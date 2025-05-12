中美關稅休戰重塑後霸權時代

即使美國總統特朗普一再宣稱中國「找上門」，但所有人都知道白宮才是急於展開貿易談判的一方。4月2日所謂「解放日」公布的所謂「對等關稅」，當天以後啟程前往美國的貨船在上星期開始抵達美國港口。關稅不只令到船期亦大量取消，碼頭隨時手停口停，美國消費者亦即將要承受關稅帶來的高成本生活開支。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent)和貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 一連兩日（5月10日和11日）在瑞士與中國國務院副總理何立峰談判，政治現實上不可能空手而回。



北京星期一（5月12日）下午3時，美國人還在睡夢中的時候，他們面對的關稅噩夢似乎有醒來的機會。中美兩國發表聯合聲明，白宮宣布4月2日行政命令中的24個百分點額外關稅將暫停實施90日，只保留當中10%額外關稅，其後兩度（4月8日及9日）加徵的額外關稅完全撤銷；作為對等行動，北京同樣暫停實施第四號公告中的24個百分點額外關稅90日，只保留10%稅率，並撤銷第五及第六號公告加徵的關稅，並會暫停或取消自4月2日以來針對美國的非關稅反制措施。

「重大進展」與未解僵局

不只降低關稅的幅度超出預期，中美的措詞及字眼同樣——甚至更為——重要。白宮形容此乃「重大進展」及「具建設性」會談的成果，北京強調這是「平等對話協商」的「重要一步」，突顯「相互尊重」與「相互開放」。全球市場鬆一口氣，從股市的反應即可以知。

毋庸諱言，兩國放下關稅武器，並未等於化敵為友。再天真的人也知道，何立峰和貝森特、格里爾將來仍要進行更多談判，能否簽署一份全面協議也是未知之數。最明顯一點是，即使有傳公安部部長王小洪參與談判，但中美聯合聲明卻未提及芬太尼問題，美方亦沒有撤回特朗普以芬太尼為名加徵的20%關稅，換言之美國對華關稅並非直接降至10%，而是兩者加起來的30%。這次聯合聲明中亦沒有提到恢復小額包裹免稅政策（De Minimis），即美國應該仍然會對中國（包括香港和澳門在內）800美元以下電商包裹徵收120%關稅。

短期政治與長遠博弈

事實上，中國對於特朗普的伎倆不會感到陌生。在他的第一屆任期之內，姆努欽——就像現在的貝森特——也曾扮演鴿派角色，兩個政府更曾達成協議。如果深層次的結構矛盾得以解決，為什麼現在的中美衝突又會有過之而無不及？過去的談判經驗顯示，雙方在協議應具體到何種程度、美方對法律細節之要求、中方對政策彈性之偏好等問題上分歧巨大。更根本的是，特朗普一心維繫美國經濟強權，未來勢必在不穩定及尋找下台階之間繼續搖擺不定。

中美能夠短短兩日之內達成聯合聲明，難免是一次脆弱的短暫停火，就像俄羅斯和烏克蘭、以色列和巴勒斯坦那樣。更何況特朗普習慣於自製「勝利」——即使是精神勝利法，加上他的最終取態又可能受白宮內貝森特、馬斯克和納瓦羅等人之間權力變化而影響，意味美國的貿易政策始終取決於短期政治需要，不一定有利於互惠共贏。

中國「不跪」與美國讓步

不過在此輪交鋒中，中國以「不跪」的姿勢取得了白宮主動削減關稅，徹底暴露了美國單邊主義的窮途。特朗普即使試圖以帝國的身份，挑自身有優勢領域強迫自由貿易，對其他領域卻採取關稅壁壘。但中國憑藉其經濟體量及維護國家利益的決心，抵制了美國單方面的施壓，說明了當今國際格局已非上個世紀可比。

這甚至會為其他國家提供了示範，面對美國霸權時，更多國家將會採取更為自信、維護正當利益的方式應對。而單單是這個後美國霸權的認知革命，足以使中美這次互減關稅的重要性遠遠超過了關稅本身。