特朗普化身「寫信師」　加速輸掉世界大戰

「我欣然向你致送此信函，彰顯我們的貿易關係堅固，也體現了這樣一個事實：儘管美國對閣下的國家貿易逆差龐大，但我們依然樂意與日本繼續合作。」美國總統特朗普忙於成為「寫信師」，正在向一個又一個國家發出關稅信函。關稅限期原定7月9日來到，最後關頭白宮再次推遲至8月1日生效。即使特朗普在社交媒體上揚言「不會再有任何延期」，但市場平靜的反應卻可堪玩味：美國股市沒有顯著下挫，日本和韓國股市開盤反升，投資者似乎已看透了特朗普的戰鬥力。



特朗普看似毫無章法，胡亂出招，傳統盟友日本和韓國也遭殃，將被徵收25%關稅。但考慮到汽車等大宗商品早已被徵收25%關稅，特朗普這次對日韓的有效稅率提升有限。反而對於東南亞國家，美國以關稅壁壘打擊「中國+1」供應鏈，當中包括加徵越南20%關稅，並對轉運貨物徵收40%。馬來西亞關稅是25%，印尼是32%，孟加拉國、塞爾維亞是35%，泰國、柬埔寨都是36%，老撾、緬甸是40%。另外，波黑、哈薩克、突尼斯和作為金磚成員國的南非都是25%。美國商務部長盧特尼克揚言在未來兩天內將發出15至20封關稅信函，歐盟即將在短期之內收信。

築東南亞關稅壁壘 對華戰書不發自明

人人有信而中國「落空」，但戰書已經不發自明。特朗普威脅對所有金磚國家在現有關稅基礎上額外加徵10%關稅，赤裸裸地將貿易武器直接用於地緣政治目的，拋開了所謂對等關稅、貿易逆差的藉詞。美國又將對銅以及藥品分別加徵50%和200%關稅，給予藥企轉移供應鏈的緩衝期只得一年半時間，試圖搶佔未來技術的制高點。這些產業是電動化、生物科技和人工智能的基礎，特朗普希望確保美國在長期的科技競賽中產業鏈自主，同時拖延主要競爭對手的發展。所謂國家安全只是動用《貿易擴張法》第232條款的藉詞，以繞過國會和世界貿易組織的規則。

特朗普三個月前聲稱的貿易逆差，事已至此很明顯根本不是重點。特朗普周二（7月8日）主持內閣會議時更直言「失去美元就像輸掉世界大戰」，這正好揭示了他自認為在打一場世界大戰，儘管是經濟和貿易層面。事實上，關稅戰的背後動機不只是貿易逆差或製造業回流，而是捍衛美元地位、捍衛美國霸權的背水一戰。

金磚國家「不需皇帝」 歐洲盟友戰略自主

然而，先不說中國早前已巧妙地管制了稀土礦物出口，直接威脅全球汽車產業鏈，迫使華盛頓關稅問題上讓步，巴西總統盧拉在周一（7月7日）的金磚國家峰會上也對特朗普回敬一句「世界不需要皇帝」，象徵了「全球南方」對美國單邊主義的公然反抗。盧拉2023年曾經提出探索金磚貨幣，或許令金磚國家在這場「戰爭」中被特朗普視為敵人。但現在已不用金磚貨幣，近日穩定幣發展迅速，足以繞過傳統SWIFT系統。香港甚至具備龐大發行離岸人民幣穩定幣的潛力，從技術層面為「去美元化」提供選擇，很可能會被華盛頓視為對其金融霸權的直接挑戰。

與此同時，法國總統馬克龍此際訪問英國，作為英國脫歐後歐盟領導人的首次國事訪問，戰略意圖明顯不過。馬克龍在溫莎堡指出，歐洲和英國應該擺脫對美國的依賴，在美國和中國之間「去風險化」，建立自身的戰略自主，並提議深化這兩個歐洲唯一擁核國的防務合作。一個沒有盟友支持的美國，試問如何力挽狂瀾？

如果特朗普已經發起一場新世界大戰，作為國際貿易和金融中心的香港，就已經站在最前線。無論白宮官員嘴巴上說得再漂亮，其與中國的貿易談判肯定來者不善，隨時兩敗俱傷。惟特朗普不但無法得逞，關稅戰反而會加速「去美元化」進程。香港必須盡快成為受嚴格監管、與國際高度接軌的數字資產（包括離岸人民幣穩定幣）發行和交易中心，為全球提供一個應對美元霸權風險的創新解決方案。美國關稅也將催生新的商業需求，包括供應鏈轉移而出現的服務需求。