美債收益上升誘發股市暴跌的啟示

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-28 08:00

年初各國經濟隨着疫苗的研發及接種開始復甦，再加上美國寬鬆貨幣政策令股市一片欣然，甚至有投資銀行警告市場上不利因素只有「沒有不利因素」一事，但2月中資本市場卻突然遭到重大打擊，市場對美國國債孳息率快速上升作出反應，全球股市驟然暴跌，當中到底代表了什麼？

高收益但弱需求的美債

證券市場向來具有先行性。去年美國疫情嚴重，但資金預估今年會經濟重啟，加上聯儲大放水，股市便與實體經濟背離上升，到經濟看似有回復生機之時，股市暴跌則意味着市場預估情況轉差。因此對於今次的股市暴跌，市場現時主流解讀是認為美國10年國債年率在短期之內快速上升，而一般認為此代表通脹有可能在未來上升，誘使投資者判斷聯儲局可能須加息應對通脹。國債息率上升有可能令國債看起來更吸引，使更多資金從股市流向國債。這些都會收緊資金供應，並打擊股市表現。

美債需求疲弱可能引發貨幣危機。

從現階段而言，除了「聯儲有可能加息」的解讀似乎沒有其他更好解釋股市暴跌的方法。不過，國債孳息上升只是因為通脹預期嗎？聯儲局主席鮑威爾本周「寫包單」稱會對通脹容忍，但效果只有一天。況且國債孳息率上升並沒有使國債看起來更吸引，本周四美國聯儲的國債公開拍賣會，認購倍數更創下2.04的歷史新低，這正好說明了為息率上升未能讓美債的吸引力變高，而其疲弱需求很可能才是孳息率短期內快速推升的主因（債價與孳息率為反比）。

市場在測試聯儲局

資金沒有流出股市進入債市的傾向，市場短期內也沒有收緊信用兆頭，所以股市暴跌似乎不能單純解讀為通脹有機會上升的結果。按照國債收益推高推論，美債需求疲弱更加反映貨幣超發引起美元信用危機，國外投資者開始對美國以發鈔轉移經濟問題感到不滿，而從去年開始主權國家對美債都有減持傾向，當中除了與美國進行角力的中國之外，也包括日本等美債的長期支持者，甚至連美國公司債、垃圾債近日也有被拋售跡象，可視為國債孳息率上升的連鎖反應。

市場擔心美國信用問題，例如聯儲一旦減少購買資產，將再推一步推高美債孳息率和引起更大的市場震盪，可是若聯儲局繼續擴表買資產國家債務問題又會日益嚴重，故此今次市場暴跌不管有意無意，都是在測試聯儲局到底還有多少彈藥能繼續維持美國股市一輪牛市昇平。如果聯儲無計可施，加上拜登政府財金政策大增赤字，屆時美元信用瓦解很可能引起更大的股市崩潰。