「賞你遊香港」能否成為業界轉型契機

周日（11月1日）旅發局早前為挽救本地消費和旅遊經濟推出的「賞你遊香港」活動正式開鑼。首日共有四團出發，包括文武廟、新聞博覽館、香港仔漁村、山頂、海洋公園萬豪酒店下午茶等行程。

此前不少人認為「賞你遊香港」無大亮點，難以吸引人參與。上周，旅發局推薦的深水埗美食團更被網民質疑索價七百七十元，但只是吃腸粉、魚蛋、豆腐花等。然而，目前賞你遊香港45團中，近六成團已滿額。更有首日參與的市民表示，詢問幾間旅行社後才搶得空額，也有人一口氣報名三個本地遊旅行團。雖說不至於一位難求，但目前的參與度與開團前不被看好的輿論仍成強烈對比。

可化成轉型契機

除了過往熱衷本地遊的「熟客」，市民參與此次活動的原因是多種多樣的。有一些是因為受疫情影響，沒有其他旅遊團可選擇，想靠本地遊旅行團滿足旅行的「心癮」。 亦有人認為參加本地旅行團可以更好地認識本地歷史和文化。相較個人參觀和上網查閱資料，選擇跟蹤經驗豐富的導演遊覽本地景點可以更輕鬆深入地認識「我城」。當然亦有不少團友抱著恰好消費滿800，可免費參與一試的心態報了名。

在這些各種各樣的動機背後，不難看到旅發局用消費換免費本地遊確實增加了新客嘗鮮的動力。但不管是基於用本地遊過心隱的動機，還是出於免費兌換不試白不試的心態，疫情下別無他選的行業危機或正正成為了本地深度遊挖掘新客戶群體的轉型契機。

不少團友抱著免費兌換的心態試一試後，發現行程不錯，並表示正在考慮報名其他本地遊旅行團。這說明以為本地遊沉悶而沒有市場，其實是刻板印象，對本地深度遊了解不足。業界若能抓住此次計劃的契機，將不只能讓旅行社的經營度過危機，更能為將來旅行業務開拓新的方向，裨益更長遠。

旅發局推「賞你遊香港計劃」，市民消費滿800元可換本地遊名額。（資料圖片/余俊亮攝）

旅發局可加推資助及條件

當然，若旅發局和業界更進取一些，更可趁這個機會更多地發展綠色旅遊、環保旅遊等新概念。此次「賞你遊香港」計劃推出時，沒有人能肯定其收效如何，也沒有過於詳盡的規劃。鑑於目前的收效，旅發局可以考慮是否增加資助、名額，甚至可能在第二期計劃中，劃定更多名額比例需符合綠色生態遊的規定，藉此推廣新概念旅遊。

另一方面，「賞你遊香港」計劃更可帶動旅遊業氣氛，給社會、業界和即將與香港簽訂旅遊氣泡的各潛在地區帶去信心。本地遊旅行團做足防疫措遊，每位團友上車前均需量度體溫及填寫承諾書確保無病徵，旅行社亦贈送酒精搓手液予團友，團友上車後亦會隔行坐，倘若能夠堅守這些防疫措施不至疫情反彈，將讓業界從業員看到搵食有望，也讓外界社會對與香港有限度開放邊境有所信心。

雖然香港旅行協會主席胡景豪表示，此次本地遊旅行團旅行社僅賺薄利，但各界更應看到其收穫的將是從業員被鼓舞的士氣和外界對香港的信心和旅遊業轉型的契機。因此無論是參團市民、還是業界與政府，都應在計劃下嚴守防疫措施，勿讓這一契機毀於一旦，同時也應該抓住此次機會，更好地規劃、展現旅遊業新方向的可能性。