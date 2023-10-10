秋颱路徑向來難測，颱風小犬尤其頑皮。移動緩慢，小犬有足夠時間在海上重新發展，維持颱風至強颱風的強度。加上小犬由原本採取的西南路徑，在星期六（10月7日）下午改為移向珠江口一帶，對本港的威脅增加。天文台遂於星期日（10月8日）預告下午12時40分發出八號風球。



根據天文台沿用的警告系統，八號風球代表本港現正或預料會普遍受烈風或暴風從信號吹襲，持續風力達每小時63公里或以上。不過在星期日下午，八個參考測風站的十分鐘平均風速皆在63公里以下，其他測風站中亦只得橫瀾島、大老山等個別錄得烈風或暴風程度。不知是否以為風力不大，不少市民當時如常外出。

不過這是由於小犬的眼壁較小，半徑只得30至40公里左右，換言之要直至小犬非常接近香港，風力才會忽然大增。考慮到小犬路徑飄忽，未能排除其進一步靠近的可能，發出八號風球也是無可厚非。而天文台星期日下午亦已提醒市民，小犬會在晚上最接近本港，當局有機會改發更高警告信號。

評估颱風威脅，天文台向來以香港以南50公里的黃茅洲作為前哨站。例如2012年韋森特襲港，在黃茅洲錄得颶風（風速每小時118公里或以上）後兩小時，長洲跟着也錄得颶風。而在小犬逼近的星期日傍晚時分，黃茅洲的風速曾急劇上升，錄得颶風風力。一旦繼續採取偏北方向的路徑移動，颶風區將可能覆蓋本港範圍。也是基於安全考慮，天文台因而在晚上7時改發九號風球，意味風力現正或預料會顯著加強。

香港人對九號風球不會陌生。九號風球懸掛後，所有港鐵巴士及露天路段的鐵路服務會停止，包括機場快綫，地底路段則維持有限度服務，多年如是。而僅在一個多月之前蘇拉襲港，九號風球亦曾發出，9月1日星期五傍晚港鐵按一貫機制應變。惟有別於上次的六個多小時預告時間，這次天文台直到6時45分才明確表示會改發九號風球，部份人因而趕不及乘車，結果要滯留車站。

當然，天文台早已表示有機會改發更高警告信號，部份市民對沒有及時回家不無責任。不過在另一方面，天文台發出八號或九號風球時，多個測風站仍未達標，當局乃是「預料」風力將會增強。在安全情況下，港鐵能否在改發九號風球後多開幾班列車疏導乘客，早應該由運輸及物流局、天文台及港鐵商討。

而今次九號風球生效期間，大批旅客滯留機場的混亂情況更是不應該發生。當天風力威脅有限，不少航班仍然抵港，機管局早知九號風球一旦生效，機場快綫即會暫停服務，應該及早預備疏導方案，而非在懸掛後才急忙聯絡的士到機場。加上的士司機擔心保險問題而坐地起價的情況存在多年，政府早該與業界協商對策。

無論如何，誠如特首李家超所指出，天文台在預測風暴方面一直全力以赴，小犬的變化有很多不確定性，「這次天文台已盡了努力」。上班、上課、交通等方面如何應變，責任更在其他部門。更何況自2017年天鴿起計，這次已經是第五次發出九號風球（其他三次為2018年山竹、2020年海高斯、2023年蘇拉），極端天氣在未來相信會更常發生，政府更須未雨綢繆。