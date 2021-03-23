旅發局公帑須用得其所

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-23 17:30

本星期一（3月22日）的立法會經濟發展事務委員會會議上，香港旅遊發展局總幹事程鼎一介紹了該局在2021-22年度的工作計劃，當中提出七大策略方向：一是鼓勵本地消費、帶動氣氛，二是維持香港曝光、為開關作準備，三是重整內地推廣策略，四是向全球推廣大灣區旅遊，五是打造智慧旅遊體驗，六是重塑香港旅遊形象，七是持續進行加強業界支援和舉辦大型活動等工作。

在同一個場合，局方亦回顧了上一年度重點工作成效，並且表示「由於旅客暫時未能到訪，旅發局決定先營造好本地氣氛，同時維持香港的國際曝光，並與業界保持溝通及合作」。新界西議員熱血公民鄭松泰特別問及「香港除夕倒數」網上短片活動開支，程鼎一回答稱相關設計、製作和轉播費用約為900萬元，引來了相關支出過度昂貴的質疑。

市場推廣帳目不清

除了「香港除夕倒數」短片爭議之外，旅發局最新的工作計劃在交代財政開支一事上確實較過去更顯得語焉不詳，譬如以往附錄文件都會同時提供上年度市場推廣的修訂預算，唯獨今年旅發局人員只在會議簡報投影片中輕輕用一句「總體推廣開支約4億元」帶過，這跟之前局方總要透過並排列舉往年修訂預算大增來強調其財政壓力的做法實在是大相逕庭。

另外，旅發局聲稱「2020-21年度獲得的逾7億元額外撥款，因疫情關係，大部分未能使用，餘款將於稍後全數歸還政府」，然而財政司司長陳茂波在上個月的財政預算案演辭卻表示「會預留七億六千五百萬元，支持香港旅遊發展局重振旅遊業的工作」，那這筆款項究竟是真正回到政府手上？抑或容許旅發局到未來有需要時自由提取？如屬後者，又豈能算作是「全數歸還」？

旅發局總幹事程鼎一。（資料圖片／黃寶瑩攝）

工作成效難言滿意

無獨有偶，審計署於2020年10月發表過兩份關於旅發局的報告，批評政府在2020年前一直容許旅發局把未動用的額外撥款滾存，其員工申領公幹膳宿津貼及部門註銷棄置固定資產過程出現遺漏，理事會成員申報利益處理工作也存在許多不足，而且局方近年徵求批准舉辦活動亦未每次提供全面財政預算資料，作為業績指標的旅客參與比例及活動認知度表現還要在持續退步。

至於最能顯示旅發局辦事不力的例子，大概就是從2014年起都列在其工作計劃重點首項的集中資源吸納旅客一事。根據該局發表的《香港旅遊業統計》數字，香港過夜旅客比例在這期間反而由2013年的47.3%減至2019年的42.5%，非過夜旅客比例則由2013年的52.7%增加至2019年的57.5%，可以說局方連續幾年投放的大量資源根本都收不到多少成績。

旅發局稱，將繼續集中資源吸引高增值過夜旅客。﹙路透社﹚

在社會活動與全球疫情夾擊之下，本地旅遊業無疑經歷了毀滅性的打擊，但這意外地也製造出一塊將旅發局流弊給公諸於世的「照妖鏡」，讓局方不能再躲在這個本港支柱行業的亮麗表現後矇混過關。像旅發局最新預計來年訪港旅客不足1,000萬人次，初步預算卻仍豪擲等同過去三年預算總和的11.38億元進行市場推廣，政府、議員以至業界和社會成員都必須嚴加監督，確保公帑能夠用得其所。