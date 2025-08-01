政府部門轉飲「鑫樂」內地水　製造商屢被內地點名質量問題

政府各部門辦公室由過往向本地集團屈臣氏、太古可口可樂訂飲用水，至上月改為向內地品牌「鑫樂」、「Happy喜士」訂水，為期三年，引起政府內部熱烈討論。轉飲內地品牌水每年為政府省下約1600萬元，但安全質量同樣受注視。



綜合讀者提供的圖片，港島區部門採用的「鑫樂」飲用水製造商之一是樂百氏。集團的多地分公司2017年曾被《人民日報》旗下《健康時報》點名，指三年內六次上黑榜，涉及致癌物溴酸鹽、微生物超標等。



政府物流服務署回覆《香港01》查詢時說，政府十分重視飲用水的品質，供應商須每兩個月提交由獨立認可實驗室發出的測試報告，政府亦會不時抽取樣品測試。



政府辦公室轉飲內地水品牌「Happy喜士」。（讀者提供）

政府辦公室轉飲內地水「Happy喜士」、「鑫樂」

政府部門辦公室新一份三年期飲用水合約，早於三月招標，分為港島與離島、九龍、新界三區，每區分別接獲二至四份標書。

標書上月批出，九龍區的辦公室採用屈臣氏集團的「COOL蒸餾水」品牌，新界區辦公室採用時貿國際的「Happy喜士」水品牌，港島及離島區辦公室採用鑫鼎鑫商貿的「鑫樂」水品牌。

政府辦公室新一份三年期飲用水合約，上月批出。港島區部門由內地飲用水品牌「鑫樂」中標。(網上圖片)

新合約節省約1600萬元

新合約總額1.66億元，平均每年約5,535萬元，對比上一份合約採用屈臣氏集團「COOL蒸餾水」品牌，以及太古可口可樂「Bonaqua」品牌，今次新合約節省約1600萬元。

港島區部門採用的「鑫樂」飲用水製造商之一是樂百氏。（讀者提供）

港島區部門採用的「鑫樂」飲用水製造商之一是樂百氏。（讀者提供）

港島區部門採用的「鑫樂」飲用水製造商之一是樂百氏。（讀者提供）

「鑫樂」製造商樂百氏屢被內地點名 質量問題上黑榜

綜合讀者提供的圖片，港島區部門採用的「鑫樂」飲用水製造商之一是樂百氏。公司2017年曾被《人民日報》旗下《健康時報》點名，指三年內六次上黑榜，涉及致癌物溴酸鹽、微生物超標等。

2017年，報道提到國家食藥監總局抽驗樂百氏(廣東)桶裝水發展公司的飲用天然泉水，溴酸鹽檢出值比標準規定高出40%。溴酸鹽在國際上被定為2B級潛在致癌物，是礦泉水以及山泉水等多種天然水源在經過臭氧消毒後所生成的副產物。當時礦泉水企業普遍採用的臭氧殺菌，令溴酸鹽問題出現。

政府辦公室上月起轉用水品牌。（讀者提供）

2015年，湖南省食藥監局檢查樂百氏長沙分公司時，發現其桶裝水生產過程及產品存在多處嚴重不合規之處。

2014年，食藥總局抽檢樂百氏成都分公司生產的飲用天然泉水、飲用礦物質水的菌落總數超標。同時，樂百氏石家莊分公司2014年曾登上國家食藥監總局黑榜名單，桶裝水專項抽檢菌落總數超標。

蒸餾水。（資料圖片）

政府物流服務署：招標均採用相同技術規格標準

根據招標要求，投標者提供的樽裝飲用水必須符合指定技術規格，包括品質必須符合香港法例第132章《公眾衞生及市政條例》及由食環署食物安全中心發布的《食物微生物含量指引》中關於瓶裝/包裝飲用水（天然礦泉水除外）的微生物標準。

政府總部。（資料圖片）

政府：供應商本月須提交檢測報告 政府不時抽樣品測試

政府物流服務署回覆《香港01》查詢時表示，政府十分重視飲用水的品質，提到如過往合約安排，今次同樣要求中標供應商須每兩個月提交由獨立認可實驗室發出的測試報告，證明其提供的飲用水符合合約要求，第一次報告須於本月提交物流署。政府亦會在合約期內不時抽取飲用水樣品作測試，確保飲用水符合合約要求。