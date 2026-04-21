美以伊戰爭的三大輸家和三大贏家

美伊在巴基斯坦談判後，圍繞霍爾木茲海峽的通行權展開激烈博弈。這場由以色列推動、美國主導的戰爭影響遠超中東，深刻重塑着全球地緣政治格局。這是一場沒有真正勝利者的戰爭，但是卻有明確的輸家與贏家。



第一大輸家伊朗：

根基受損，觸目驚心

伊朗無疑是這場戰爭最直接、最慘重的輸家。美以聯軍的持續打擊，讓這個中東強國、地區霸主陷入了前所未有的危機，其損失覆蓋政治、軍事、經濟、民生等各個領域。在政治層面，伊朗遭遇了致命的領導層重創，除最高領袖哈梅內伊外，數十名核心領導人在襲擊中身亡，形成「領導層團滅」的悲慘局面。

軍事層面，伊朗遭到毀滅性打擊。海軍幾乎被徹底消滅，損失了大量艦艇，還有大量民用船隻被炸毀。空軍也失去了作戰能力，主要機場、戰機都被炸毀，從俄羅斯購買的防空系統也被盡數摧毀。伊朗伊斯蘭革命衛隊雖發起大規模反擊，但無法挽回整體軍事頹勢，美以聯軍的轟炸覆蓋了伊朗境內超過1.1萬個目標，讓伊朗數十年積累的國防實力毀於一旦。

人員與民生損失同樣觸目驚心。據伊朗官方通過聯合國和國際海事組織公布的數據，戰爭爆發一個月內，已有超過3,000名平民死亡，其中包括277名學生，3萬人受傷，339萬伊朗人被迫逃離家園，其中50萬人無家可歸。伊朗官方初步估算直接經濟損失達2,700億美元；有分析認為，加上間接損失，總損失超過3,000億美元——而伊朗2025年GDP總量才只有3,565億美元。伊朗的國家發展進程被徹底打斷，短期內難以走出戰爭陰影。

第二大輸家美國：

霸權受挫，得不償失

表面上看，美國聯手以色列對伊朗造成了毀滅性打擊，把伊朗逼上了談判桌，似乎是戰爭的「勝利者」；但實際上，美國付出的代價遠超其收穫，成為這場戰爭中數得最隱蔽、也最慘重的國家。美國的損失不僅在戰術層面，但戰略層面的損失其實更慘重。

戰術層面，美軍人員與裝備損失超出預期。據伊朗伊斯蘭革命衛隊公布的數據，其反擊行動已造成560名美軍傷亡，美方公布的死亡人數雖然遠低於此，但數字也不令人樂觀。美軍在中東各國的軍事基地和關鍵戰略資產也都遭到伊朗的猛烈報復，位於巴林的美國海軍第五艦隊總部、卡塔爾的烏代德空軍基地、科威特的阿里·薩利姆美軍基地等17處美軍基地受損，美國部署在中東的加油機、預警機、F-15戰機等被炸燬，AN/TPY-2雷達系統等關鍵裝備遭到嚴重破壞，損失數十億美元。美國戰略與國際研究中心測算，戰爭前六天美軍就耗資127億美元。特朗普政府不得不向國會尋求2,000億美元戰爭撥款，彌補開支。

戰略層面，美國的損失更是致命。其一，伊朗的有效反擊徹底打破了「美軍戰無不勝」的神話。長期以來，美國憑藉強大的軍事力量在全球橫行，從未在地區衝突中遭遇如此密集的反擊；而伊朗用低成本的無人機和導彈，對美軍基地發起飽和打擊，讓全世界看到美軍並非無懈可擊。這一神話的破產，在極大程度上削弱了美國的軍事威懾力。

其二，美國與歐洲、北約的裂痕進一步加深。面對美國的戰爭訴求，英國、法國、德國、意大利、西班牙、瑞士等美國傳統盟友紛紛拒絕提供支持，德國總理默茨明確表態不會參與任何油輪護航軍事行動，英國首相施紀賢直言「這不是我們的戰爭」，意大利總理梅洛尼的拒絕更是讓特朗普感到「震驚」。特朗普則對此惱羞成怒，多次公開指責這些國家，甚至威脅退出北約。此戰令美國的盟邦體系瀕臨破裂。

第三大輸家：

有美國駐軍的中東國家

在這場美伊戰爭中，那些花錢邀請美國駐軍、高價購買美國武器的中東國家，本想依靠美國獲得「安全保障」，最終卻淪為戰爭的犧牲品，成為第三個輸家。

經濟上，這些國家損失慘重。霍爾木茲海峽被封鎖後，石油無法正常運輸，而石油是這些國家的經濟命脈，據摩根大通研報顯示，海灣地區已有240萬桶/日的煉油產能受損，沙特東西管道損失70萬桶/日的輸送能力，卡塔爾拉斯拉凡液化天然氣工廠約17%產能受損，巴林的Sitra煉油廠50%產能受損，修復時間數以年計。同時，戰爭帶來的不確定性嚇怕大量國際投資。戰前兩周，已有逾200億美元的國際投資撤離，旅遊業、金融業遭受重創。

安全層面，這些國家的本土安全受到嚴重威脅，境內的美軍基地和石油設施成為伊朗的重點打擊目標。尤為諷刺的是，這些國家花費鉅額資金邀請美國駐軍，高價購買美國的「薩德」反導系統等武器裝備，但缺得不到美國的有效保護，反倒還得動用從美國高價購買的武器，為這些美軍基地和設施提供保護。

第一大贏家以色列：

贏得可恥，隱患重重

以色列是這場美伊戰爭的直接推動者，也是戰爭的贏家之一。這場戰爭本就是以色列總理內塔尼亞胡忽悠特朗普挑起的，其核心目的就是削弱地區對手伊朗，消除伊朗對自己的威脅，而從目前的局勢來看，以色列確實達到了這一目的——伊朗的軍事力量被摧毀，領導層遭遇重創，已無力再對以色列構成實質性威脅，以色列在中東地區的優勢進一步擴大。

但以色列的勝利，是建立在戰爭、殺戮與破壞之上的，贏得極其可恥。作為中東地區的軍事強國，以色列長期以來屢屢挑起地區衝突，多次發動軍事打擊，製造人道主義災難，是中東地區動盪不安的「禍根」。此次美伊戰爭，以色列借美國之手，對伊朗發動毀滅性打擊，這種「借刀殺人」的行徑，遭到了包括很多美國人在內的全世界人民的唾棄。內塔尼亞胡等以色列政客的霸權野心被徹底暴露，其不顧地區和平與民眾安危、只為維護自身利益的本質，被世人看得一清二楚。國際社會對以色列和內塔尼亞胡的譴責聲不斷，長期來看，這場可恥的「勝利」，終將會成為以色列未來需要面對的炸彈。

第二大贏家俄羅斯：

意外獲利，絕處逢生

俄羅斯無疑是最大的意外贏家。此前，俄羅斯因發動俄烏戰爭飽受國際社會指責，遭到西方嚴厲制裁，經濟被戰爭拖累，財政陷入困境，瀕臨崩潰邊緣，國內民生壓力巨大，國際處境孤立。但美伊戰爭的爆發，意外地為俄羅斯帶來了轉機，讓其絕處逢生。

其一，國際視線被轉移，俄羅斯擺脱了輿論困境。此前，國際社會的目光主要聚焦於俄烏戰爭，美國牽頭西方各國不斷指責俄羅斯「發動侵略戰爭」，佔據道德高地，對俄羅斯實施全方位制裁。但美伊戰爭爆發後，全球輿論焦點迅速轉移到中東地區，美國為了發動對伊戰爭，無暇再集中精力指責俄羅斯，甚至喪失了指責俄羅斯發動戰爭的道德高地。

其二，俄烏戰場壓力減小，軍事處境得到改善。美伊戰爭爆發後，美國將大量軍事資源轉移到中東地區，原本打算運到烏克蘭的武器裝備，大部分被投入到伊朗戰場，導致烏克蘭獲得的軍事援助大幅減少，對俄羅斯的軍事壓力顯著降低。俄羅斯得以喘息，能夠重新調整戰略部署，鞏固在俄烏戰場的優勢，緩解了長期以來的軍事消耗壓力。

其三，能源價格暴漲，俄羅斯賺得盆滿缽盈。這是俄羅斯最大的收益，也是最意外的收穫。美伊戰爭爆發後，霍爾木茲海峽被封鎖，全球石油供應緊張，國際油價大幅飆升——戰前布倫特原油價格穩定在70美元/桶左右，開戰後一度飆升至119.5美元/桶，截至3月下旬仍穩定在95-112美元/桶，漲幅超60%。為了應對油價上漲、穩定全球能源供應，特朗普政府不得不解除對俄羅斯石油的禁售令，這讓俄羅斯的石油出口迎來「春天」。

戰前，俄羅斯烏拉爾原油因西方制裁長期折價銷售，僅60美元/桶左右，開戰後不僅取消了全部折扣，還出現每桶2.5-5美元的溢價，日出口量從320萬桶躍升至390萬桶。據保守測算，僅開戰26天，俄羅斯就靠原油出口多賺至少39億美元（折合逾280億元人民幣），加上天然氣、化肥等產品的溢價，額外收益突破400億人民幣。4月份，俄羅斯石油和天然氣預算收入預計將增長70%，達到9,000億盧布，創下近半年來新高。這筆鉅額收入，不僅補上了俄羅斯的財政赤字，解決了俄烏戰爭的軍費缺口，還穩定了國內民生，讓俄羅斯擺脱了經濟困境。連俄羅斯總統普京本人也承認，美伊戰爭讓俄羅斯賺了一大筆錢。

第三大贏家中國：

堅守和平，彰顯擔當

中國始終堅持中立立場，不介入美伊戰爭，甚至自身的能源供應也因霍爾木茲海峽封鎖受到一定影響，但從長遠來看，中國也是這場戰爭的場外贏家之一。

中國的「贏」，不在於獲取經濟或軍事利益，而在於彰顯了大國的戰略定力和擔當，重塑了國際社會對中國的認知。首先，中國的主要戰略對手美國，在戰爭中形象大跌，霸權地位受損，為中國創造了更有利的國際環境。美國的「不可戰勝」神話破產，盟邦體系破裂，中東、歐洲國家對美國的信任度下降，這些原本依賴美國的國家，開始重新審視與中國的關係、尋求與中國的合作。最近不少國家紛紛到中國訪問，就證明了這一點。

其次，中國的「勸和」努力被世界看見。戰爭爆發後，中國始終堅持勸和促談，積極推動美伊雙方通過外交途徑解決分歧，王毅外長多次與伊朗、土耳其、埃及、巴基斯坦等國官員通話，協調立場、推動停火，支持巴基斯坦發揮斡旋作用，搭建美伊雙方的溝通橋樑。中國的中立立場和勸和努力，得到了國際社會的廣泛認可，被認為是推動美伊和談的關鍵因素。事實證明中國才是世界和平穩定的定海神針。這種戰略性受益的重要性，會隨着時間延伸，越來越顯示出其巨大價值。