北都發展提速提效　考驗局長司長能力

周二（7月8日）行政長官會同行政會議批准了北環線項目第一部分的財務安排，首階段的關鍵土木工程已即時啟動。周四（7月10日）政府就新田科技城（第一期）收回約62公頃土地，及就洪水橋╱厦村新發展區第二期收回27600平方米土地。發展局局長甯漢豪還透露，洪水橋及粉嶺北的片區開發試點將在今年第四季陸續招標。北部都會區的發展看來進入全速前進的階段。



在過去一星期，北部都會區在多方面都有了進展。最引人注目的交通基建方面，北環線第一部分的財務安排（約314億元）已獲批准，北環線主線當中由錦上路站通往牛潭尾車廠連接隧道和由新田站通往古洞站的兩段土木及結構工程立即展開。政府亦要求港鐵公司同步進行北環線支線的詳細規劃及設計，爭取以最快的速度完成。當中通過引入與鐵路建造相關的內地標準、做法和資源提升建造效率，北環線支線的規劃大幅提前兩年，與主線有望在2034年或之前同步開通。

國標北環線提前兩年 片區開發第四季招標

在收地方面，政府周四就新田科技城（第一期）張貼公告，收回約62公頃、涉及1,309幅私人土地。第一期發展工程的首階段佔地約158公頃，已於去年年底展開，首批約1.8萬名居民預計於2031年開始陸續遷入。次階段約207公頃。洪水橋/厦村新發展區除了收回37幅私人土地之外，4月完成的首宗原址換地申請，亦即第34B區面積約1.7公頃的住宅用地，局長甯漢豪周五（7月11日）也表示可在本季完成土地行政手續。

洪水橋及粉嶺北的片區開發會在今年第四季招標，明年是新田科技城，局長形容收到22份意向書為「可觀數目」，並且不擔心流標。至於分布在洪水橋／厦村、牛潭尾及新界北新市鎮的大學城，當局今星期亦在立法會上表示，發展局和教育局正在同步推進土地平整與院校進駐規劃。當中洪水橋的用地最快可於明年完成平整交付，而牛潭尾和新界北新市鎮的用地分別在2027年及2028/29年展開平整。

否定北都管理局 考驗跨部門協調

可取的是，甯漢豪確認大學城90公頃的規劃可按需要擴容，洪水橋的法定圖則可修改，甚至無需修改圖則即可利用周邊商業用地發展教育。不過局長日前否定了類似香港機場管理局的架構以管理北都，而理由是北都涉及的規劃、部署、資源都是超大規模，只認為適合為個別產業園區成立營運公司，類似河套香港園區的港深創新及科技園公司，聚焦某個特定用地、特定產業。但立法會議員以至社會各界倡議成立北都管理局，正正因為其規模龐大，擔心政府部門未能高效協調。

發展局和教育局「兩條腿走路」，或許有助推進建設大學城。但例如三寶樹濕地保育公園涉及環境及生態局，北都生態旅遊又與文化體育及旅遊局有關，還有關乎房屋供應的房屋局、交通基建的運輸及物流局、商業用地的商務及經濟局以至是創新科技及工業局⋯⋯引進辦、投資推廣署、北都辦會否政出多門？除了財政司司長主持北部都會區諮詢委員會之外，特首李家超早前稱許副司長黃偉綸在統籌政府部門方面作用重要，問題是多少努力能夠轉化為成果讓市民看見？

最後是財政投入。因應北部都會區等項目，基本工程開支將由過去平均每年約900億元，大幅增加至未來五年平均每年約1200億元，而當中建築工程的實際開支佔比近年正在上升。北環線第一部分工程引入內地方式、標準和資源以降低成本和加快建造，肯定是創新之舉，不過同時要克服兩地標準對接以至合約管理等挑戰。在更廣泛項目上，政府能否有效控制成本，避免超支，仍是未知之數。這不只是對局長甯漢豪，也對司長陳茂波、副司長黃偉綸的考驗。