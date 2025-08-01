每年買水逾半億　政府節省在哪裏

政府更換飲用水供應商，與內地公司簽下新一份為期三年合約，總值1.66億，相當於每年5535萬元。與舊供應商相比，新合約每年節省公帑約1600萬，固然值得肯定。然而在2025年的今天，已經不多辦公室還要換樽裝水了，政府作為全港最大的僱主，為什麼依然在沿用舊模式？



每年5535萬元買飲用水，這次的節省開支恐怕不過是從一個非常昂貴的舊方案，換成一個沒那麼昂貴的方案——而且談不上是新方案。供應商生產、送水到辦公室，職員更換樽裝水，作業模式沒有改變。開支每年超過半億，依然是一筆不菲的經常費用。節省的或許只是樽裝水的品牌溢價。

想想中環的甲級寫字樓，看看那些國際金融機構、律師樓、會計師行，景象截然不同。不少企業的辦公室，已經不再需要同事費力更換的樽裝水機。取而代之的是直接連接水喉的安裝式濾水系統，一鍵即能提供過濾冷水、熱水甚至氣泡水。

企業明白的成本效益不只在不同品牌的樽裝水之間格價，改變飲用水的供應模式長遠好處更大。為何在商業世界已經很常見、普通的做法，政府部門好像未曾考慮？相信不是視而不見，不過「怕麻煩」的制度慣性根深蒂固。

傳統的樽裝水採購簡單，流程清晰，內部行政最為簡單，所以「買開就買」。更換為濾水機系統卻是一項資產更新，由統一採購、安裝工程，以至是維護和監管機制，都需要另立一套新模式。

然而，為政府中央化管理的物流服務署，向來負責集中採購政府通用用品，例如印刷材料和紙質文具，以及管理和審批各政府部門的車隊等。以物流服務署的經驗，管理幾千台濾水機的維護合約並非難事。安裝式濾水系統雖然涉及前期投入，但以政府的龐大用量，有可能在兩至三年內已經回本，之後每年的開支就只是濾芯更換和保養費用，相比每年動輒半億的「水費」。長遠而言，可能更節省公帑。

更重要的是，辦公室每年數以十萬計的巨型膠樽，可能對堆填區和回收系統造成負擔。每日無數貨車穿梭全港「送水」，所產生的碳足跡也是不必要的。物流服務署也重視環保和可持續發展，應該從源頭上減少污染。

須知道水本身可以很便宜。不論是政府每年5千多萬元的飲用水開支，抑或是香港人在商店購買的樽裝水，大部分成本並非花在水本身，而是生產膠樽、運輸、儲存，以至是人手上門更換、回收處理空樽等的衍生環節。在一個追求智慧城市和高效率的金融中心，將公帑浪費在運輸塑膠和水的過程，會否顯得自相矛盾？

樽裝水也好，濾水系統也罷，重要的是勇於擁抱科技，追求進步，承擔環保責任。這次政府更換飲用水合約，是一次檢討行政管理思維的契機。不只是採購哪個供應商，而是怎樣的運作模式可以更具成本效益？正所謂「窮則變，變則通」，政府面對財政赤字，正是行政改革、提高效率的機會。