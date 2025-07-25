誰來站在勞工的一邊？

政府在2023年6月公布「補充勞工優化計劃」，開放26個職位類別及非技術／低技術職位輸入勞工。「兩年期屆滿前適時作出檢討」、「一定是本地工人優先就業」言猶在耳，距離今年9月屆滿只餘下一個多月的時間，政策對本地基層勞工的傷害已經昭然若揭，香港是否仍然朝錯誤的道路發展？



自2023年大幅放寬輸入勞工以來，截至今年5月，其中單是「補充勞工優化計劃」就批准了逾6萬個名額，總共超過5萬名外地勞工抵港。這場規模龐大的勞動力引進，換來了什麼？不是行業的V型反彈，而是本地工人的失業率飆升。餐飲服務業的失業率從4.8%急升至6.0%，建造業更為慘烈，從4.2%暴漲至6.8%。

臨時措施變成了長期傷害

即或失業率攀升有市場周期的因素，但警號如此清晰，至少說明了經濟環境出現了實際變化，無法再用當時的判斷來決定眼下的政策。惟政府月初在立法會被質詢時，依然以「2028年人力推算」為由，明確拒絕設立與失業率掛鈎的「煞停機制」。這是否意味政策已由臨時措施變成了對社會的長期傷害？

餐飲業和建造業的失業率不只是一個個數字，背後是成千上萬個家庭頓失收入來源的困境。其次，在僱主輸入外勞後，本地工人普遍面臨「開工不足」，甚至在建造業中，月薪制的外勞正在取代日薪制的本地工友，使他們淪為召之即來、揮之即去的「替工」。飲食及酒店業職工總會指出，輸入的外勞已接近行業勞動人口的一成。在倒閉潮和大規模輸入勞工的雙重夾擊下，本地僱員工資不升反跌，工作時間亦被縮短 。他們要求政府在9月4日政策期滿後立即凍結輸入飲食行業工人，並進行全面檢討 。

9月4日後為期兩年的政策就會完結，市面上都認同無限量輸入外勞政策造成了巨大的負面影響，政府理應先行處理檢討，因此應該於9月4日將政策凍結，以吸納經驗及社會意見，訂立更有效平衡本地工人權益的政策。 飲食及酒店業職工總會

立法會、行會不乏勞工代表

即使沒有被失業，也不代表勞工得到合理待遇。過去兩年全港收入中位數增長接近12%，但以大量輸入外勞的洗碗工為例，其薪酬增幅僅約4%，酒樓侍應也只有6.6%，明顯跑輸大市。理論上，當勞動力市場緊張，企業應該提供更好的薪酬待遇。但現在工資增長明顯被抑制，對打工仔形成隱性傷害。前政府經濟顧問歐錫熊亦公開警告，經濟發展的成果若覆蓋面不廣，將引發社會問題。

一方面，像議員張宇人之類的僱主不斷發聲，客觀結果而言，勞工及福利局亦沒有結果輸入勞工計劃的打算。另一方面，勞工界卻如同孤掌難鳴，工聯會即使建議特首設立煞停機制，至今似乎難以撼動現實。工聯會的吳秋北身兼立法會議員及行政會議成員，既以勞工代表的身份進入了政府最高決策層，在推動政策改弦易轍方面又貢獻了什麼？

解決租金成本 增強消費能力

早在三十多年前，港英政府大量輸入外勞的時候，時任議員司徒華等已經警告這將會拖延香港經濟的轉型過渡。現實證明了對廉價勞動力的依賴，已成為部分企業逃避轉理升級、改善管理的藉口。業主更能坐地起價，扼住香港商業的咽喉，令本港營商的租金成本冠絕全球。現在我們還要繼續依賴輸入廉價勞工，以壓低工資水平來不斷內耗嗎？還是痛下決心，走向高質量發展？

經濟數據鐵證如山，顯示本港私人消費疲弱，增長的覆蓋面不足以惠及普羅大眾。正確的經濟邏輯是通過推動產業升級、善用科技、並致力壓抑不合理的租金成本，讓企業有能力支付更高的薪酬。本地勞工的收入提高，本地的消費能力才會增強，從而形成一個健康的內需驅動的良性經濟循環。任何以壓抑本地工資為代價的所謂「解決方案」，都只是飲鴆止渴，只會蠶食香港長遠的競爭力與社會穩定。《施政報告》是時候結束這場失敗的政策實驗，引領本港經濟回歸以人為本、創新為驅動的發展正途。