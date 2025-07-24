立法會議員、行政會議成員張宇人周三（23日）召開記者會，將香港飲食業的服務倒退、競爭力不足乃至倒閉潮全數歸咎於勞工短缺，甚至聲稱只要及早輸入外勞，一切問題便能迎刃而解。這番言論看似為業界仗義執言，實則是欺善怕惡——不敢挑戰壓垮行業的租金大山，卻將所有責任和壓力推向本已處於弱勢的勞工稻草人。



房間裏的大象，全香港所有人都看得見。紮根香港四十年的大班麵包西餅，結業的導火線就是被業主入稟追討旺角分店逾40萬的欠租。備受追捧的上環薄餅店JACOMAX，面對的是每月20萬的巨額租金。每日要賣多少個麵包、多少塊薄餅，才能應付業主的要求？銅鑼灣呎租可以高達二百元，尖沙咀、旺角動輒過百，在如此瘋狂的租金面前，張宇人卻仍將焦點放在區區400元的再培訓徵款上，豈不是跟香港人在開玩笑？

為何不說「如果業主早點減租」？

高昂的租金是推高飲食業成本、削弱競爭力的癌細胞。每一份餐點的定價中都包含了一大截「租金附加費」，香港食肆面對大灣區的競爭，從一開始就輸在起跑線。張宇人大言不慚聲稱「如果早點有外勞，倒閉潮就可避免」，卻不會說「如果業主早點減租，餐廳、咖啡店、麵包舖根本就不用倒閉」；他知道我們的服務人手、競爭力跟大灣區有差距，卻從不會說「如果租金便宜，我們也能提供大灣區那樣寬敞舒適的體驗，而不是為了追逐『翻枱率』，用『90分鐘交枱』的規矩將顧客趕走」。

前特首梁振英在這方面是一針見血的：「由於呎租貴，香港商場商店太擠迫，餐廳酒樓廁所轉不過身（深圳酒樓的包廂有廁所，深圳的競爭力不僅是餐牌上的價錢），甚至要在廁所門口擺放食材，顧客體驗不好。這些都是租金高衍生出的問題。在香港經營零售和餐飲，成本結構當中，裝修和租金是重大支出，租約條件一直都是業主主宰，租客討價還價能力有限（我看過一張租約，竟然有條款訂明業主可以除時因為改建而提早結束租約），業主不放棄過去的主宰心態，恐怕最後是兩敗俱傷。」

經濟復蘇但飯碗不保

估計尊貴的議員不會是愚昧無知。業主在香港是強大的利益集團，不好得罪；將矛頭指向勞工，他們也沒有什麼威脅可言。所以他大可以顛倒黑白，將一切責任推到勞工頭上，怪他們人工高，質疑基層不肯就業。為什麼不提官方用作輸入外勞標準的工資中位數，本身就可能已低於市場真實水平，正如立法會議員周小松所質疑的那樣？當社會不少工友失業，有無良僱主疑似「假招聘」以滿足輸入外勞的條件，就連勞工及福利局也要嚴加提防，張宇人憑什麼質疑四星期本地招聘的要求？

事實是，本港失業率在扣除外傭後約4%，較第一季高0.5個百分點，較一年前上升0.7個百分點。前政府經濟顧問歐錫熊不會無的放矢，公開警告香港正經歷一場危險的 「無就業式經濟復蘇」。張宇人不只坐在立法會議事廳，每星期更有份參與行政會議，對香港經濟的結構困境難道一無所知？連本地市民的飯碗都朝不保夕，基層工人面對經濟轉型和外勞輸入的雙重夾擊，張宇人卻主張大規模輸入勞工，這不是落井下石是什麼？議員所服務的究竟是香港社會整體福祉，還是所屬界別的短期利益？

欺善怕惡無助走出困境

更何況這樣欺善怕惡，不敢挑戰掌握議價權的業主，只將所有壓力轉嫁到無權無勢的勞工身上，實際上也不可能幫助飲食界走出困境。如果真的為了業界利益，張宇人為何不召開記者會，將矛頭對準那些寧願將舖位丟空、導致空置率創四十年新高也不願減租的業主？為何不聯署要求改革租務條例，平衡業主與租戶的權力？一個真正為業界著想的代表，不可能不直面租金這個核心病灶。一個稱職的行政會議成員，更應以全港市民福祉為念，促進打工仔的權益以支持經濟動力。

由建議最低工資20元的偉論，到大放厥詞侍產假「一日都不應該有」，甚至曾經阻撓取消強積金對沖而威脅辭職，張宇人可謂一路走來，始終如一——每一次都站在了市民的對立面，每一次都將短視的計算凌駕於社會公義之上，非但沒有推動經濟轉型，反而不斷撕裂社會，阻礙香港由治及興。這樣的立法會議員，社會還需要嗎？如斯行政會議成員，政府為什麼要保留？