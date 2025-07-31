政府辦公室轉飲內地水慳1600萬元　「Happy喜士」、「鑫樂」中標

政府辦公室新一份三年期飲用水合約，上月批出。港島區部門由內地飲用水品牌「鑫樂」中標，新界區部門由另一內地品牌「Happy喜士」中標，九龍區由本地屈臣氏集團旗下「COOL」品牌投得。新合約每年為政府省下約1600萬元。



兩年前飲用水招標，當時港島區部門辦公室及新界區辦公室，均由屈臣氏中標，九龍由太古可口可樂公司中標，旗下品牌為「Bonaqua」。



政府辦公室轉飲內地水品牌「Happy喜士」。（讀者提供）

政府辦公室轉飲內地水「Happy喜士」、「鑫樂」

新的飲用水合約今年六月起批出，為各部門供應樽裝飲用水。九龍區的辦公室採用屈臣氏集團的「COOL蒸餾水」品牌，新界區辦公室採用時貿國際的「Happy喜士」水品牌，港島及離島區辦公室採用鑫鼎鑫商貿的「鑫樂」水品牌，合約期三年。

政府辦公室新一份三年期飲用水合約，上月批出。港島區部門由內地飲用水品牌「鑫樂」中標。(網上圖片)

新合約節省約1600萬元

新合約總額1.66億元，平均每年約5,535萬元，對比上一份合約採用屈臣氏集團「COOL蒸餾水」品牌，以及太古可口可樂「Bonaqua」品牌，今次新合約節省約1600萬元。

蒸餾水。（資料圖片）

政府物流服務署：招標均採用相同技術規格標準

根據招標要求，投標者提供的樽裝飲用水必須符合指定技術規格，包括品質必須符合香港法例第132章《公眾衞生及市政條例》及由食環署食物安全中心發布的《食物微生物含量指引》中關於瓶裝/包裝飲用水（天然礦泉水除外）的微生物標準。

政府辦公室上月起轉用水品牌。（讀者提供）

政府總部。（資料圖片）

政府物流服務署表示，早前透過公開招標揀選合適供應商，為政府部門供應樽裝飲用水，形容是在所有符合指定技術規格的標書中，按投標價格揀選中標者。署方強調今次與上次招標均採用相同技術規格標準，會定期檢測飲用水確保品質符合合約要求。