。維護國家安全是「一國兩制」的應有之義，國安才能港安，國安才能家安。香港回歸後很長一個時期，由於基本法第23條立法沒有完成，在維護國家安全方面存在嚴重的漏洞和短板，反中亂港分子及其背後的外部敵對勢力不斷挑戰「一國兩制」原則底線，妄圖奪取香港管治權，搞「顏色革命」。從2003年「七月事態」、2012年「反國教風波」、2014年非法「佔中」、2016年「旺角暴亂」，直至2019年「修例風波」爆發，香港一度出現回歸以來最為嚴峻的局面。相信大家不會忘記，「修例風波」期間「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，香港被破壞得面目全非、滿目瘡痍，嚴重危害了國家安全，「一國兩制」幾乎毀於一旦。那種場景令很多香港市民至今仍心有餘悸。當時的香港已無法自行立法維護國家安全，許多香港市民發出了「誰來救救香港」的呼籲。正是在這樣的危急關頭，中央審時度勢、果斷出手，全國人民代表大會作出決定，並授權全國人大常委會制定香港國安法。制定香港國安法的初衷就是為了維護國家安全、捍衛「一國兩制」，為香港好、為廣大香港居民好。這個背景和初衷，大家應該時刻銘記於心。

香港國安法的制定實施，成為香港由亂到治的「分水嶺」，「一法安香江」，帶來了一系列全局性、變革性、根本性影響。可以說，正因為有香港國安法，才能防範抵禦反中亂港分子和外部敵對勢力的攻擊；正因為有香港國安法，才能實現香港選舉制度和區議會制度的系統性重塑；正因為有香港國安法，才有了「愛國者治港」的新氣象，才有了香港今天朗朗乾坤的良好局面。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

——香港國安法實施5年來，香港社會告別動盪不安、恢復安定安寧的局面是有目共睹的。回想「修例風波」期間，普通市民連大街都不敢上，哪有什麼自由？在公共場合說句普通話都有可能挨打，哪有什麼人權？反中亂港分子肆意阻礙交通、縱火、扔汽油彈，直接危害廣大市民的基本權利和自由。香港國安法實施後，大街小巷迅速恢復了安寧，法治得到捍衛，正義得到伸張，市民安居樂業，生命財產安全得到保障。正如有香港市民所說，那個熟悉的香港又回來了，期盼的安寧生活又回來了。

——香港國安法實施5年來，特別行政區行政主導體制運行順暢、特別行政區治理展現新氣象是有目共睹的。香港立法會曾長期被反中亂港分子騎劫，大批與經濟民生息息相關的法案遲遲得不到審議；區議會一度被反中亂港分子把持，成為宣揚「港獨」和策動破壞活動的平台。香港國安法的制定實施，結束了這樣的混亂，為全面落實「愛國者治港」創造了良好條件。現在行政機關、立法機關良性互動，司法機關依法獨立行使審判權，努力為香港特別行政區履職盡責、竭誠奉獻。

——香港國安法實施5年來，特別行政區歷史性完成基本法第23條立法，維護國家安全的法治體系不斷完善是有目共睹的。香港回歸以來，反中亂港分子在外部敵對勢力的支持下，不斷「污名化」、「妖魔化」23條立法，使該項立法遲遲未能完成。香港國安法的實施，有力打擊了反中亂港分子，為23條立法塑造了大勢。在23條立法過程中，特別行政區政府敢於擔當，立法機關嚴謹專業，社會各界全力支持，2024年3月19日香港立法會全票通過《維護國家安全條例》。這標誌着香港特別行政區落實了基本法第23條規定的憲制責任，終於完成了這一光榮歷史使命。《維護國家安全條例》與香港國安法有機銜接，共同構築起特別行政區維護國家安全的堅實屏障。

6月21日，「香港國安法公布實施5周年論壇」，出席的包括港澳辦主任夏寶龍。（廖雁雄攝）

——香港國安法實施5年來，愛國愛港力量揚眉吐氣、社會正氣充分彰顯是有目共睹的。曾幾何時，在香港這片中國自己的土地上，竟然不能談愛國。反中亂港分子數典忘祖，不僅自己背叛祖國、背叛香港，還不讓別人愛國，最嚴重的時候，誰講「愛國」誰就會被攻擊謾罵、誰就會被網暴「起底」、誰就會被毆打「私了」。香港國安法實施5年來，「一國」原則在香港社會牢固樹立起來，正能量不斷上升，升國旗、唱國歌成為學校的日常規範，國家意識和愛國精神越來越強，以愛國愛港為核心的主流價值觀深入人心。

——香港國安法實施5年來，香港營商環境越來越好、各國投資者紛至遝來是有目共睹的。香港國安法的實施，保障了海內外投資者在香港的合法權益，為香港發展提供了強有力的安全保障，為市場注入了強大的穩定性、確定性、可預期性。今年香港再次被評為「全球最自由經濟體」，國際金融中心地位穩居世界第三，世界競爭力升至全球第三，人才競爭力重返全球前十。有超過2700家單一家族辦公室在港經營，當中一半以上的資產值超過5000萬美元。今年以來，恒生指數領漲全球；港股IPO集資額超800億港元，同比增長超過7倍，世界排名第一。近期，有外國商會調查顯示，超過七成的會員認為在港經營順利，超過八成的會員對香港法治充滿信心，許多會員表示未來會加大對港投資，有會員說，我們對香港的信心，從來沒有像今天這麼強大，我們對香港一百年不變。全球投資者用「真金白銀」對香港未來投下信心票。看好香港就是看好機遇，投資香港就是投資未來。

事實表明，香港國安法的制定實施，堅持和完善了「一國兩制」制度體系，有效落實了中央全面管治權和特別行政區高度自治權相統一，有力維護了憲法和基本法確定的香港特別行政區憲制秩序，在「一國兩制」實踐進程中具有重要的里程碑意義。這部法律橫跨普通法、大陸法兩大法系，兼具實體法、程式法、組織法等法律規範，既尊重了香港的普通法傳統，又為不同法律體系的交流互鑒、共同發展提供了有益借鑒，為各國各地區維護國家安全作出了新示範，得到香港社會普遍認可，贏得國際社會廣泛認同。香港國安法是維護國家主權、安全、發展利益的好法律，是保持香港長期繁榮穩定的好法律，是保護香港市民福祉和外來投資者利益的好法律。

6月21日，「香港國安法公布實施5周年論壇」，出席的包括港澳辦主任夏寶龍。（廖雁雄攝）

二、香港維護國家安全面臨的形勢仍然複雜嚴峻，需要牢牢把握「一國兩制」下維護國家安全的實踐要求，把香港來之不易的良好局面維護好、鞏固好

「一國兩制」是前無古人的開創性事業。在「一國兩制」條件下特別行政區如何維護國家安全，這是一個重大課題。當前，百年變局加速演進，香港內外環境正在發生深刻變化，必須全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，以總體國家安全觀為指引，為實現香港更好發展提供有力安全保障。重點把握以下幾點：

第一，必須把維護國家安全貫穿「一國兩制」實踐的全過程。維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。維護國家安全將伴隨「一國兩制」實踐的全過程。現在香港實現由亂到治了，但樹欲靜而風不止。大家千萬不要以為，香港現在已經萬事大吉，不需要再維護國家安全了。「修例風波」的慘痛教訓不能忘，絕不能好了傷疤忘了痛。要清醒看到，反中亂港分子賊心不死，各種「軟對抗」花樣翻新，外部敵對勢力對香港插手干預一刻也沒停止，反滲透、反顛覆、反分裂的鬥爭沒有結束。一些別有用心的人炮製謬論，如「泛國安化」、香港國安法損害人權自由、有香港國安法就沒有「一國兩制」等，用來蠱惑人心。對此，大家要擦亮眼睛、認清本質、堅決鬥爭。我相信，對香港國安法的誣衊、抹黑、攻擊，香港居民、國際友人都不會上當。前段時間，有外國商業協會負責人公開駁斥所謂香港變成又一個中國內地城市的言論，表示「你只需在中環走走，在蘭桂坊跳跳舞，或是在香港做你一向會做的事情，就能明白香港的獨特魅力」，香港還是原來那個香港，「一國兩制」沒有變。

第二，必須確保特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中。守護好管治權，就是守護香港繁榮穩定，守護七百多萬居民的切身利益。如果不能確保國家政權安全，如果特別行政區管治權不能掌握在愛國者手中，香港繁榮穩定就無從談起，維護國家安全就是一句空話。在這個大是大非問題上，就是要立場堅定、旗幟鮮明，任何時候都不能動搖。維護國家安全必須落實「愛國者治港」，按照德才兼備的標準選賢任能，廣泛吸納愛國愛港立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的優秀人才進入管治團隊，進一步把香港新選舉制度優勢轉化為治理效能。

6月21日，「香港國安法公布實施5周年論壇」，出席的包括港澳辦主任夏寶龍。（廖雁雄攝）

第三，必須做到維護安全和推動發展都堅定不移。習近平主席強調，「安全是發展的前提，發展是安全的保障，維護安全和推動發展都要堅定不移」。維護國家安全是為了香港更好的發展，讓香港市民過上更好的日子，讓外來投資者的合法權益得到更好保護。大家要珍惜當前來之不易的安定祥和局面，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，不斷塑造香港發展新動能新優勢，把香港繁榮發展建立在更為安全、更為可靠的基礎之上。

第四，必須切實保障香港居民人權自由。香港國安法規定了完善的人權保障體系，合理平衡了國家安全和人權自由，將堅持法治、尊重和保障人權原則貫穿在法律條文和實施過程之中。香港國安法實施5年來，打擊的僅僅是極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，保護的是全體香港居民的人權和自由，包括在港的外國友人的人權和自由。這是香港維護國家安全的重要經驗，必須長期堅持，確保社會安定有序，人們在這裏安居樂業。

第五，必須保持香港的獨特地位和優勢。在「一國兩制」條件下，維護國家安全使香港更加開放、更加自由，正常的國際交往不僅不違反香港國安法，反而受香港國安法保護。維護國家安全，有利於發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，有利於鞏固香港高度自由開放的營商環境，有利於深化國際交往合作，必將讓香港開放的大門越開越大、國際影響力和競爭力越來越強。正如有大型跨國銀行高層人士說的，中國正成為全球供應鏈和經濟力量再平衡的關鍵節點，香港是聯繫中國內地與世界的主要橋樑，香港的獨特地位和優勢將會更加鞏固。無論國際風雲如何變幻，中央政府都將堅定不移推進高水平對外開放，全力支持香港特別行政區同世界各國各地區開展更廣泛、更緊密的交流合作，堅決維護開放發展權利，讓「中國香港」國際品牌更加璀璨。

6月21日，「香港國安法公布實施5周年論壇」，出席的包括港澳辦主任夏寶龍。（廖雁雄攝）

三、統籌高質量發展和高水平安全，加快推進香港由治及興，在強國建設、民族復興進程中發揮更大作用、實現更好發展

習近平主席說，實現香港、澳門更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，是新時代「一國兩制」實踐的重要使命。縱觀香港發展歷史，每一次騰飛都是在變局中開新局，每一次變局都為香港實現更好發展提供了新的機遇。當前，隨着香港國安法的深入實施，香港進入了一個新的發展階段，正處於開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。香港特別行政區政府和社會各界必須團結一致、搶抓機遇、擔當作為，更好統籌發展和安全，充分發揮「一國兩制」制度優勢，不斷開創「一國兩制」事業高質量發展新局面。

第一，貫徹總體國家安全觀，以高水平安全護航高質量發展。總體國家安全觀關鍵在於「總體」，突出大安全理念，涵蓋傳統安全領域和非傳統安全領域。香港高度國際化，必須統籌好外部安全和內部安全，更加重視貿易打壓、金融風險、虛假資訊傳播、海外利益保護等非傳統安全，以新安全格局保障新發展格局。要樹立底線思維，着力增強「一國兩制」下維護國家安全的能力，在推動發展中及時化解風險矛盾，確保香港經濟金融不發生系統性風險。

第二，發揮香港內聯外通獨特優勢，以開放促進高質量發展。香港是久負盛名的國際金融、航運、貿易中心，自由開放雄冠全球，營商環境世界一流。正如在香港工作生活了50多年的外國公司高管所言，在亞洲沒有比香港更適合跨國公司設立地區總部的地方了。香港特別行政區護照是世界上最方便的通行證之一，在174個目的地享有免簽或落地簽待遇，全球名列前茅。香港參加和適用260多個國際協議、在30多個政府間國際組織中擁有成員地位。香港擁有與國際接軌的金融體系、法律體系及多元文化，科研基礎雄厚、高端人才濟濟。這些都是香港得天獨厚的顯著優勢，必須倍加珍惜。中央完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，已經並將繼續出臺更多挺港惠港的政策措施。香港要充分運用好中央的支持政策，主動對接共建「一帶一路」、粵港澳大灣區建設等國家戰略，加快推進北部都會區建設，更好融入國家發展大局；着力打造更高水平對外開放平台，大力拓展國際網路，繼續鞏固與傳統市場聯繫，積極開拓中東、東南亞、拉丁美洲等新興市場。大力引進海外高精尖緊缺人才到香港發展，打造國際高端人才集聚高地、國際高等教育樞紐。維護自由開放的營商環境，以更加開放的姿態歡迎世界各地的投資者和朋友們，切實為他們解決在港發展中遇到的實際困難和問題，讓更多資本、技術、人才在香港這塊寶地成就價值與夢想。

6月21日，「香港國安法公布實施5周年論壇」，出席的包括港澳辦主任夏寶龍。（廖雁雄攝）

第三，善用香港法治「金字招牌」，以法治保障高質量發展。「一國兩制」下的香港，資本主義制度和生活方式保持長期不變，國際自由港和單獨關稅區地位保持長期不變，普通法制度保持長期不變。中央支持國際調解院總部落戶香港，支持香港建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心，就是對香港法治的充分信任，是對發揮香港法治優勢的高度重視。長期以來，香港執法、檢控和司法機構以及廣大的法律執業者，包括來港開展業務的外國法律友人，為香港法治建設作出了重要貢獻。特別值得一提的是，在香港維護國家安全工作中，一些公職人員受到無理制裁，他們秉持法治精神，無懼無畏、義無反顧、堅定履職，用實際行動愛國護港，他們是英雄，我為他們點贊。希望香港特別行政區切實加強國家安全和法治宣傳教育，不斷完善司法制度和法律體系，把香港法治這塊「金字招牌」發揚光大，為鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位保駕護航，為開拓發展新賽道、新動能、新業態提供堅實的法治保障。

第四，維護好行政主導體制，提升特別行政區治理水平，以改革推動高質量發展。高質量發展、高水平安全，都離不開高效能治理。行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人，要順應時代發展潮流和香港發展需要，主動識變應變求變，進一步堅持行政主導，解放思想，革新管治理念，增強治理效能，在改革中打開發展新局面。要把依法治理和擔當作為更好結合起來，把有為政府和高效市場更好結合起來，以更大擔當和魄力解決經濟社會深層次矛盾和問題。社會各界都要堅定支持行政長官和特別行政區政府，與特別行政區政府同頻共振，凝聚改革共識，創新改革舉措，共同實現香港經濟的轉型升級和高質量發展。

女士們、先生們、朋友們！

香港國安法的制定實施，是「一國兩制」實踐進程中的大事件，已經載入史冊。展望未來，這部承載著包括香港同胞在內的全國人民共同意志的法律，必將護航「一國兩制」乘風破浪、行穩致遠，讓香港在強國建設、民族復興偉業中創造新的更大輝煌！