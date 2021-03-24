美股牛市一周年　社會終需經濟增長

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-24 18:36

去年新冠肺炎疫情爆發，一度觸發股票市場出現恐慌性拋售，美國標普500指數在一個月內發生四次熔斷，由股災前接近3400點的高位至一度跌破2200點新低，月內股票市值蒸發三成。及至3月23日美國聯儲局啟動無限量化寛鬆（QE），成為環球股票市場踏入牛市的瘋狂開端。截至一年後的3月23日（本周二），標普500指數已自低位升逾七成，由科技股組成的納斯達克指數更已由低位升近一倍。

美國聯儲局在去年宣布採取「無限QE」措施，承諾無限量買進債券，制定計劃將聯儲局的介入範圈擴展至公司債與市政債市場，同時配合將聯邦基金基準利率降低至0至0.25厘的緊急減息行動，以此緩減經濟活動停擺所帶來的直接衝擊。可是聯儲局史無前例的救市措施，使近乎水浸的市場資金流入股市，即使疫情之下實體經濟復甦無期，貨幣政策本身已令眾多股市板塊收復疫情之前失地。

貨幣政策推動股市增長

股票價格脫離基本面急升，隨之掀起一浪全民皆股的熱潮，在本港市場當然也不例外。各個重榜IPO每每超額認購過百倍，在上市首日幾乎點石成金：農夫山泉來港上市，首日掛牌即升54%，快手在首日掛牌亦比上市價急升1.9倍，而眾多「疫情受惠股」更成為肺炎牛市下的追捧對象，其中Amazon股價便在疫情之後接近翻倍。

然而股票價格可升可跌，散戶在股市上面「殺紅了眼」，也引致各種過度借貨、投機對沖招致損手的事件出現，例如有本港股民便在「r/wallstreetbets」的挾淡倉事件中因沽空期權欠債47萬而面臨破產。這些完全脫離基本面的市場投機活動，無疑已無法反映各地實體經濟的表現，而只是各國的救市措施及市場熱錢走向的結果。

截至一年後的3月23日（本周二），標普500指數已自低位升逾七成，由科技股組成的納斯達克指數更已由低位升近一倍。（VCG）

股市告別基本面？

環球股市是否已經泡沫化，脫離實體經濟的基本面？股神巴菲特便曾提出「巴菲特指標」，一般而言若以股市總市值除以國民生產總值，指標理應介乎於75%至90%之間，當數據超過100%便可能反映股市遭到高估。可是在「無限QE」的一年之後，若以美國股市及GDP計算，這個指標已升逾190%，甚至比2000年科網泡沬前的147%更高。

然而，不論如何以貨幣政策催谷股市，若然無視實體經濟的復原進度，股市升幅無法永遠持續。即使是在疫情之後一往無前的納指，也在今年2月下挫超過一成，抵消了今年升幅。

其實股市增長的動力本來應該是經濟環境的實質改善，但過去一年各地失業率高企，民眾收入節節下降，股票價格的起起跌只是炒賣投資的人在獲利。疫情之下生計最受影響的基層市民，不但是沒有閒錢投資，政府甚至沒有充份的政策為他們保住生計。全球牛市一周年，實在是時候讓政府回頭一看，看看如何改善實體經濟，恢復經濟活動，讓人民重新就業及收入增長，而不用將財政命運押注在已經賭場化的股市升跌之中。