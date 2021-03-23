新界東北居民遷出　貓狗安置必須周全

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-23 17:03

新界東北新發展區收地開始，除了居民要遷出家園，政府如何安置社區動物亦引起社會討論。周一（22日）立法會的研究動物權益相關事宜小組委員會討論有關事宜，有議員向署方詢問受影響動物數目，但署方卻回覆指暫無實質調查數字。政府的安置方案是否足夠讓所有被迫遷的動物有家可歸，自然成為社會疑問。

早在新界東北正式開始收地之前，去年北區區議會已曾就因東北發展而被遺棄的動物安置安排作出討論，當時發展局及相關部門指首階段受影響而合資格獲安置的居民主要會遷至房委會的寶石湖邨。政府方面早已明言房委會有不准在公屋養狗的限制，只有「服務犬」才可酌情處理。惟服務犬的所指是「為視障或聽障租戶服務的引路犬」，以及「有特殊需要並獲醫生或心理學家證明需以狗隻為伴作精神支柱而申請飼養的伴侶犬」，代表有不少遷往公屋的居民需要被迫放棄飼養狗隻。

周一（22日）立法會的研究動物權益相關事宜小組委員會討論有關事宜，有議員向署方詢問受影響動物數目，但署方卻回覆指暫無實質調查數字。（資料圖片）

迫遷動物待安置 署方無實際數字

動物因社會發展、居民遷居而被棄養，繼續照顧他們理應是社會的共同責任，可是新界東北發展實際上會影響多少貓狗，漁護署方面卻無實際調查數字。根據2020年6月的署方紀錄，整個古洞北及粉嶺北一帶有約280隻領有有效牌照的狗隻，但鄉村不少貓狗其實並未領牌，加上不少鄉村內主人身分不明的「共養狗隻」，署方數字或許嚴重低估。

動物保護組織「東北反逼遷動物戰隊」曾訪問東北地區的244戶家庭，其中161戶飼養貓狗（佔66％），合共500隻貓狗，平均每戶2.04隻，組織再以政府文件指東北發展有1000戶家庭受到影響推算，表示可能有最少2,000隻動物因東北發展而失去家園。即使動保組織的數字不準確，但也可合理推算政府以照顧300隻流浪動物為目標，很可能難以滿足現實需要，低估由東北發展帶來的動物棄養潮規模。

政府有責任避免讓都市發展變成一場人道災難，在安置東北流浪動物同時應以「零撲殺」為目標。（Getty Image／VCG）

政府有責「零撲殺」

鄉村不少貓狗未領牌，而由於未領牌的狗主可罰款，這或引致署方難以準確掌握新界東北動物數字，繼而影響政府在動物安置上的規劃建設。若然如此，政府可考慮委託愛護動物協會等非官方機構，對受東北發展影響的住戶進行家訪，以此了解東北實際的動物數字。

在掌握實際動物數字之後，政府應接着針對相關數字，撥出足夠款項、用地，盡力照顧每隻被遺棄的動物。根據去年４月的鄉郊及土地發展工作小組討論文件，當時政府表示已聯絡有興趣營辦動物領養中心的動物福利機構，並指已分別向兩間動物福利機構撥款740萬及420萬元，於元朗錦田興建能容納50隻及150隻動物的領養中心。有關撥款或許能消化居住在新界東北的已領牌照狗隻，可是對於署方無法掌握的未領牌照狗隻數目，政府撥款支持的200個位置相信不足以照顧所有因東北發展而被棄養的貓狗。

若被遺棄動物無法「上樓」獲得安置，根據漁護署指引，流浪貓狗在被接收或捕獲的4日之後仍未被認領及被評估為不適合領養的話，牠們將面臨被人道毀滅的下場。例如在2019年間便有1056隻貓狗被人道毀滅，佔所有接收的貓狗數目的48%。政府有責任避免讓都市發展變成一場人道災難，在安置東北流浪動物同時應以「零撲殺」為目標，首先統計未來將有多少貓狗因主人遷出而無家可歸，增加向動物福利機構撥款、撥地收留流浪動物，再輔以宣傳、教育引導市民以領養代替購買寵物，盡力安置所有因都市發展而失去家園的貓狗。